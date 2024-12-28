中国黑客“盐台风”：第九家美国电信公司确认受害

中国黑客“盐台风”：第九家美国电信公司确认受害2024年12月28日
（德国之声中文网）白宫一名高级官员周五（12月27日）公布，第九家美国电信公司被证实遭到中国间谍黑客攻击。
攻击来自一起规模庞大的中国间谍活动，它使得中方能够访问美国用户的私人短信和电话通话记录。目前尚不清楚受害者数量。
拜登政府官员上个月前公布，至少八家美国电信公司以及数十个国家受到了这场名为“盐台风”（Salt Typhoon）的中国黑客行动的影响。
副国家安全顾问安妮·纽伯格（Anne Neuberger）周五告诉记者，在政府发布指导意见，帮助公司追踪其网络中的中国黑客后，又有第九家公司确认成为受害者。
这是震动美国政坛的大规模间谍黑客行动“盐台风”的最新进展。“盐台风”引起了美国国家安全部门的严重关注，暴露了美国私营电信部门的网络安全漏洞，并揭示了中国的黑客技术已经非常高超。
这些黑客攻破了电信公司的网络，获取客户通话记录。美国官方称受害者数量有限。尽管联邦调查局尚未公开确认任何受害者，但据信美国政府高级官员和知名政治人物包含在入侵目标之内。
纽伯格周五表示，由于中国在技术上的隐秘操作，官方尚未精确了解“盐台风”事件中总共有多少美国人受到影响，但“华盛顿-弗吉尼亚地区有大量受害者”。
官方认为，黑客的目标是确定手机的持有者，并在发现他们是“政府感兴趣的目标”后，监视其短信和电话通话内容。
联邦调查局表示，黑客瞄准的对象主要是“涉及政府或政治活动的人士”。
纽伯格指出，这一事件凸显了电信行业需要实行强制性的网络安全措施。联邦通信委员会计划在下个月的一次会议上讨论相关议题。此外，她表示，政府计划在未来几周内针对这次黑客活动采取更多行动，但并未透露具体内容。
“我们知道，自愿的网络安全措施不足以应对来自中国、俄罗斯和伊朗的黑客对我们关键基础设施的攻击，”她说。
中国政府否认对这一黑客事件负责。
（美联社）
© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。