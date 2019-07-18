中国: 伊斯兰教不是维族天生信仰

(德国之声中文网) 中国国务院在21日发表《新疆的若干历史问题》白皮书，其中提到「伊斯兰教不是维吾尔族天生信仰且唯一信仰的宗教」。内容提到，「维吾尔族信仰伊斯兰教，不是当时民众主动改信和转型，而是宗教战争和统治阶级强制推行的结果。」

20日中国官媒《人民日报》抨击美国抹黑中国宗教政策，说美国副总统彭斯和国务卿蓬佩奥「与邪教分子同流合污、沆瀣一气」。再次引用友邦支持说，中国新疆「再教育营」是「职业技能教育培训中心」，相关预防性反恐举措「理应受到支持和赞赏」。

中国从官媒到官方，连日回击美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 在「促进宗教自由部长级会议」上对北京压迫宗教自由的说法。

蓬佩奥:中国新疆政策是世纪污点

美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 7月18日 在出席于华盛顿举行的「促进宗教自由部长级会议」时，抨击中国对维吾尔人的打压是「世纪污点」，并指控北京胁迫其他国家不要出席美国主办的宗教自由会议。 他说: 「我们这个时代最糟糕的人权灾难正在中国上演。 」

蓬佩奥在演说中也提到中国官员要求不少国家别出席为期三天会议，他质疑这样的做法是否违背中国宪法中保证的宗教信仰自由。 同时，他也称赞一些成功抵抗中国压力的国家，他说: 「如果任何国家因中国施压而拒绝出席这个会议，美国都已记录下来。 」

蓬佩奥本人并未直接点名哪些国家缺席本次会议，而国务院发言人也不愿与路透社分享确切数字。 发言人表示: 「我们知道中国政府特别要求一些国家别出席这场会议，但我们无法证实他们到底成功说服了哪些国家。 」

美国总统特朗普周三 (7月17日) 在白宫接见了来自世界各国的受宗教迫害人士或他们的家属，其中包含四名来自中国的代表。 中国政府周四 (7月18日) 否认它们进行了任何迫害宗教或人权的行动。 外交部发言人陆慷在周四的例行记者会上表示，这些受迫害人士在与特朗普会晤时说出的论点有「严重错误」。

陆慷说: 「中国不存在所谓的宗教迫害情况。 中国公民依法享有宗教信仰自由。 我们要求美方正确看待中国的宗教政策和宗教信仰自由状况，停止利用宗教问题干涉别国内政。 」

美国副总统彭斯 (Mike Pence) 则在出席宗教自由会议时，向与会代表保证，美国不会为了与中国达成贸易协议而牺牲对宗教自由的坚持。 他在演说中表示: 「不论我们与中国的贸易谈判结局如何，美国都会继续支持中国境内所有宗教的信徒。 我们期望有朝一日，他们能自由的信仰宗教，不再受到迫害。 」

沙特重申支持中国发展政策

上周，22个联合国人权理事会的会员国发表联合声明，呼吁中国停止大规模关押新疆维吾尔人。 而隔天，包含沙特与俄罗斯在内的37个会员国则发布信函响应，表示它们「赞赏中国在人权领域取得的显著成就，...... 我们注意到，恐怖主义、分裂主义和宗教极端主义对新疆地区各族民众造成了巨大伤害」。

路透社报导，沙特驻联合国的大使穆亚里米 (Abdallah Al-Mouallimi) 周四在纽约响应媒体提问时表示，该封信是在探讨中国的发展政策，而非探讨其他议题。 他表示: 「全世界没有其他国家比沙特更担心穆斯林的处境，而我们在签署的信中说的是我们支持中国在国内推动的发展政策，因为这些政策让不少人脱离贫困的生活。 」

然而针对穆亚里米的论点，人权观察 (Human Rights Watch) 驻联合国主任夏邦诺（Louis Charbonneau）认为，穆亚里米对信件的描述就像「一巴掌打在受中国迫害的穆斯林脸上，不正确到了荒谬的地步」。

杨威廉/夏立民 (路透社, 法新社)