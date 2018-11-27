中国 ：欧盟应远离“分裂势力”

（德国之声中文网）中国周二发布的这份对欧政策白皮书要求欧盟拒绝达赖喇嘛及其同盟访问布鲁塞尔或任何欧盟成员国，"不安排官方人士同其进行任何形式的接触，不为'藏独'反华分裂活动提供任何支持和便利。欧方也不应为"东突"势力以及任何反华分裂、暴力恐怖、极端宗教活动提供任何支持和便利。"

白皮书也呼吁欧盟不要支持台湾加入任何仅限主权国家参与的国际组织。"欧方应明确反对任何形式的'台湾独立'，支持中国和平统一大业，慎重处理涉台问题。欧台交往应严格限制在非官方和民间范畴，不进行任何形式的官方接触和往来，不签署任何具有主权意涵或官方性质的协议，不设立任何具有官方性质的机构，不支持台加入仅限主权国家参加的国际组织，不售台武器和可用于军事目的的设备、物资及技术，不进行任何形式的军事交流与合作。"

中欧第20次峰会今年七月在北京举行

中方称，中国将扩大对"欧洲优质产品的进口量"。而作为回报，欧盟也应放宽高科技产品的对华出口限制，并取消武器禁运。此外，中方还表示，在打击跨境犯罪、联合国维和使命以及禁止核扩散等领域，中方愿意加强同欧盟的合作。对于此前有关中国试图分化欧盟的指控，中方也在这一白皮书中予以间接回应："中国乐见一个团结、稳定、开放、繁荣的欧洲，一贯支持欧洲一体化进程...中国希望英国脱离欧盟有序进行，愿推动中欧、中英关系并行发展。"

去年八月，时任德国外交部长的加布里尔在一次欧盟外交官会议上曾表示："不能只是要求我们坚持一个中国原则；中国也应当坚持一个欧洲立场，而不是试图分化我们。"

2006年欧盟召集跨宗教高峰会晤，西藏流亡精神领袖达赖喇嘛应邀与会。

今年是中国欧盟全面战略伙伴关系建立15周年，中欧高层峰会机制建立20周年，这也是中国政府制订的第三份对欧盟政策文件，提出贸易投资、互联互通、财政金融，科研创新、新兴产业、可持续发展等领域合作。此前两份对欧盟政策文件分别是在2003年和2014年。这份白皮书还指出，过去14年，欧盟一直是中国最大的贸易伙伴，而中国则是欧盟的第二大贸易伙伴。