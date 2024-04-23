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中国
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头条新闻
AfD重要政客的中国助理涉嫌间谍罪被逮捕
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
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跳转至下一栏 每日新闻
每日新闻
2024年4月23日
2024年4月23日
陷入间谍门丑闻 德国各党派呼吁AfD欧洲议员辞职
2024年4月23日
2024年4月23日
网络攻击和盗版仍是德国机械行业防范重点
2024年4月23日
2024年4月23日
访华前夕 布林肯批中侵犯维吾尔人权
2024年4月22日
2024年4月22日
马尔代夫亲中政党赢得压倒性选举胜利
2024年4月22日
2024年4月22日
三名德国人涉当华间谍遭捕 中国：停止抹黑
2024年4月22日
2024年4月22日
全球主要市场齐降价能否“拯救”特斯拉？
跳转至下一栏 深度报道
深度报道
美媒：华盛顿拟制裁部分中国银行作为最后手段
美媒：华盛顿拟制裁部分中国银行作为最后手段
美国国务卿布林肯即将访华之际，媒体引述知情人士称，华盛顿正在拟定对部分中国银行制裁的草案，以期对北京施压，停止为俄罗斯军工产业提供支持。美国政府认为，中国的出口使得俄罗斯在西方制裁之下仍能重振国防工业。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
一桩被掩盖的中国泳坛兴奋剂丑闻？
一桩被掩盖的中国泳坛兴奋剂丑闻？
德国电视一台一部纪录片显示，2021年中国23名活跃的游泳运动员兴奋剂检测呈阳性的一起事件显然未公之于众。世界反兴奋剂组织受到抨击不作为。
体育
2024年4月22日
2024年4月22日
智库：中国军费连年增 带动邻国增加防卫预算
智库：中国军费连年增 带动邻国增加防卫预算
瑞典智库最新报告指出，全世界军费支出总额增长创下近15年以来新高。其中，中国身为国防支出第二大国，也触发其印太邻国纷纷涨军费。
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
菲律宾缺席中国海军论坛 北京扩张远洋舰队
菲律宾缺席中国海军论坛 北京扩张远洋舰队
在中国与菲律宾因南海争端而升高紧张局势之际，中国举办的“西太平洋海军论坛年会”和美菲联合军演都在本週展开。值得注意的是，菲律宾虽有受邀，却并未派代表参加中国的海军年会。
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
专访：我们的价值也是我们的利益
专访：我们的价值也是我们的利益
英国诺丁汉大学教授傅洛达（Andreas Fulda）博士对德国总理肖尔茨的访华之行提出批评，认为总理应当更加直言不讳地表明德国的价值观与利益。屈从专制政权，不能带来可持续的合作，也将损害经济和安全等各方面利益。
政治
2024年4月16日
2024年4月16日
德国总理肖尔茨在中国 去了哪 说了啥
德国总理肖尔茨在中国 去了哪 说了啥
德国总理肖尔茨在中国的三天行程安排的相当紧凑，在首站重庆，他参观了德国汽车零部件供应商博世的氢燃料电池工厂，在上海，他在同济大学发表讲话。伊朗对以色列发动空袭给这位德国总理在中国的行程带来影响。
经济
2024年4月15日
2024年4月15日
01:40 分钟
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跳转至下一栏 焦点话题
焦点话题
专访: 为全中国争自由 香港就不会死
随着国安法案的全面收紧，许多人担心香港的民主运动会遭彻底扼杀。长年为香港自由奔走于各国的美籍港人朱牧民在接受德国之声专访时表示，体验过自由的人永远不会忘记自由。这位遭到港府通缉的民主人士还强调，香港真正自由的前提是中国自由化。
政治
2024年4月20日
2024年4月20日
比亚迪的欧洲攻势
中国电动车巨头比亚迪已经准备好大举进军欧洲市场。 欧盟正在考虑效仿美国，也对中国产电动汽车征收惩罚性关税。 此举能否阻挡中国车企的攻势？
经济
2024年4月18日
2024年4月18日
05:17 分钟
去风险不碍做生意?在华德企的“中国战略”
欧盟提出对华关系“去风险”已经一年有余，德国政府去年出台的“中国战略”也大力呼吁经济界降低其中国业务的风险。然而，依旧有不少企业追加投资在华业务。显然，企业眼中的“去风险”和政界所希望的有很大的不同。
经济
2024年4月9日
2024年4月9日
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观点评论
德语媒体：一切为了党国利益
评论
媒体
2024年4月23日
2024年4月23日
墙外文摘：蓝营访陆团与王沪宁对台新策
评论
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
客座评论：习近平会邀金正恩访华吗？
邓聿文
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政治
2024年4月21日
2024年4月21日
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