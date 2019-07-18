中国: 伊斯兰教不是维族天生信仰

22个联合国人权理事会员国发声明抨击中国的新疆政策后，隔天包含沙特在内的37个国家则透过致函联合国来声援中国新疆政策的正当性。北京进一步发表白皮说，伊斯兰教传入新疆地区与阿拉伯帝国兴起和伊斯兰教由西向东扩张有关，并不是天生自然。
(德国之声中文网) 中国国务院在21日发表《新疆的若干历史问题》白皮书，其中提到「伊斯兰教不是维吾尔族天生信仰且唯一信仰的宗教」。内容提到，「维吾尔族信仰伊斯兰教，不是当时民众主动改信和转型，而是宗教战争和统治阶级强制推行的结果。」
20日中国官媒《人民日报》抨击美国抹黑中国宗教政策，说美国副总统彭斯和国务卿蓬佩奥「与邪教分子同流合污、沆瀣一气」。再次引用友邦支持说，中国新疆「再教育营」是「职业技能教育培训中心」，相关预防性反恐举措「理应受到支持和赞赏」。
中国从官媒到官方，连日回击美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 在「促进宗教自由部长级会议」上对北京压迫宗教自由的说法。
蓬佩奥:中国新疆政策是世纪污点
美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 7月18日 在出席于华盛顿举行的「促进宗教自由部长级会议」时，抨击中国对维吾尔人的打压是「世纪污点」，并指控北京胁迫其他国家不要出席美国主办的宗教自由会议。 他说: 「我们这个时代最糟糕的人权灾难正在中国上演。 」
蓬佩奥在演说中也提到中国官员要求不少国家别出席为期三天会议，他质疑这样的做法是否违背中国宪法中保证的宗教信仰自由。 同时，他也称赞一些成功抵抗中国压力的国家，他说: 「如果任何国家因中国施压而拒绝出席这个会议，美国都已记录下来。 」
蓬佩奥本人并未直接点名哪些国家缺席本次会议，而国务院发言人也不愿与路透社分享确切数字。 发言人表示: 「我们知道中国政府特别要求一些国家别出席这场会议，但我们无法证实他们到底成功说服了哪些国家。 」
美国总统特朗普周三 (7月17日) 在白宫接见了来自世界各国的受宗教迫害人士或他们的家属，其中包含四名来自中国的代表。 中国政府周四 (7月18日) 否认它们进行了任何迫害宗教或人权的行动。 外交部发言人陆慷在周四的例行记者会上表示，这些受迫害人士在与特朗普会晤时说出的论点有「严重错误」。
陆慷说: 「中国不存在所谓的宗教迫害情况。 中国公民依法享有宗教信仰自由。 我们要求美方正确看待中国的宗教政策和宗教信仰自由状况，停止利用宗教问题干涉别国内政。 」
美国副总统彭斯 (Mike Pence) 则在出席宗教自由会议时，向与会代表保证，美国不会为了与中国达成贸易协议而牺牲对宗教自由的坚持。 他在演说中表示: 「不论我们与中国的贸易谈判结局如何，美国都会继续支持中国境内所有宗教的信徒。 我们期望有朝一日，他们能自由的信仰宗教，不再受到迫害。 」
沙特重申支持中国发展政策
上周，22个联合国人权理事会的会员国发表联合声明，呼吁中国停止大规模关押新疆维吾尔人。 而隔天，包含沙特与俄罗斯在内的37个会员国则发布信函响应，表示它们「赞赏中国在人权领域取得的显著成就，...... 我们注意到，恐怖主义、分裂主义和宗教极端主义对新疆地区各族民众造成了巨大伤害」。
路透社报导，沙特驻联合国的大使穆亚里米 (Abdallah Al-Mouallimi) 周四在纽约响应媒体提问时表示，该封信是在探讨中国的发展政策，而非探讨其他议题。 他表示: 「全世界没有其他国家比沙特更担心穆斯林的处境，而我们在签署的信中说的是我们支持中国在国内推动的发展政策，因为这些政策让不少人脱离贫困的生活。 」
然而针对穆亚里米的论点，人权观察 (Human Rights Watch) 驻联合国主任夏邦诺（Louis Charbonneau）认为，穆亚里米对信件的描述就像「一巴掌打在受中国迫害的穆斯林脸上，不正确到了荒谬的地步」。
杨威廉/夏立民 (路透社, 法新社)
中国在新疆所推行的再教育营至今已拆散无数维吾尔家庭，迫使定居海外的维吾尔人每天生活于未知的恐惧中。近來澳洲籍的維族人沙丹被迫與妻兒分離的故事引起國際關注。他接受德國之聲專訪表達內心的深切恐懼。 (18.07.2019)
37个国家联名致信联合国，称中国在人权方面取得了"显著成就"。这与22个西方国家不久前批评新疆再教育营的态度形成鲜明对比。美联社指出，此举凸显了中国不断扩大的外交影响力。 (13.07.2019)