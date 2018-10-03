 中国黑客攻击激增 美国指控北京授意 | 科技环境 | DW | 04.10.2018

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科技环境

中国黑客攻击激增 美国指控北京授意

美国国安顾问博尔顿日前提到，中国黑客攻击美国政府机构的人事管理网站，造成数百万人个资被盗。现在两国关系急冻，网路攻防更盛。

China Symbolbild Hacker (Colourbox/B. Korber)

2015年，中国国家主席习近平与美国前总统奥巴马（Barrack Obama）达成遏製网路经济盗窃协议后，一度平息中国黑客攻击，不过近来类似攻击事件又开始增加。

DW.COM

前美国总统候选人希拉里·克林顿的“电邮门”丑闻，美国调查当局一直指是俄罗斯试图策划黑客攻击，但如今特朗普把矛头指向中国。但北京和美国联邦调查局都予以驳斥。FBI指出，没有发现任何证据表明邮件服务器遭到攻击。 (29.08.2018)

一家位于美国加州的安全研究公司称，来自中国的黑客对柬埔寨选举委员会、在野党领导人和媒体的电脑系统进行了黑客攻击。柬埔寨将于7月29日举行选举。中国外交部在一份声明中驳斥相关指控。 (11.07.2018)

一名接近台北政府上层的人告诉路透社，中国大陆对台湾政府发动的网上袭击已越来越不易发觉，因为袭击者更多地利用搜索引擎等网络平台入侵目标系统。 (17.06.2018)

这对美军来说是个耻辱？据《华盛顿邮报》披露，中国黑客在政府指使下窃取了美国研发潜艇导弹的秘密计划。中方迅速作出回应。 (09.06.2018)

（德国之声中文网）美国政府週三（10/03）发布声明警告，一个叫做「云端跳跃」(cloudhopper) 的黑客组织，西方资讯安全公司指其与中国政府有联繫，已经针对技术服务提供商发起数起网路攻击，并从客户那裡窃取数据。

美国国土安全部官员克雷布斯(Christopher Krebs)在声明中表示﹕「这些网路威胁者仍然活跃，我们强烈鼓励政府和行业的合作伙伴，共同努力抵御。」

「云端跳跃」也被称为红叶（Red Leaves）和APT10，安全部門发布警吿，称其涉嫌从事网络间谍和盗窃知识产权等活动。此前，美国两家着名网路安全公司的专家警告，随着中美贸易战升级，中国黑客活动激增。

不过北京当局一再否认西方资安公司指控，表示从未支持黑客攻击。

美国资讯安全公司CrowdStrike的首席技术官阿佩罗维奇（Dmitri Alperovitch），週二（10/02）在华盛顿参加资安会议时表示﹕「我现在可以告诉你，很不幸的是，中国黑客又回来了。」

他说：「我们发现，过去一年半的黑客活动大幅增加。他们（中国黑客）是我们看到的最具主要的威胁者，攻击美国和西欧的各个机构。」

另一家美国资讯安全公司FireEye的分析师表示，最近几个月，他们追踪的一些中国黑客组织变得更加活跃。

声明内容

目前得知中国黑客锁定资讯技术、能源、医疗保健、通信和製造产业，透过攻击提供提供电信、技术和其他服务的服务管理的公司取得机密内容。

FireEye的高级情报经理瑞德（Ben Read）表示，管理服务提供商（MSP）是具有吸引力的目标，因为其网络为黑客提供了连结其众多客户机密系统的途径。他说：「我们已经看到有关组织透过MSP网路，将恶意软件传送到锁定目标端。」

美国国土安全部宣示要协助美国公司抵挡网路攻击，提供企业有关如何预防、识别和修復攻击的建议。

夏立民／李芊（路透社）

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