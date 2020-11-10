中国高校LGBT帐号遭封 学者：同志团体的「致命一击」

（德国之声中文网）中国多所高校LGBT社团的微信公众号7月6日晚间无预警遭集体封锁，受影响的包括北京大学「ColorWorld」丶南京大学「同一片天空」丶复旦大学「知和社」及清华大学「purple」等，这些帐号名称都变成「未命名公众号」。

「这无疑是非常要命丶致命的打击，」长期研究中国酷儿(Queer)文化的英国诺丁汉大学媒体研究系副教授包宏伟说。他指出，虽然尚未确定此举是微信或中国政府所为，但因微信是中国最主要的的网路社群平台，所有LGBT的社团在网上都是通过微信联系，现在遭到阻断，传达的讯息很明确，就是「不要干了丶禁止做了」。

包宏伟向德国之声指出，中国高校一直受到严格的政治控制及思想审查，LGBT社团通常不被允许注册，因此都是低调运作，许多实体活动本来就很难举行，这次公众号遭封锁，等於网上也无法谈论相关议题。

不过他说，除了高校组织，中国其他LGBT团体的公众号目前未受影响，因此他认为，现在得持续观察，会不会再对其他LGBT的机构采取类似行动。

史无前例的集体封杀

中国微信大规模封锁高校LGBT学生社团，俨然已引发寒蝉效应。中国某LGBT组织的工作人员向德国之声透露，现在各个LGBT社团都在观望，甚至处於休息状态，他们正观察接下来的情势，审慎评估什麽能做，什麽不能做，进而调整工作。

他解释，中国每个省份的LGBT团体都受到政府高度监管，因此本来就很难触及所有人，因此社交平台是大家主要联络的管道，影响力非常大。他说：「微信公众号可以让我们发声及进行平权教育，因此我们会建立很多群，有时一篇文章可能就有百万人阅读，但现在只能找其他管道了。」

微信无预警关闭中国高校LGBT公众号

从事同志运动近十年的他观察到，LGBT社交帐号被封锁，其实并不陌生，像是文章被删除等状况都很频繁，但这次大学生活跃的LGBT社团集体遭集体删除，比较罕见。

目前组织内有讨论，七一中共百年党庆刚过，加上明年中国将举行20大全会，政府可能会祭出许多措施，在这种政治氛围下，其实很紧张，充满了很多的不确定性。他并解释，这次高校LGBT社团遭封锁，是来自政府的命令或社交媒体自行审查，原因不明。但可以确定的是，这一年对LGBT组织而言「是满困难的」。

他对德国之声说：「未来会不会有很多新的举措不知道，带有一只靴子落地了，你不知道这是个开始还是结束。另外一只靴子在哪？什麽时候掉下来？或用什麽方式，不知道。」

不过，他仍保持乐观，并向德国之声说：「我们还是有很多使命，去保护我们的社群，同时针对这些大学生，跟他们聊聊，给予心里上的支持。」

网友抗议 vs 官媒态度

中国高校LGBT社团遭「封杀」的事件，在中国社群网站新浪微博也引起讨论，许多中国网友表示不满，并以标注「#未命名公众号#」的方式，声援遭封锁的大学社团。

有网友认为，LGBT议题在未来一段时间内，会成为政治斗争的重要战场，「但是无论从哪个角度来说，受伤的永远是那些被当枪使的人们，以及那些基本权利得不到保障的人们」。

也有人发文质疑，「没有违反任何法律和平台规定的帐号一挥手就被消失掉了，如果某天发表了不同的意见，会不会也被消失掉呢？」一名网友讽刺：「现在不搞女权丶不支持LGBTQ+丶积极响应三胎政策丶为国家生育率做贡献的异性恋才是合格的中国公民。」

虽然大部分中国网友对微信封号表示反对，但也有少数网友支持微信做法，表示「坚决反对LGBT组织的宣传活动进校园，努力没有白费。」

至於中国官方并未对此事件表态，但官媒《环球时报》的总编胡锡进7月7日则发表了名为《LGBT在中国现实环境》的文章，并称「不了解封号的内情，因此不评论封号本身」但是对LGBT在中国现实环境，阐述自身看法。

他表示，公共舆论对LGBT的态度总体是包容的，政府方面制定的相关政策也是开明的，并强调「LGBT在中国的法规层面早已经非罪化和非病理化」。他认为：「LGBT在现阶段的中国不应追求成为一种高调的意识形态，以这种方式来改善自己面对至亲以及在小圈子里的困境是曲折而且无益的。每个人都要有随遇而安的释怀能力。」

中国LGBT权益倒退

中国的LGBT权益长期被北京当局忽视， 对於同性恋等性少数群体官方态度保守，虽然同性恋不违法，但相关题材的影视作品内容常会遭删减或禁播。去年，中国唯一的同性恋节日活动上海骄傲节突然停办，主办方更宣布终止未来活动计划，外界怀疑是因政治原因被叫停。

类似停用LGBT高校社团帐号的措施也发生在微信的竞争者新浪微博，今年4月，有多位着名中国女权主义者的微博帐号因遭到投诉被关闭。2018年，微博也曾进行为期3个月的「清理」行动，大规模删除与同性恋文化相关的内容，当时引发网民抗议。

包宏伟分析，这一系列的行动都反映出当局不允许LGBT群体的存在。他对德国之声说，中国可能意识到LGBT的团结可能会发生对他们而言较为『可怕的事』，因为很多LGBT此之没有从属单位，比较难管控或禁止。

他认为，目前中国政局相对稳定，在国家稳定的情况下，短期内对LGBT的态度不会有太大改变，应该与过去一致，也就是说「现在禁止，以後也会禁止」。

耶鲁大学法学院蔡中曾中国中心高级研究院龙大瑞（Darius Longarino）也对媒体表示：「有关当局一直在收紧LGBT支持者和民间社团的空间。这只是又一次上紧发条。」

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