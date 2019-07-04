中国驻英大使就香港问题再发话 斥“冷战思维”

（德国之声中文网）中国和英国之间因为香港问题而引起的摩擦继续加剧。此前英国外相亨特以及保守党主席热门继任人选约翰逊分别明确表态声援香港民众，北京方面怒斥英国"殖民者思维"之后，中国驻英国大使刘晓明本周日再度表态，表示中国对于和英国进行"外交战"不感兴趣，但是坚决反对英国政治人物在香港问题上表现出来的"冷战思维"。

这位大使是在接受英国广播公司BBC电视台采访时做出的以上表态。在被问到，北京是否会直接介入香港事务的时候，刘晓明强调，中国完全遵守"一国两制"原则，他对于香港特区政府解决问题的能力有着"充分信心"。

他反驳道，是英国政府干预香港内政事务，尝试"阻碍法律程序"。本周早些时候，英国外交部就香港问题召见了这位大使。

"我们对于和英国打外交战并不感兴趣，……我们仍然坚持维护两国关系的黄金时期"，刘晓明周日在访谈中说。但是他强调，一些英国政治人物的言论是"冷战思维方式的语言"。

两位很有可能成为下一任首相的人物约翰逊和亨特都表态支持香港示威者

英国即将离任的首相梅在2016年上任时盛赞中英关系进入"黄金时期"，这一说法被两国沿用至今。

不过在梅首相执政期间，两国关系也并非一帆风顺。其中最主要的争议就在于华为能否参与英国5G网络建设的问题。华盛顿要求盟友英国彻底禁止华为参与5G建设，以避免安全隐患。

而刘晓明则在周日接受采访时承诺，愿意为华为打"百分之百"的保票，强调这家中国科技巨头绝对不会把敏感信息交给北京。

"华为是一家优秀的企业，是5G领域的领头羊。我认为如果你们拒绝了华为，你们会错失巨大的机遇。我认为他们在这里（英国）是来进行双赢合作的，不是来搞间谍活动的"，刘晓明说。

雨涵/乐然（路透社）