 中国骇客利用德国企业和私人网络攻击政府机构 | 科技环境 | DW | 01.09.2023

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科技环境

中国骇客利用德国企业和私人网络攻击政府机构

德国联邦宪法保护局发出警告，中国骇客组织会把德国中小型企业以及家庭网络当作袭击的目标，再利用家庭网络掩藏身份攻击德国国家和政府机构。

据德国电视二台报道，中国骇客两年前已经成功入侵了德国联邦制图和土地测量局（BKG），该机构主要负责绘制详细地图和评估卫星图像。

据德国电视二台报道，中国骇客两年前已经成功入侵了德国联邦制图和土地测量局（BKG），该机构主要负责绘制详细地图和评估卫星图像。

（德国之声中文网）周四（8月31日）德国联邦宪法保护局公布了一份“数码简报”报告（Cyber-Brief），里面提到APT 15和APT 31两个来自中国的骇客组织。

据德国电视二台报道，中国骇客两年前已经成功入侵了德国联邦制图和土地测量局（BKG），该机构主要负责绘制详细地图和评估卫星图像。实施袭击的就是中国的APT 15骇客组织。

联邦宪法保护局在新一份报告中指出中国骇客组织的攻击手法：在这些网络攻击中，越来越多的中小型企业和私人用户的终端设备网络被网络骇客操控，并被在这些终端网络的掩盖下攻击德国国家和政治机构。

骇客会利用企业和家用路由器、网络打印机、智能家居窗帘、电灯、暖气和太阳能设备的安全漏洞接管这些设备。然后通过这些漏洞对组织、公司和国家机构实施网络攻击。

宪法保卫局指出， 德国私人网络连接并不会引起注意，因此骇客可以更轻易地隐藏痕迹，攻击也更难被发现。

联邦宪法保卫局提醒，无论是企业还是个人都应该及时更新安全软件，全面了解自己的网络中运行着哪些设备，同时及时更换生产商已经无法更新安全程序的旧设备。此外，在新设备投入使用后，还应更改默认密码。

（德新社等）

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