中国-太平洋协议签署未果 斐济行“大败小胜”

（德国之声中文网）据中国外交部发布的新闻稿，本周一（5月30日）中国外长王毅在苏瓦同斐济总理兼外长姆拜尼马拉马共同主持第二次中国—太平洋岛国外长会。10个太平洋岛国的外长出席了这场会议。

美联社报道指出，会后举行的新闻发布会上，中国外长王毅和斐济总理姆拜尼马拉马分别进行了大约30分钟的发言。当记者们试图提问的时候，记者会突然结束了。因此外长会上的细节并未得到披露。

不过很显然，南太平洋这些国家并未同意签署中国提出的一项涵盖从安全到渔业的全面新协议。

斐济总理姆拜尼马拉马说：“在关于新的区域协定的任何讨论中，我们始终都将各国之间达成的共识放在首位。”

虽然国际间对中国在南太平洋地区不断展示出的军事和经济野心的担忧日益升高，但是很多斐济人却认为，无论境外的投资来自哪里，只要有利于提高人民生活水平，就应该受到欢迎。

一位名叫玛蒂尔达（Georgina Matilda）的妇女对美联社记者说，为中国铁路工作意味着她可以为她的孩子们购买食物了。

另一位名叫罗科丽塔（Miliane Rokolita）的妇女说：“中国人给我们带来大房子，给斐济带来金钱。他们是好人。”

中国-太平洋协议未获签署

美联社在会前掌握的一份文件草案显示，中国外长王毅希望在访问期间与10个太平洋小国达成一份协议，并作为会后联合声明的一部分。但是王毅未能获得他寻求的共识。

密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛（David Panuelo）对其他太平洋岛国国家领导人表示，他不赞同中国外长提出的协议。他在一封信中表示，该协议将不必要地加剧地缘政治紧张局势，威胁地区稳定。

他在信中说：“这会是我们有生之年在太平洋地区唯一一个最可能改变游戏规则的协议。……它有可能带来一个新的冷战时代，最坏的情况下可能引发一场世界大战。”

路透社报道称，与会岛国纽埃在会后的一份声明中说，该国希望有时间考虑中国的提议，因为它涉及区域战略利益。

澳大利亚广播公司（ABC）报道称，虽然中国这次不能如愿以偿与10个太平洋岛国共同签署协议，但其中一些国家可能还是会谋求与中国单独签署协议。

在外长会后举行的新闻发布会上，中国外长王毅说，中方愿与太平洋岛国“持续打造应急物资储备库、应对气候变化合作中心、减贫与发展合作中心、农业合作示范中心、防灾减灾合作中心、菌草技术示范中心六个合作新平台”。

他还说：“近期有人质疑中国为何如此积极地支持和帮助南太岛国。我愿明确告诉大家，中国是一个发展中大国，也是一个负责任大国。……中国永远同发展中国家站在一起，同中小国家站在一起。”

他还“奉劝一些人不必过分焦虑、过于紧张，因为中国和发展中国家实现共同发展和繁荣，将会使这个世界更加公平、更加和谐、更加稳定”。

上周，王毅在同所罗门群岛外长马内莱共同参加记者会时更是直接表示：“太平洋岛国都是主权独立国家，不是谁家的‘后院’；都有权做出自己的选择，而不是做别人的附庸。对中所正常安全合作的任何抹黑攻击都见不得阳光，任何干扰破坏都不可能得逞。”

澳大利亚前总理莫里森曾将太平洋地区称为澳大利亚的“后院”。

美、澳的忧虑

上周，王毅前往所罗门群岛进行访问的同一天，澳大利亚新上任的外长黄英贤（Penny Wong）火速访问斐济。她在位于斐济苏瓦的太平洋岛屿论坛秘书处发表演讲时说，拥有50年历史的区域论坛是“太平洋区域主义的核心”，而澳大利亚是该论坛的成员之一。她说，澳大利亚新组阁的工党政府将为太平洋国家气候保护所需的基建提供更多资金，为这些国家的公民移民澳大利亚、在澳大利亚工作提供更广泛的途径。

上周四（5月26日），美国国务卿布林肯就美国对华政策发表演讲。在演讲中，他指出，尽管俄罗斯入侵了乌克兰，但中国仍然是美国及其盟友的最大挑战者。

他说：“中国是唯一一个既有重塑国际秩序的意图，也有越来越多的经济、外交、军事和技术实力来做到这一点的国家。北京的愿景将使我们远离过去75年来维持全球如此多进步的普世价值观。”

中国外交部发言人汪文斌回应说：“布林肯国务卿的这篇演讲洋洋洒洒，费尽心机，实质是散布虚假信息，渲染中国威胁，干涉中国内政，抹黑中国内外政策，目的是遏制打压中国发展，维护美霸权强权。中方对此强烈不满，坚决反对。”

中国方面表示，中国和太平洋岛屿国家之间的合作一直在扩大，并受到这些国家的欢迎。

斐济经济在新冠疫情中受到严重打击。该国经济最重要的旅游业遭受重创，国内生产总值缩水15%以上。随着全球的重新开放，斐济经济也正在努力恢复，许多人乐于看到中国人开出支票。

中国在该地区的参与也并不是突如其来的。中国移民在斐济已生活了数代，许多华裔斐济人经营店铺和其他生意。

斐济南太平洋大学一位名叫诺布克特（Nora Nabukete）的学生在接受美联社采访时说，她觉得中国人投资斐济带来了正反两面。一方面中国投资者带来了资金，也带来了新的文化，但另一方面，诺布克特担心，随着经济投资的到来，赌博、帮派和毒品等肮脏的一面也会涌入斐济。

她说，与中国结盟可能意味着斐济与美国以及其他西方国家的关系会变得紧张，所以，她希望斐济不要赞同王毅提出的协议倡议。她说：“这会让斐济得不偿失。”

（美联社、路透社）

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