中国黄金周旅游：国内热境外冷

（德国之声中文网）本周五（9月29日）中国传统的中秋节，拉开了长达8天的黄金周长假序幕。但在此之前，旅行的人潮就已开始涌动。
据中国国家铁路集团消息，自9月27日至10月8日，为期12天，全国铁路预计发送旅客1.9亿人次，日均发送旅客1583万人次，9月29日为客流最高峰，预计发送旅客超2000万人次。
《每日经济新闻》从航空公司获悉，今年中秋国庆黄金周的国内、国际航班量均已经恢复甚至超过2019年同期。《中国旅业报》介绍，中国国内旅游市场今年黄金周假期预计将较2019年超出约7%。该报援引旅行市场分析公司ForwardKeys中国市场专家Nancy Dai说道，中国的经济下滑并未对旅游市场产生重大影响。
争相出行旅游的热闹景象，也在社交媒体上引起了一下讨论。有微博用户说：“不是说经济不行了，大家都没钱了吗？原来只有我经济不行了。”有人说：“倒是想出去玩，但是没钱+公司也没放假。”还有人表示情愿工作日请假出门玩儿，原因是“黄金周机票酒店餐饮的涨价，以及各种不舒适体验”。
价格翻倍
面对疫情后人们的报复性出游，旅游业者抓住机会。机票、酒店价格水涨船高。有媒体援引平台数据，截至9月15日，“十一”假期国内热门城市酒店提前预订量同比2019年同期增长5倍。在旅游热点城市，酒店价格普遍翻倍，豪华型酒店的涨幅更高。
有网民调侃：“我掐着人中，订了国庆机票酒店。”还有人分析说：“房地产涨价去库存，一到节假日我们的旅游门票酒店什么的也来一次涨价去库存。”
官媒《环球时报》发表社评称，“超级黄金周”的热闹景象，一定程度上将会起到增强对中国经济信心的作用，“将让大多数唱衰论调从逻辑和事实层面上立不起来，也就不攻自破了。黄金周将展现出中国经济和消费的活力与潜力”。评论还发挥道，这显示出“中国无论在哪个方面，现代化进程远没有到顶，人们对消费的期望、对过更有品质生活的追求也远没有到顶。假期所代表的生活方式绝不应是西方发达社会独享，中国人同样有权利过上这样的生活。这种追求有多强烈，中国经济的内生动力就有多大”。
出境游仍低迷
虽然数据显示中国国内旅游市场正在有力复苏，但出境游在疫情后仍然一蹶不振。路透社援引中国最大的在线旅游平台携程（Trip.com） 总经理兼国际市场副总裁 Boon Sian Chai 说，目前出境游市场仅恢复到疫情前水平的 60% 左右。他补充说，成本是主要的决定因素，因为从中国出发的团队旅游的平均价格仍比疫情前高30%，部分原因是航空公司尚未恢复疫情前的航班。
更多阅读——欧洲热门景点：中国游客仍未回归
ForwardKeys的中国市场专家Nancy Dai预计，今年第四季度的出境旅游人数仍比疫情前低48%。她表示，签证和航班便利性的改善仍然是影响中国游客目的地选择的关键因素。今年第四季度计划出境的游客当中，过半计划到访亚洲目的地。
（综合报道）
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
德国那些值得享受“躺平”假日的豪华酒店
柏林的阿德隆酒店 （Adlon)
阿德隆可以说是德国知名度最高的酒店之一。它坐落在勃兰登堡门的正对面。1907年，阿德隆酒店正式落成营业，但二战中酒店受到了严重的损毁。1997年8月23日，修缮一新的阿德隆重新开业。作为一家豪华酒店，阿德隆可以称得上是高朋满座，威廉二世、伊丽莎白女王以及美国前总统奥巴马，都曾下榻于此。
-
德国那些值得享受“躺平”假日的豪华酒店
汉堡四季大酒店（Vier Jahreszeiten, Hamburg）
四季大酒店位于汉堡的阿尔斯特河畔，低调内敛是这座建筑的主要风格。进入酒店内，客人才能感受到这里的奢华。以其面积达一千平米的休闲保健区为例，这里桑拿、蒸气浴和健身设备一应俱全。倚窗眺望，汉堡城区尽收眼底。
