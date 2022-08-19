中国高温热浪恐导致农作物歉收

（德国之声中文网）中国政府四个重要部门周二同时发布通知，呼吁为确保今年的秋收，尽可能节约用水。通知指出，干旱的迅速加剧与高温的破坏，对今年的秋季作物生产造成严重威胁。

中国农业部表示，此次华南地区高温及干旱天气是60年有记录以来持续时间最长的。

中国消费的95%以上的稻米、小麦和玉米源于自产，如果歉收，意味着将提高进口，而中国的人口基数极大，进口粮食将给因乌克兰战争本已吃紧的国际食品市场再增压力。

中国一些省份气温持续高达45度，导致电力部门无法正常供电从而工厂停产，而这种时刻，居民更需要耗电的空调等器械降低室内温度。

上海、重庆等大都市已关闭了室外的装饰性照明灯，四川省政府下令降低工业用电的比例，因为水力发电厂依赖的河渠水位太低。

新华社报道，因炎热和干旱，重庆多地发生山火，周一有1500多人被疏散。中国新闻网上周报道，长江干流的水位降至5年以来平均值的50%。重庆嘉陵江许多地方出现干涸，人们甚至可以走到江的对岸。

中国国家气象局周二再次更新警告，要求11个省对高温和干旱现象制定积极对策。有些地方开始使用人工降雨的方式。绿色和平组织东亚代表对法新社表示，"这是有记录以来最炎热的天气，气象科学显示，炎热的破坏程度正在加大。明年很可能又将是一次打破纪录的炎热。"

热热热！中国多地遭遇高温“烤验” 农田很渴 根据中国国家气候中心近日监测评估，自6月中旬的这场高温，为1961年以来持续时间最长、40℃以上覆盖范围历史最大的一次。高温少雨天气也给农业生产带来严峻挑战。据中国水利部统计，四川、湖北、湖南、江西、安徽多地千万亩耕地都因旱情受到影响。

热热热！中国多地遭遇高温“烤验” 高温预警 中国官媒央视星期一（8月22日）再次发布高温红色预警，这已是连续第11天发布属于最高级别的高温红色预警。

热热热！中国多地遭遇高温“烤验” 烧到40度 上海、湖北、云南、广西等地气温接近40摄氏度。重庆上周连续两天温度飙升至45摄氏度。预计未来一周最高气温还将会持续超过40℃。目前重庆已有51条河流断流，24座水库干涸，农村供水受影响的民众达到了35.8万人。

热热热！中国多地遭遇高温“烤验” 最强“烤验” 中国多个地区正面对破纪录的热浪侵袭。极端高温导致多处河湖干涸，严重的甚至出现了河流断流的情况。比如山城重庆迎来多日“烤验”。流经重庆的长江支流嘉陵江（图）水位下降，露出河床。网友直呼嘉陵江“被晒干了！”。

热热热！中国多地遭遇高温“烤验” “瘦成闪电” 中国最大淡水湖鄱阳湖陷入枯水期，干旱也创造出奇景：这是江西南昌鄱阳湖进贤段水域出现的“大地之树”自然景象。根据中新社，鄱阳湖湖水面面积较6月以来缩小了约66%，水体面积已肉眼可见地“瘦成一道闪电”。

热热热！中国多地遭遇高温“烤验” 节省电力 高温引发的干旱给水电大省四川的发电能力带来影响。四川部分地区实施限电措施。限电直接影响到工业生产，丰田、大众等企业表示其四川工厂一度停止运营。

热热热！中国多地遭遇高温“烤验” 限电措施 连续多日高温导致用电量飙升。除了四川之外，昔日灯火通明的上海也启动限电措施，北外滩等地的景观照明以及多个电子广告墙都被暂时叫停。

热热热！中国多地遭遇高温“烤验” 极端气候 就在长江流域遭受高温缺雨之苦的同时，中国北方多地出现强雨天气。内蒙古、宁夏、青海东部等地遭遇大雨暴雨。搜狐新闻报道，上周三青海省大通县瞬间强降雨，引发山洪，造成泥石流，洪灾导致16人死亡，36人失踪。图为今年6月初，广西柳州低洼地段被洪水淹没。

热热热！中国多地遭遇高温“烤验” 极端天气的经济成本 中国官方经济专家估算，极端天气使中国每年的GDP减少一到三个百分点。中国总理李克强6月末曾发出警告说，洪水和热浪将影响水稻、蔬菜和猪肉的产量，并推高通货膨胀。



今年的极端天气让许多中国人意识到气候正在发生变化，官方媒体也以从未有过的紧迫感态势，报道气候变迁带来的恶劣影响。

中国国家气候中心专家周兵接受媒体采访时说，在50年内，地球将会出现极端高温，并且至少有10亿人将流离失所或被迫忍受极端高温影响。他说，"这就是当全球气温上升1℃的影响。"

他还表示，人类的一举一动，都必须符合大自然的变化规律，"只有这样，我们人类才能逐步摆脱大自然各种强烈的疯狂的报复。"

进入21世纪以来，中国经历了2003年、2013年、2017年和2022年，4次较为明显的高温热浪。周兵认为，今年的严重程度已经超越了此前几次，而更加明显的是，高温热浪发生的间隔频率在明显缩短。

长江水位骤降 古代佛像重见天日

(综合报道)

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