 中国鼓励本土电动车扩大海外业务 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.02.2024

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新闻广角

中国鼓励本土电动车扩大海外业务

为了稳定外贸、扩展国产车出口，中国政府计划为电动车工业提供更多帮助。目前，中国已成为全球第一大电动车出口国。

Chinese Automobile Industry

（德国之声中文网）中国商业部周三的一份声明中称，加强混电和纯电汽车行业的贸易与合作，有利于汽车工业的"健康发展"和现代化进程。这份题为《商务部等9单位关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》的声明中，包括财政部和发改委在内的中国政府九个部门还建议中国车企在境外设立研发中心，并加强同外国企业的合作。

中国政府相关部门发出上述建议的时机耐人寻味，目前，欧盟呼吁对中国电动车实施反补贴调查，而美国试图则通过上调关税，阻止中国电动车大量涌入市场。中国商务部表示，将会对在贸易领域遭遇限制性措施的相关企业提供帮助，并帮助中国汽车树立良好的品牌形象。

商务部还要求，改善优化电动车专用电池的出口流程，缩短操作时间。商务部要求金融行业优化信贷支持方式，鼓励银行机构开展面向新能源汽车产业上下游的境内外供应链金融服务。此外，还鼓励银行机构扩大跨境人民币结算规模。

去年九月的慕尼黑车展上，中国车占据半壁河山。图为比亚迪的展台。

去年九月的慕尼黑车展上，中国车占据半壁河山。图为比亚迪的展台。

2023年，中国已经成为全球最大的电动汽车出口国。尤其是对俄罗斯的汽车出口猛增。俄罗斯发动侵乌战争后，西方国家对该国实施了严厉的制裁措施。

中国汽车制造行业对政府的建议表示赞赏。中国汽车制造业联合会表示，上述措施将有利于中国汽车工业更好地同国际接轨。

（德新社）

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