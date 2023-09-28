中国黄金周旅游：国内热境外冷

（德国之声中文网）本周五（9月29日）中国传统的中秋节，拉开了长达8天的黄金周长假序幕。但在此之前，旅行的人潮就已开始涌动。

据中国国家铁路集团消息，自9月27日至10月8日，为期12天，全国铁路预计发送旅客1.9亿人次，日均发送旅客1583万人次，9月29日为客流最高峰，预计发送旅客超2000万人次。

《每日经济新闻》从航空公司获悉，今年中秋国庆黄金周的国内、国际航班量均已经恢复甚至超过2019年同期。《中国旅业报》介绍，中国国内旅游市场今年黄金周假期预计将较2019年超出约7%。该报援引旅行市场分析公司ForwardKeys中国市场专家Nancy Dai说道，中国的经济下滑并未对旅游市场产生重大影响。

争相出行旅游的热闹景象，也在社交媒体上引起了一下讨论。有微博用户说：“不是说经济不行了，大家都没钱了吗？原来只有我经济不行了。”有人说：“倒是想出去玩，但是没钱+公司也没放假。”还有人表示情愿工作日请假出门玩儿，原因是“黄金周机票酒店餐饮的涨价，以及各种不舒适体验”。

黄金周假期 中国人“报复性”旅行消费

价格翻倍

面对疫情后人们的报复性出游，旅游业者抓住机会。机票、酒店价格水涨船高。有媒体援引平台数据，截至9月15日，“十一”假期国内热门城市酒店提前预订量同比2019年同期增长5倍。在旅游热点城市，酒店价格普遍翻倍，豪华型酒店的涨幅更高。

有网民调侃：“我掐着人中，订了国庆机票酒店。”还有人分析说：“房地产涨价去库存，一到节假日我们的旅游门票酒店什么的也来一次涨价去库存。”

官媒《环球时报》发表社评称，“超级黄金周”的热闹景象，一定程度上将会起到增强对中国经济信心的作用，“将让大多数唱衰论调从逻辑和事实层面上立不起来，也就不攻自破了。黄金周将展现出中国经济和消费的活力与潜力”。评论还发挥道，这显示出“中国无论在哪个方面，现代化进程远没有到顶，人们对消费的期望、对过更有品质生活的追求也远没有到顶。假期所代表的生活方式绝不应是西方发达社会独享，中国人同样有权利过上这样的生活。这种追求有多强烈，中国经济的内生动力就有多大”。

出境游仍低迷

虽然数据显示中国国内旅游市场正在有力复苏，但出境游在疫情后仍然一蹶不振。路透社援引中国最大的在线旅游平台携程（Trip.com） 总经理兼国际市场副总裁 Boon Sian Chai 说，目前出境游市场仅恢复到疫情前水平的 60% 左右。他补充说，成本是主要的决定因素，因为从中国出发的团队旅游的平均价格仍比疫情前高30%，部分原因是航空公司尚未恢复疫情前的航班。

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ForwardKeys的中国市场专家Nancy Dai预计，今年第四季度的出境旅游人数仍比疫情前低48%。她表示，签证和航班便利性的改善仍然是影响中国游客目的地选择的关键因素。今年第四季度计划出境的游客当中，过半计划到访亚洲目的地。

（综合报道）

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