中国高举关税大棒 澳洲喊「失望」

（德国之声中文网）澳大利亚周二(5月19日)欢迎国际社会支持独立的疫情调查，也对中国在这时向澳大利亚大麦加征关税，表示非常失望。

澳大利亚被认为是争取全球支持独立疫情调查的领头羊，但这也引来中国的批评，指责中国在模仿美国的做法，招致中国对澳洲出口和服务的抵制。

澳大利亚政府的批评者认为，澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）的保守派政府应该在澳大利亚与最重要的贸易伙伴对立之前，先拉拢盟友。

这场贸易争端是北京首次利用进入其巨大的市场作为杠杆，来转移对此次爆发的指责。但在过去十年里，中国在政治争端中经常使用这种战术对付从挪威到加拿大的政府。

澳洲贸易部长伯明翰（Simon Birmingham）周二说中国加征关税 「非常令人失望」。他说，澳大利亚准备就牛肉和大麦问题向世界贸易组织起诉中国。

中国官员按惯例拒绝确认贸易中断与政治冲突有关。中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，澳大利亚贸易部长应通过正常外交渠道联系中方。

他说:「中方正根据相关法律和世界贸易组织规则推进有关调查。」

中国将对澳大利亚大麦征收80.5%关税

5月18日晚间，中国商务部在其官网发布了对"原产于澳大利亚的进口大麦反倾销调查和反补贴调查的最终裁定"，决定自5月19日起，对澳大利亚进口大麦征收反倾销税和反补贴税。其中，反倾销税为73.6%，反补贴税为6.9%，征收期限为5年。

澳大利亚方面也于周一当天证实了该消息，并对中方的该决定"深表遗憾"。该国商务部长伯明翰（Simon Birmingham）在一份声明中说，澳方没有对大麦进行补贴，也没有对中国进行倾销。

上周，中国已针对4家澳大利亚主要牛肉出口商发出了禁令，停止接受其进口申报。中国外交部发言人当时称，禁令是出于"连续发现澳大利亚个别企业多批次输华牛肉产品存在违反双方主管部门共同确定的检疫"的问题，因此要求澳方调查原因并整改。当时，澳方也表示，这应该与澳大利亚要求独立调查新冠病毒源头无关。

不过，中国驻澳大利亚大使成竞业在4月底接受澳洲《金融评论报》采访时曾经批评澳方对病毒起源展开独立审查的呼吁，称"据我所知，澳方这一提议很不受中国民众'待见'……对澳这种做法强烈不满、深感失望。从长远看，如果这种情绪继续恶化，人们就会想，我们为何要去这样一个对中国如此不友好的国家呢？……为什么我们要喝澳大利亚葡萄酒、吃澳大利亚牛肉呢？为什么不能换成别的呢？"

邹宗翰/杨威廉/王凡/乐然（路透社，法新社等）