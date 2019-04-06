 中国驻菲律宾使馆外示威 抗议中国″侵略″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.04.2019

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时政风云

中国驻菲律宾使馆外示威 抗议中国"侵略"

示威者周二聚集在马尼拉中国大使馆前，抗议北京在菲律宾的影响力扩大，以及在南中国海主权争议中的做法。

Philipinen Protest gegen den Kaliwa Dam (Getty Images/AFP/T. Aljibe)

资料图片：去年11月习近平到访菲律宾时，民众走上街头举行抗议活动

DW.COM

在中菲两国高层就南海主权争端问题展开磋商之际，菲律宾提高了抗议的音量。而一向在这个问题上保持克制态度的总统杜特尔特也重启了“语不惊人死不休”模式，声称要以“自杀式袭击”回应中方船只进入争议海域。 (06.04.2019)

菲律宾官员周一表示，今年一月至三月，超过两百艘次的中国船只靠近菲律宾实际控制的一座南中国海岛礁。菲律宾已对此提出抗议。 (02.04.2019)

（德国之声中文网）据法新社报道，示威者挥舞旗帜，呼喊"中国滚出去"的口号，并打出"捍卫我们的主权"的标语。参与游行的一名53岁教师对记者说，"中国的所作所为简直就是侵略，而杜特尔特总统领导的政府对此无所作为。"

在杜特尔特的努力下，一度紧张升温的南海领土争议已经基本得到平息。然而不久前，数百艘中国渔船出现在菲律宾实际控制的提图岛(Thitu，中国称中业岛，菲律宾称派格阿萨岛Pag-asa)附近，招致菲律宾政府的抗议。

菲律宾方面称这些渔船的行为是非法的。杜特尔特还威胁称要采取武力行动，假如中国"敢碰它"，菲律宾将以"自杀式袭击"的方式予以回应。

不过，杜特尔特也再度重申，与中国发生战争是徒劳的，菲律宾完全无望取胜。他一直表示不愿卷入与中国这个崛起大国的冲突，并致力于吸引中国的贸易和投资。

在菲律宾国内，杜特尔特被批评过于渴望与中国加强关系，为此在南海问题上做出了过多妥协。   

观看视频 01:28

菲律宾人抗议习近平来访

法新社报道，据现场记者估计，参加游行示威的约有一千人。马尼拉出动了一些警察跟随游行队伍，游行集会结束后，示威者平静地散去。    

示威者还对菲律宾向中国贷款修建基础设施的做法表示了不满，其中包括修建一座大型水坝的工程。中国已同意向菲律宾提供2.1亿美元贷款修建卡利瓦大坝（Kaliwa Dam），该项目已延迟了数年。

"我们不能允许中国控制菲律宾人和菲律宾的主权"，一位当地人权组织的成员Wilma Quierrez对法新社说，"习近平和杜特尔特签署的贷款协议将让我们陷入债务陷阱"。

 

叶宣/洪沙（法新社）

 

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