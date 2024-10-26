中国黑客入侵美国电信 两党总统候选人团队手机均遭截获

（德国之声中文网）美国媒体本周五（10月25日）报道称，中国黑客试图入侵美国共和党总统候选人特朗普、其竞选搭档万斯，以及与民主党候选人卡玛拉·哈里斯竞选团队相关人员的手机。

《纽约时报》援引知情人士的消息报道称，特朗普和万斯的手机已被黑客组织截获，调查人员正在确认是否有任何通讯内容被窃取。

美联社也对此进行了报道，但援引的是自己的匿名消息来源。

报道发出后不到几小时，《华尔街日报》报道称黑客也将民主党候选人卡玛拉·哈里斯竞选团队相关人员的手机锁定为入侵目标。

《华尔街日报》援引其消息来源称，目前尚不清楚黑客已从这些设备中获取了哪些数据。

特朗普竞选团队指责哈里斯"助长黑客攻击"

《纽约时报》称，特朗普竞选团队本周已被告知，电信系统威瑞森（Verizon）遭黑客入侵导致电话泄露，政府内外若干人员电话被入侵，特朗普和万斯是其中之一。

特朗普和卡玛拉·哈里斯的竞选团队尚未就此次黑客入侵尝试进行确认。图为2020年6月18日，时任美国总统特朗普在在白宫，与州长就美国小企业复工问题举行的圆桌会议上查看手机。 图像来源: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

美国联邦调查局（FBI）和网络安全与基础设施安全局（US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）发表的联合声明中并未提到政客是潜在被攻击目标之一，但表示正在调查"与中国有关联的人员，对商业电信基础设施进行的'未经授权访问行为'。"

声明称："美国政府各机构正通过密切合作缓解这一威胁，并与我们的行业合作伙伴协调，加强整个商业通信领域的网络防御。"

美国最大的电信公司威瑞森表示其已注意到，有人尝试对美国电信系统发起复杂的攻击，以试图获取情报，并称其正在与执法部门合作。

特朗普的竞选团队并未证实二人手机遭黑客入侵。但其竞选团队公关总监Steven Cheung指责哈里斯放任中国和伊朗对美国基础设施的攻击，目的是为阻止特朗普重返白宫，但未能提供任何证据。

大选前黑客攻击加剧

美国当局一再发出警告称，关键基础设施和下个月总统大选面临的网络安全威胁日益加剧，此外，敌对国家还可能通过散布虚假信息，以试图影响选举结果。

上个月，美国司法部指控伊朗革命卫队三名成员在8月对特朗普和哈里斯的竞选团队进行了黑客攻击。

美国当局一再发出警告称，关键基础设施和下个月总统大选面临的网络安全威胁日益加剧 图像来源: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

美国联邦调查局局长克里斯·雷（Chris Wray）于今年1月向国会报告称，调查人员已经捣毁了一个由国家支持的、名为"伏特台风"（Volt Typhoon）的黑客组织，该组织将小型办公室和家庭技术设备作为攻击对象。

他们的最终攻击目标包括全国各地的水处理设施、电网和交通系统。

克里斯·雷上个月表示，联邦调查局阻止了另一起来自中国的网络安全攻击事件，20多万台设备（包括摄像头、录像机和WiFi路由器）中被植入了恶意软件。

克里斯·雷认为，这些黑客的攻击目标为大学、政府机构和其他大型组织。

在11月5日大选之前，《纽约时报》和锡耶纳学院（Siena College）于周五发布的最后一项民调显示，哈里斯和特朗普的民众支持率均为48%。

特朗普、哈里斯会如何对待中国？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(美联社、路透社)

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。