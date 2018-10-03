中国黑客攻击激增 美国指控北京授意

（德国之声中文网）美国政府週三（10/03）发布声明警告，一个叫做「云端跳跃」(cloudhopper) 的黑客组织，西方资讯安全公司指其与中国政府有联繫，已经针对技术服务提供商发起数起网路攻击，并从客户那裡窃取数据。

美国国土安全部官员克雷布斯(Christopher Krebs)在声明中表示﹕「这些网路威胁者仍然活跃，我们强烈鼓励政府和行业的合作伙伴，共同努力抵御。」

「云端跳跃」也被称为红叶（Red Leaves）和APT10，安全部門发布警吿，称其涉嫌从事网络间谍和盗窃知识产权等活动。此前，美国两家着名网路安全公司的专家警告，随着中美贸易战升级，中国黑客活动激增。

不过北京当局一再否认西方资安公司指控，表示从未支持黑客攻击。

美国资讯安全公司CrowdStrike的首席技术官阿佩罗维奇（Dmitri Alperovitch），週二（10/02）在华盛顿参加资安会议时表示﹕「我现在可以告诉你，很不幸的是，中国黑客又回来了。」

他说：「我们发现，过去一年半的黑客活动大幅增加。他们（中国黑客）是我们看到的最具主要的威胁者，攻击美国和西欧的各个机构。」

另一家美国资讯安全公司FireEye的分析师表示，最近几个月，他们追踪的一些中国黑客组织变得更加活跃。

声明内容

目前得知中国黑客锁定资讯技术、能源、医疗保健、通信和製造产业，透过攻击提供提供电信、技术和其他服务的服务管理的公司取得机密内容。

FireEye的高级情报经理瑞德（Ben Read）表示，管理服务提供商（MSP）是具有吸引力的目标，因为其网络为黑客提供了连结其众多客户机密系统的途径。他说：「我们已经看到有关组织透过MSP网路，将恶意软件传送到锁定目标端。」

美国国土安全部宣示要协助美国公司抵挡网路攻击，提供企业有关如何预防、识别和修復攻击的建议。

夏立民／李芊（路透社）