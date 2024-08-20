中国高科技公司如何在欧洲开展院外游说？

独立的公益性非政府组织“游说监控”发布的最新报告称，为了改善在欧洲的声誉和业务，华为和TikTok等一众中国高科技工作正在不断扩展在布鲁塞尔和柏林的院外游说，而其游说手段，却常常缺乏透明度。

（德国之声中文网）按照“游说监控”组织LobbyControl 提供的数据，从2012年至今，华为每年都会出资三百万欧元用于在布鲁塞尔开展院外游说。该企业在欧盟设置了12个全职游说员的职位。过去几年来，华为游说工作的重点主要是为了获得参与5G网建设的资格，而德国则是主攻对象。华为在柏林安置的专职游说人员人数同布鲁塞尔相当。而为了改善企业形象，华为还推出了年轻人资助计划和奖学金计划。

LobbyControl发布的调研报告显示，TikTok在布鲁塞尔游说支出为125万欧元。这家智能手机短视频运营商在布鲁塞尔聘请了五名全职游说人员。在德国，该公司的游说支出大约为20万欧元，并聘请了三名全职利益代言人。从2023年1月起，TikTok仅在德国报刊杂志上就投放了价值91万欧元的广告，用于改善企业形象。此外，2024年，TikTok还成为柏林Re:publica数字社会会议的赞助商，该会议每年都会吸引数千人与会。

LobbyControl: TikTok在布鲁塞尔安置了五名全职游说人员。 图像来源: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

与此同时，华为和TikTok还尝试借助欧盟和德国的各类专业协会扩大影响力。华为是欧洲服务论坛ESF 的成员，该论坛是欧盟服务领域的行业联合会。而TikTok则是欧盟数码工业联合会DigitalEurope 的成员。除此之外，一些智库、官方以及非官方的友好协会也在中国科技企业的游说工作中扮演着重要的角色，例如德中友协以及中国桥组织（China-Brücke）。China-Brücke的创办人宋可腾（Carsten Senz ）也是华为的重要游说者以及华为德国的副总裁。

LobbyControl调研报告得出的结论是，中国科技企业正在不断扩大其在欧盟的游说力度，其游说团体的网络也越来越错综复杂。部分游说团体同中国政府关系密切。“游说网络本身则对外缺乏透明度，华为和TikTok同智库的部分联络对外秘而不宣。”

报告指出，尽管同美国高科技企业相比，中国企业的游说活动虽然还没有那么咄咄逼人，但后者确实变得越来越活跃，影响力也越来越大。此外，中国企业不仅随时可以得到中国官方机构的支持，同时德国工业界也在为其开展着可靠的游说工作。

LobbyControl调研报告最后写道，刚刚结束的欧洲杯足球赛上，赛场边随处可见的中国广告预示着，更多的中国科技企业会在今后几年大举进军欧洲市场。而一旦欧盟政策同其企业利益发生冲突，这些企业就会发起大规模的院外游说活动。“我们将会密切观察这一动向，并会继续施压，要求他们增加透明度，并对游说和腐败行为进行监控。”

（综合报道）

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