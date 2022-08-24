中国高温热浪恐导致农作物歉收

在本世纪的20多年里，中国已经历了4次高温热浪，而今年这次是最严重的。一旦中国秋天歉收，本已供应紧张的国际粮食市场将增添更大的压力。
（德国之声中文网）中国政府四个重要部门周二同时发布通知，呼吁为确保今年的秋收，尽可能节约用水。通知指出，干旱的迅速加剧与高温的破坏，对今年的秋季作物生产造成严重威胁。
中国农业部表示，此次华南地区高温及干旱天气是60年有记录以来持续时间最长的。
中国消费的95%以上的稻米、小麦和玉米源于自产，如果歉收，意味着将提高进口，而中国的人口基数极大，进口粮食将给因乌克兰战争本已吃紧的国际食品市场再增压力。
中国一些省份气温持续高达45度，导致电力部门无法正常供电从而工厂停产，而这种时刻，居民更需要耗电的空调等器械降低室内温度。
上海、重庆等大都市已关闭了室外的装饰性照明灯，四川省政府下令降低工业用电的比例，因为水力发电厂依赖的河渠水位太低。
新华社报道，因炎热和干旱，重庆多地发生山火，周一有1500多人被疏散。中国新闻网上周报道，长江干流的水位降至5年以来平均值的50%。重庆嘉陵江许多地方出现干涸，人们甚至可以走到江的对岸。
中国国家气象局周二再次更新警告，要求11个省对高温和干旱现象制定积极对策。有些地方开始使用人工降雨的方式。绿色和平组织东亚代表对法新社表示，"这是有记录以来最炎热的天气，气象科学显示，炎热的破坏程度正在加大。明年很可能又将是一次打破纪录的炎热。"
今年的极端天气让许多中国人意识到气候正在发生变化，官方媒体也以从未有过的紧迫感态势，报道气候变迁带来的恶劣影响。
中国国家气候中心专家周兵接受媒体采访时说，在50年内，地球将会出现极端高温，并且至少有10亿人将流离失所或被迫忍受极端高温影响。他说，"这就是当全球气温上升1℃的影响。"
他还表示，人类的一举一动，都必须符合大自然的变化规律，"只有这样，我们人类才能逐步摆脱大自然各种强烈的疯狂的报复。"
进入21世纪以来，中国经历了2003年、2013年、2017年和2022年，4次较为明显的高温热浪。周兵认为，今年的严重程度已经超越了此前几次，而更加明显的是，高温热浪发生的间隔频率在明显缩短。
(综合报道)
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