中国高管被曝巨额受贿 阿迪达斯股价震荡

继与说唱歌手“侃爷”（Kanye West）终止利润丰厚的合作之后，阿迪达斯再次遭受打击：一封匿名信举报其中国高管巨额受贿。

（德国之声中文网）运动服饰品牌阿迪达斯（Adidas)）股价周一（6月17日）一度下跌4%。这家德国企业称，在其中国高管被指控巨额受贿之后，公司正在对此展开调查。

该指控是对这家集团企业的又一次沉重打击。该集团今年一直寄希望于在其主要市场中国开展健康业务，因为它正试图从与说唱歌手韦斯特（Kanye West，被中国网友昵称“侃爷”）终止利润丰厚的合作的震荡中恢复过来。

阿迪达斯和“侃爷”合作的Yeezy（俗称椰子鞋）曾是“一鞋难求”的爆款 图像来源: Seth Wenig/AP/dpa/picture alliance

上周末，英国《金融时报》报道称，一封据称由“阿迪达斯中国员工”撰写的匿名信举报集团内部高管的腐败行为。

阿迪达斯在一份声明中称，6月份“收到一封匿名信，信中指出阿迪达斯在中国可能存在违规行为”。

该集团表示对此类指控“非常重视，并明确承诺在我们运营的所有市场遵守法律和内部法规以及道德标准”。

声明称，“阿迪达斯目前正在与外部法律顾问一起深入调查此事”。

周一，在法兰克福蓝筹股DAX指数中，阿迪达斯的股价一度下跌4%以上，随后又有所回升，收盘时最终下跌2.6%。

据《金融时报》报道，被指控者包括一名负责阿迪达斯在中国市场营销预算的公司高管。该公司称，阿迪达斯每年在中国的营销预算为2.5亿欧元（约合2.68亿美元）。

该报道称，阿迪达斯中国区另一个部门的高管被指控收取了“供应商提供的数百万现金以及房地产等实物”。

这封信本月发布在中国社交媒体平台小红书上，在上周末已无法在该网站上查看，但据称是其复制本的文件发布在另外的几个账户上，法新社记者无法核实其真实性。

该报道援引阿迪达斯集团内部人士的话说，信中没有提供指控的证据，但似乎对内部机密问题有充分的了解。

韦斯特风波之后再受打击

中国历来是阿迪达斯极为重要的市场，但在新冠疫情长期封锁期间，该品牌在这个世界第二大经济体的业务受到重创。

不过，该集团的大中华区销售额在疫情后得以强劲复苏，去年增长了8%，预计2024年将实现两位数增长。

RoboMarkets的分析师莫尔纳（Juergen Molnar）警告说，腐败指控“可能会危及该集团在过去四年的大幅下滑之后在（中国）重振旗鼓的目标”。

“侃爷”发表反犹言论后 阿迪达斯与其中止了合作 图像来源: Ashley Landis/AP Photo/picture alliance

2022年，说唱歌手韦斯特因反犹言论引起轩然大波，阿迪达斯不得不终止与他利润丰厚的合作。

阿迪达斯与韦斯特共同开发了广受欢迎的Yeezy运动鞋系列，合作关系的终止导致该集团在2023年报告了30多年来的首次年度亏损。

不过，近几个月来，该集团的财务状况有所好转。



延伸阅读：德国足协弃Adidas转投Nike 挨批“缺乏家乡情感”

（法新社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。