-
德国那些值得享受“躺平”假日的豪华酒店
魏玛的大象酒店（Elephant, Weimar）
位于魏玛市中心广场的大象酒店建于1696年。数百年来，这里曾是酒馆和邮局，最终发展成为一座豪华酒店。歌德和席勒都曾在这里用餐。至于这家酒店何以用大象命名，已经无从考证。
-
德国那些值得享受“躺平”假日的豪华酒店
德累斯顿的塔森伯格宫酒店 （Taschenbergpalais, Dresden）
塔森伯格宫始建于十八世纪，是大力王奥古斯特二世为其情人所建。二战中被炸毁，1995年得到重建。酒店建筑将历史原貌和现代设计有机结合，令人耳目一新。塔森伯格宫酒店紧挨着同圣母大教堂同为德累斯顿地标建筑的茨温格宫。
-
德国那些值得享受“躺平”假日的豪华酒店
波恩的彼得斯贝格大酒店（Grandhotel Petersberg, Bonn）
位于波恩附近的彼得斯贝格大酒店在战后德国的历史上曾扮演重要角色。二战结束后，这里曾是西方战胜国最高代表处。此后又成了联邦德国的国宾馆。无论是比尔·克林顿，还是纳尔逊·曼德拉都曾下榻于此。酒店共有88间客房和11个套间。
-
德国那些值得享受“躺平”假日的豪华酒店
本斯堡城堡酒店（Schloss Bensberg, Bergisch Gladbach）
位于科隆附近的本斯堡城堡可谓历史悠久。巴洛克式的建筑及雕像，会让客人产生时空倒流历史重现的感觉。1703年修建的这座宫殿，曾被后人当作野战医院、兵营，最终成为酒店。除了酒店本身，内设的餐厅Vendôme也深受美食家的喜爱，这是一家米其林两星级餐厅。
-
德国那些值得享受“躺平”假日的豪华酒店
杜塞尔多夫的布莱登巴赫酒店 （Breidenbacher Hof, Düsseldorf）
杜塞尔多夫的布莱登巴赫酒店Der Breidenbacher Hof也是一座历史悠久的酒店，拥有两百多年的历史。沙皇亚历山大二世就曾下榻于此。客房的皇家风范保持至今。酒店坐落在杜塞尔多夫著名的国王大道上。
-
德国那些值得享受“躺平”假日的豪华酒店
巴登巴登的布莱内尔花园酒店 Brenners Park-Hotel
布莱内尔花园酒店位于德国南部度假胜地巴登巴登，这家酒店的经营宗旨是“天人合一的生活方式“。酒店座落于自家花园的中心位置，宛如闹市里的一片绿洲。这里原本是一个温泉疗养院，1855年，Camille Brenner将这一设施改建成了豪华酒店。过去几年来，酒店内的休闲养生区仍在一直扩建。
-
德国那些值得享受“躺平”假日的豪华酒店
弗莱堡的科伦比酒店 （Colombi, Freiburg）
入住科伦比酒店的客人，从豪华客房里，就可以一览弗莱堡老城和弗莱堡大教堂的景色。酒店的名字来自于贵族家庭Colombi，该家族曾在酒店对面建造过一座宫殿。巴符州以葡萄酒闻名，而这家酒店的大厅里就收藏着六百多种总计三万多瓶名贵葡萄酒。
-
德国那些值得享受“躺平”假日的豪华酒店
慕尼黑的巴伐利亚庭院酒店 （Bayerischer Hof, München）
依照巴伐利亚国王路德维希一世的要求，巴伐利亚庭院酒店于1841年建成完工，专门用来接待国王的宾客。今天这家酒店已入选"全球领先酒店名录”。337间豪华客房和74个套间的装修风格，既庄重典雅，也有现代设计。
-
德国那些值得享受“躺平”假日的豪华酒店
埃尔毛城堡酒店 （Schloss Elmau）
这里其实并不是酒店，而是一家会议中心。始建于1916年，现在这里拥有休闲保健、美食以及住宿和会议服务。2015年和2022年，这里曾两次承办西方七国首脑会晤。政界要员和住店宾客们不仅可以享受到一流的服务，而且还可以观赏阿尔卑斯山的美丽风光。
作者: Elisabeth Yorck von Wartenburg