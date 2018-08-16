中国高歌猛进 德国政界支持欧洲企业联手

中国投资者对收并购德国高科技公司的热情不减，引发德国联邦政府的关注。德国经济部国务秘书巴尔莱斯（Thomas Bareiß）近日透露，德国准备拿出什么样的对策。
（德国之声中文网）德国经济部国务秘书巴尔莱斯之前就发出警告称，不应该低估中国投资者在德国加大并购力度的做法，并提倡欧洲各国应该团结一致。他向德新社表示："德国是一个对投资非常开发的国家，并且也应该继续如此。"
但这位德国基民盟的政治家也表示："我们不能太天真、太鲁莽。国际社会竞争需要的是强硬的手腕。我们愿意面对，但必须是在公平、平等的游戏规则之下。我们现在离此还很远。因为全世界的投资环境非常不一样。"
多年来，中国一方面尝试通过并购海外公司获取尖端科技，另一方面又通过投资欧洲的基础设施项目来获取政治上的影响力。
巴尔莱斯表示："我们感觉到，中国对某些技术兴趣浓厚。"所以他认为，中国方面占股或收并购的意愿还会继续增大，尤其是针对德国技术实力雄厚的中型企业。"在敏感领域，我们必须及时评估危害和风险，在特殊情况能够踩下急刹车。对于非常敏感的输电网领域来说，尤其如此。"
降低门槛 提高干预能力
所以计划对德国现有的外贸经济法做出适当的改动，就更显重要，这位德国国务秘书在经济部发表讲话时如是说。"我们计划把允许政府介入审查并购案的门槛从目前的25%降低至15%。如此一来，我们在一些特定敏感企业被收购或并购的时候，就有机会及时采取行动，彻底调查其背景。"
巴尔莱斯认为，虽然经济界和政界都不愿意面对冗长的审批程序。"但是在一些与关键基础设施、国防相关的企业中，合理顾及国家安全利益是正确而且重要的。"他表态称："为此，我们作为政府、政策层，希望能够在法律规定的期限内更好的做出评估。这不仅符合企业的利益，也符合我们国家的利益。"
不久前，中国一家国有康采恩收购德国电力输送系统运营商50Hertz的第二次努力在德国政府采取不同寻常的干涉后告败。根据联邦政府的授权，德国的国有复兴信贷银行（KfW）购下该电力运营企业待售的20%股权。
德国政府给出的理由是为了保护关键的基础设施。巴尔莱斯指出，德国希望也欢迎外商在德国投资，当然这其中也包括中国。"我们去年一共审核了超过80个收并购案。其中三分之一的收购方是中国企业。从2004年开始，我们没有叫停一次交易。只有一次，我们的态度更加谨慎。这清楚的表明：我们欢迎投资，也会在使用调控工具的过程中非常小心。"
"我们其实可以更加自信"
巴尔莱斯表态称，德国不能够，也不想走自我封闭的道路。"中国14亿人口带来的是一个巨大的，非常令人感兴趣的市场。对于成功的投资目的地来说，重要的是速度和创新力，不是规模。所以我们必须保持领先优势，在未来的关键领域保持或重新夺回我们的技术优势。我们其实可以更加自信的这么做。"
巴尔莱斯认为，未来德国需要的是更多有实力的公司："在欧洲层面上结盟聚力其实是有意义的。所以我很高兴看到像西门子和阿尔斯通这样的公司结盟。这能够提高企业的实力。"
三年前，通过合并国内厂商而组建的中国中车集团成为了全球最大规模的铁路车辆制造商。面对中国企业咄咄逼人的竞争态势，德国老牌厂商西门子将旗下的列车制造部门与法国阿尔斯通合并，希望能够强强联手，面对中车的竞争。
任琛/石涛（德新社）