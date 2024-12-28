中国黑客“盐台风”：第九家美国电信公司确认受害

白宫公布，第九家美国电信公司被证实遭到中国间谍黑客行动“盐台风”攻击。尽管联邦调查局尚未公开确认任何受害者，但据信美国政府高级官员和知名政治人物包含在入侵目标之内。

（德国之声中文网）白宫一名高级官员周五（12月27日）公布，第九家美国电信公司被证实遭到中国间谍黑客攻击。

攻击来自一起规模庞大的中国间谍活动，它使得中方能够访问美国用户的私人短信和电话通话记录。目前尚不清楚受害者数量。

拜登政府官员上个月前公布，至少八家美国电信公司以及数十个国家受到了这场名为“盐台风”（Salt Typhoon）的中国黑客行动的影响。

副国家安全顾问安妮·纽伯格（Anne Neuberger）周五告诉记者，在政府发布指导意见，帮助公司追踪其网络中的中国黑客后，又有第九家公司确认成为受害者。

这是震动美国政坛的大规模间谍黑客行动“盐台风”的最新进展。“盐台风”引起了美国国家安全部门的严重关注，暴露了美国私营电信部门的网络安全漏洞，并揭示了中国的黑客技术已经非常高超。

这些黑客攻破了电信公司的网络，获取客户通话记录。美国官方称受害者数量有限。尽管联邦调查局尚未公开确认任何受害者，但据信美国政府高级官员和知名政治人物包含在入侵目标之内。

纽伯格周五表示，由于中国在技术上的隐秘操作，官方尚未精确了解“盐台风”事件中总共有多少美国人受到影响，但“华盛顿-弗吉尼亚地区有大量受害者”。

官方认为，黑客的目标是确定手机的持有者，并在发现他们是“政府感兴趣的目标”后，监视其短信和电话通话内容。

2024年10月，美国官员称，与中国有关的黑客攻击了当时的总统候选人特朗普及其竞选副手万斯以及民主党候选人卡玛拉·哈里斯相关人员的手机。 图像来源: Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images

联邦调查局表示，黑客瞄准的对象主要是“涉及政府或政治活动的人士”。

纽伯格指出，这一事件凸显了电信行业需要实行强制性的网络安全措施。联邦通信委员会计划在下个月的一次会议上讨论相关议题。此外，她表示，政府计划在未来几周内针对这次黑客活动采取更多行动，但并未透露具体内容。

“我们知道，自愿的网络安全措施不足以应对来自中国、俄罗斯和伊朗的黑客对我们关键基础设施的攻击，”她说。

中国政府否认对这一黑客事件负责。

（美联社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。