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中国，为中国历史上历朝历代政权的统称。现今在国际的行使“中国”主权的政权，主要指中华人民共和国政府。
“中国”一词目前最早见于西周，中国的称号最初指以洛阳盆地为中心的中原地区，与“四夷”相对，后范围逐渐扩大至整个华北、南方，和东北、新疆、藏区、台湾等。1689年，清朝与俄国签订的《尼布楚条约》中，首次将“中国”作为正式国号使用。(维基百科)
以色列和哈马斯的停火协议与人质释放意外地延后至11月24日才开始，但美国官员认为，这并不代表这项协议存在风险。延后原因为何？
阿根廷迄今与中国保持着紧密的联系。但新当选的阿根廷总统米莱想要结束这一密切关系，这将是一个史无前例的动作。专栏作者Alexander Görlach认为，米莱如果真的迈出这一步，不是一个明智的选择。
据德国《商报》引述柏林墨卡托中国中心（Merics）一项最新研究，近些年来，中国黑客在欧洲的攻击不但大幅度增加，而且明显更专业化。
中国2023年的经济增速预计将达到政府设定的5%左右的目标。据路透社报道，中国政府的经济顾问呼吁明年也保持稳定的增长目标。鉴于中国的政治环境导致以市场为导向的改革几乎无法出现，他们寄希望于政府加大财政政策支持力度、出台刺激措施。
“人权观察”组织称，中国当局在宁夏与甘肃两个穆斯林聚居省区大规模关闭、拆毁和改造清真寺，遏制伊斯兰教在中国生存空间。
斐济总理本周三表示，中国可能帮助斐济发展港口和造船厂。这个太平洋岛国在经济关键领域有望与北京加强联系。
哈马斯领导人称，"接近于"与以色列达成停火协议。以色列总理内塔尼亚胡也表示"希望很快能有好消息"。与此同时，中国国家主席习近平在金砖视频会议就加沙冲突表态，呼吁立即停火止战。
中国制造的智能手机在非洲市场大受欢迎，在肯尼亚用户份额已超过60%。它成功的原因有哪些？
中国视频直播平台斗鱼的负责人陈少杰，先前已「消失」数周。而在公司周二证实其在11月16日前后已遭到警方逮捕后，中国警方周三也发布公告，指出一位39岁的男子「陈某杰」，因为涉嫌开设赌场而已遭到逮捕。
东南亚国家联盟希望加强其对亚洲的和平与稳定的承诺，呼吁保障南海航行自由。同时，东盟成员国试图在中美之间寻求外交平衡，避免在大国之间选边站。
据彭博社引述知情人士，中国监管部门拟制定50家房企的"白名单"，以引导银行为陷入资金和销售困境的房企提供贷款。然而分析认为，此举仅"建议"性质，银行可能会保持观望。
在澳大利亚方面指责中国海军操作“不安全和不专业”，北京周一作出回应，称澳方言论“与事实完全不符”，并警告堪培拉停止对中国“鲁莽的、不负责任的指责”。不久前刚访华的澳总理阿尔巴尼斯则表示，该事件造成一人受伤，表明军方之间需要沟通护栏。
极右翼候选人、自由主义经济学家哈维尔·米莱当选阿根廷新一任总统。他在竞选中承诺要推行改善经济的激烈措施，还批评与中国政府发展关系就像和“刺客”在做交易。
网红夫妇亮亮和丽君被打事件过去几天受到民众关注，相关新闻一度登上热搜。事件发酵后，两人随后发声表示满意后续处理结果，但关于两个“韭菜“的命运连带烂尾房问题依然受到广泛讨论。
时评人邓聿文认为，拜习会对于中国而言，比对于美国而言意义大得多，被中国舆论塑造为是对历史负责、对人民负责、对世界负责的一次会晤。同时，拜习会并不像表面呈现的那样“彬彬有礼”，双方表态依旧很强硬，习近平更是“软中见硬”。
多个阿拉伯国家以及巴勒斯坦自治机构的外长到访北京，要求立刻结束加沙地带的战争。而中国外长王毅则呼吁穆斯林国家“携手合作”，迅速为加沙地带降温，重建中东和平。
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