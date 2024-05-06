中国 vs. 美国：谁更获支持？

美国民调咨询公司盖洛普（Gallup）发布的最新民调结果显示，美国目前在世界大部分地区争夺领导地位的竞争中击败了中国。在133个受访国家中，美国在81个国家中占据优势，而中国在52个国家中占据优势。

（德国之声中文网）根据美国民调咨询公司盖洛普（Gallup）发布的2024年度《全球领导力评级报告》，在欧洲国家当中，美国在科索沃的净支持度最高，达到84%；在俄罗斯的净支持度最低，仅为8%。欧洲国家最认可德国的领导力（60%），对美国的领导力净支持度为41%，中国的被认可程度仅为16%。

在亚洲和大洋洲，美国在以色列的净支持度最高，为81%；在伊朗的净支持度最低（10%）。亚洲国家对德国的领导力的认可度也是最高的，达到41%，美国其次（37%），对中国的支持率是33%。

美国在非洲地区的受支持程度略低于中国。非洲国家对美国的净支持度为56%，对中国为58%，对美中两国的不支持度分别为24%和21%。

2023年，74个国家对美国领导力的净支持度为正，59个国家的净支持度为负。科索沃得分最高，为+78分（84%赞成，6%反对）。 俄罗斯的净支持率最低，为-82分（6%支持，88%不支持）。对中国领导层的同一分析显示，58个国家的净支持分数为正，76 个国家的净支持分数为负。马里对中国的净支持率最高，为+65分（81%支持，16%不支持）。瑞典的净支持度最低，为-89 分（4% 的人支持，93% 的人不支持）。

盖洛普调查报告指出，尽管在2023年美国相对于中国享有显著的净支持度优势，但该调查机构在过去20年一直在追踪全球态度的变化，因此出现了显著的短期和长期变化。根据过去20年的调查和统计，美国在民主党领导下享有更明显的净支持优势，而在共和党领导下则出现明显的劣势。

与此同时，表达出与中国“强烈结盟”或“结盟”意愿的国家比例仍然普遍偏低。中国的巅峰优势出现在2007年，当时它正在全球舞台上崭露头角。中国在特朗普担任总统期间短时间内取得明显的国家收益，但其中大部分国家都属于“较为支持（中国）”的类别。中国领导力的吸引力并没有给多数国家带来完整的信任度。

此外，在撒哈拉以南的非洲地区，中国在坦桑尼亚、乌干达、南非和马拉维取得了长期进展。但是2019年至2022 年间，非洲国家对美国和中国的净认可度总体持平。这种调整可能表明中国的净支持度优势正在稳步发展。

在亚洲，美国在印度、菲律宾、韩国和越南取得了长足进展，这表明对美国的支持与认可并非由地理位置上的远近而决定。中国在周边地区的强硬活动似乎引发亚洲国家做出应对威胁的反应，中国将这些国家推向了美国的怀抱。

美国同中国对决 胜负取决于德国 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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