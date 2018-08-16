中国高歌猛进 德国政界支持欧洲企业联手

（德国之声中文网）德国经济部国务秘书巴尔莱斯之前就发出警告称，不应该低估中国投资者在德国加大并购力度的做法，并提倡欧洲各国应该团结一致。他向德新社表示："德国是一个对投资非常开发的国家，并且也应该继续如此。"

但这位德国基民盟的政治家也表示："我们不能太天真、太鲁莽。国际社会竞争需要的是强硬的手腕。我们愿意面对，但必须是在公平、平等的游戏规则之下。我们现在离此还很远。因为全世界的投资环境非常不一样。"

多年来，中国一方面尝试通过并购海外公司获取尖端科技，另一方面又通过投资欧洲的基础设施项目来获取政治上的影响力。

巴尔莱斯表示："我们感觉到，中国对某些技术兴趣浓厚。"所以他认为，中国方面占股或收并购的意愿还会继续增大，尤其是针对德国技术实力雄厚的中型企业。"在敏感领域，我们必须及时评估危害和风险，在特殊情况能够踩下急刹车。对于非常敏感的输电网领域来说，尤其如此。"

降低门槛 提高干预能力

所以计划对德国现有的外贸经济法做出适当的改动，就更显重要，这位德国国务秘书在经济部发表讲话时如是说。"我们计划把允许政府介入审查并购案的门槛从目前的25%降低至15%。如此一来，我们在一些特定敏感企业被收购或并购的时候，就有机会及时采取行动，彻底调查其背景。"

巴尔莱斯认为，虽然经济界和政界都不愿意面对冗长的审批程序。"但是在一些与关键基础设施、国防相关的企业中，合理顾及国家安全利益是正确而且重要的。"他表态称："为此，我们作为政府、政策层，希望能够在法律规定的期限内更好的做出评估。这不仅符合企业的利益，也符合我们国家的利益。"

不久前，中国一家国有康采恩收购德国电力输送系统运营商50Hertz的第二次努力在德国政府采取不同寻常的干涉后告败。根据联邦政府的授权，德国的国有复兴信贷银行（KfW）购下该电力运营企业待售的20%股权。

来自中国的投资：想说爱你不容易 爱恨交织 根据墨卡托中国研究中心的一项研究，2016年中国对欧盟直接投资总额同比增加了77%，达到350亿欧元。而德国在其中所占份额最高，为31%。最近十年来，中国已经成为欧洲大陆的一个重要投资来源国，主要投资目标是高科技领域。但是来自中国的巨额投资也引发了欧洲人的种种担忧。

来自中国的投资：想说爱你不容易 美的收购库卡 这是近年来最受关注的中资在欧收购案之一。中国家电业巨头美的集团去年斥资46亿欧元买下了德国机器人制造商库卡（Kuka），引起颇多有关高精尖敏感技术安全的顾虑。德国政府最终还是给收购计划亮了绿灯，原因是德国国家安全利益不会受到威胁。

来自中国的投资：想说爱你不容易 走进“新时代” 除了德国之外，中国在欧洲另一个重要投资对象就是英国。2016年9月，英国政府正式批准了欣克利角C核电站项目，该项目是中国广核集团和法国电力集团共同投资的。随着英国退出欧盟已成定局，北京和伦敦表示两国关系将迎来新的“黄金时代”，而中国也是英国在退欧之后希望缔结自由贸易协议的国家之一。

来自中国的投资：想说爱你不容易 比雷埃夫斯港 这是希腊最大的港口，欧洲十大集装箱码头之一，是通往亚洲、东欧和北非地区的货运枢纽。2016年，中国国企中远集团（COSCO）收购该港67%股权的计划得到了希腊议会的批准，收购总金额近3.7亿欧元，此外中远集团还计划为港口建设再投资3.5亿欧元。不过收购行动也引发了港口工人的罢工，他们担心自己因此而失去工作。

来自中国的投资：想说爱你不容易 有史以来最大宗！ 到目前为止，中国投资商在海外最大规模的并购交易就是中国化工集团收购瑞士农化和种子业巨头先正达（Syngenta）。相关并购交易预计在6月上旬就会完成。中国化工出资430亿美元，预计将购得先正达将近81%的股权。此前这家中国国有化工巨头还收购了德国特种机械制造商克劳斯玛菲（KraussMaffei）。

来自中国的投资：想说爱你不容易 东西欧兼顾 中国在欧洲的投资并不局限于西欧地区，中东欧地区也成为北京发起魅力攻势的对象。去年，总理李克强宣布成立新的基金，向该地区注资110亿美元，其中包括与捷克签署的众多合作协议。仅中国民营企业巨头华信能源，就在捷克收购了一家航空公司、一家酿酒厂、两家媒体集团和一家顶级足球俱乐部的股份。分析人士认为，中国在中东欧地区日益增加的投资规模和影响力制约了欧盟在涉华议题上采取统一的立场。

来自中国的投资：想说爱你不容易 遭遇挫败 越来越多的中国海外并购行动因为欧洲和美国提高监管门槛而宣告失败。研究统计显示，去年一共有总价值750亿欧元的30桩中资海外并购交易案因为监管部门的阻止和外汇交易限制而告吹，这其中最受瞩目的应该就是中国宏芯基金收购德国芯片制造商爱思强（Aixtron）未果的案例，而且主要失败原因是奥巴马政府的阻挠。

来自中国的投资：想说爱你不容易 担心敏感技术流失 这些“流产”的中资并购计划也反映了欧洲面对中国投资日益增长的顾虑，尤其是涉及敏感技术领域的时候。但是欧洲方面的挫折感也部分来自投资不平衡：中资在欧盟收购的规模大于欧盟在中国的收购。欧洲企业抱怨，中国在电信、医疗和物流等很多领域仍然为外国投资者设置重重障碍。 作者: 雨涵, Srinivas Mazumdaru



德国政府给出的理由是为了保护关键的基础设施。巴尔莱斯指出，德国希望也欢迎外商在德国投资，当然这其中也包括中国。"我们去年一共审核了超过80个收并购案。其中三分之一的收购方是中国企业。从2004年开始，我们没有叫停一次交易。只有一次，我们的态度更加谨慎。这清楚的表明：我们欢迎投资，也会在使用调控工具的过程中非常小心。"

"我们其实可以更加自信"

巴尔莱斯表态称，德国不能够，也不想走自我封闭的道路。"中国14亿人口带来的是一个巨大的，非常令人感兴趣的市场。对于成功的投资目的地来说，重要的是速度和创新力，不是规模。所以我们必须保持领先优势，在未来的关键领域保持或重新夺回我们的技术优势。我们其实可以更加自信的这么做。"

巴尔莱斯认为，未来德国需要的是更多有实力的公司："在欧洲层面上结盟聚力其实是有意义的。所以我很高兴看到像西门子和阿尔斯通这样的公司结盟。这能够提高企业的实力。"

三年前，通过合并国内厂商而组建的中国中车集团成为了全球最大规模的铁路车辆制造商。面对中国企业咄咄逼人的竞争态势，德国老牌厂商西门子将旗下的列车制造部门与法国阿尔斯通合并，希望能够强强联手，面对中车的竞争。

任琛/石涛（德新社）