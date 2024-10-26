  1. 跳转至内容
  2. 跳转至主菜单
  3. 跳转到更多DW网站
电视直播节目
最新视频
焦点
金砖国家以色列-哈马斯战争俄罗斯入侵乌克兰
政治

中国黑客入侵美国电信 两党总统候选人团队手机均遭截获

2024年10月26日

美国媒体报道称，中国黑客试图入侵特朗普、万斯，以及卡玛拉·哈里斯竞选团队成员的手机。

https://p.dw.com/p/4mGH9
民主党总统候选人、民主党总统候选人、副总统卡玛拉·哈里斯于2024年10月23日在宾夕法尼亚州阿斯顿市CNN市政厅发表讲话。
民主党总统候选人、民主党总统候选人、副总统卡玛拉·哈里斯于2024年10月23日在宾夕法尼亚州阿斯顿市CNN市政厅发表讲话。 图像来源: Matt Rourke/AP Photo/picture alliance

（德国之声中文网）美国媒体本周五（10月25日）报道称，中国黑客试图入侵美国共和党总统候选人特朗普、其竞选搭档万斯，以及与民主党候选人卡玛拉·哈里斯竞选团队相关人员的手机。

《纽约时报》援引知情人士的消息报道称，特朗普和万斯的手机已被黑客组织截获，调查人员正在确认是否有任何通讯内容被窃取

美联社也对此进行了报道，但援引的是自己的匿名消息来源。

报道发出后不到几小时，《华尔街日报》报道称黑客也将民主党候选人卡玛拉·哈里斯竞选团队相关人员的手机锁定为入侵目标。

《华尔街日报》援引其消息来源称，目前尚不清楚黑客已从这些设备中获取了哪些数据。

特朗普竞选团队指责哈里斯"助长黑客攻击"

《纽约时报》称，特朗普竞选团队本周已被告知，电信系统威瑞森（Verizon）遭黑客入侵导致电话泄露，政府内外若干人员电话被入侵，特朗普和万斯是其中之一。

特朗普和卡玛拉·哈里斯的竞选团队尚未就此次黑客入侵尝试进行确认。图为2020年6月18日，时任美国总统特朗普在在白宫，与州长就美国小企业复工问题举行的圆桌会议上查看手机。
特朗普和卡玛拉·哈里斯的竞选团队尚未就此次黑客入侵尝试进行确认。图为2020年6月18日，时任美国总统特朗普在在白宫，与州长就美国小企业复工问题举行的圆桌会议上查看手机。图像来源: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

美国联邦调查局（FBI）和网络安全与基础设施安全局（US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）发表的联合声明中并未提到政客是潜在被攻击目标之一，但表示正在调查"与中国有关联的人员，对商业电信基础设施进行的'未经授权访问行为'。"

声明称："美国政府各机构正通过密切合作缓解这一威胁，并与我们的行业合作伙伴协调，加强整个商业通信领域的网络防御。"

美国最大的电信公司威瑞森表示其已注意到，有人尝试对美国电信系统发起复杂的攻击，以试图获取情报，并称其正在与执法部门合作。

特朗普的竞选团队并未证实二人手机遭黑客入侵。但其竞选团队公关总监Steven Cheung指责哈里斯放任中国和伊朗对美国基础设施的攻击，目的是为阻止特朗普重返白宫，但未能提供任何证据。

大选前黑客攻击加剧

美国当局一再发出警告称，关键基础设施和下个月总统大选面临的网络安全威胁日益加剧，此外，敌对国家还可能通过散布虚假信息，以试图影响选举结果

上个月，美国司法部指控伊朗革命卫队三名成员在8月对特朗普和哈里斯的竞选团队进行了黑客攻击。

美国当局一再发出警告称，关键基础设施和下个月总统大选面临的网络安全威胁日益加剧
美国当局一再发出警告称，关键基础设施和下个月总统大选面临的网络安全威胁日益加剧图像来源: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

美国联邦调查局局长克里斯·雷（Chris Wray）于今年1月向国会报告称，调查人员已经捣毁了一个由国家支持的、名为"伏特台风"（Volt Typhoon）的黑客组织，该组织将小型办公室和家庭技术设备作为攻击对象。

他们的最终攻击目标包括全国各地的水处理设施、电网和交通系统。

克里斯·雷上个月表示，联邦调查局阻止了另一起来自中国的网络安全攻击事件，20多万台设备（包括摄像头、录像机和WiFi路由器）中被植入了恶意软件。

克里斯·雷认为，这些黑客的攻击目标为大学、政府机构和其他大型组织。

在11月5日大选之前，《纽约时报》和锡耶纳学院（Siena College）于周五发布的最后一项民调显示，哈里斯和特朗普的民众支持率均为48%。

特朗普、哈里斯会如何对待中国？

(美联社、路透社)

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 