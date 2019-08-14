中国驻英大使：北京不会坐视香港局势恶化

（德国之声中文网）在一些抗议者显露"恐怖主义苗头"之后，如果局势进一步恶化，中国不会坐视不理，将动用自己的力量终止香港的抗议活动，中国驻英大使刘晓明周四（8月15日）在伦敦明确表示。

刘晓明称，希望骚乱能够有秩序地结束，但同时做出最坏打算。"我们有足够的解决方法和力量，在基本法框架之内顺利平息任何骚乱"。

"中国中央政府绝不允许少数暴徒将香港拖入危险的道路，陷入危险的深渊。"

这位中国大使指责外部势力煽动香港暴力示威，警告称，这些"阴谋"会最终败露，并最终伤及自身。刘晓明并未明确指出，"外部势力"的具体意指。

他补充道："证据显示，如果没有外部势力的干涉和煽动，局势不会如此恶化。香港是中国的一部分，任何外国政府都不应干涉香港内部事务。"

刘晓明同时指责西方媒体没有遵循平衡报道的原则，混淆是非。

民阵周日只准集会 不准游行

尽管北京政府近日多次释放强硬信号，香港民阵依然准备在周日（8月18日）发动大规模游行示威。但周四香港电台报道称，民阵周日游行未获警方发出"不反对通知书"。民阵召集人岑子杰表示，对警方的决定极度不满，并已向公众活动及游行上诉委员会提出上诉。

岑子杰表示，警方仅准许民阵周日上午10时至晚上11时在维园举行集会，但禁止当天举行公众游行，也不准在遮打道行人专用区集会。

警务处对此给出的理由是，由6月起的多次游行后，都出现严重冲突事件，近期更日趋暴力，警方相信部分参与人士会偏离原来路线，可能进行的行为不在民阵控制范围，因此做出以上决定。

戴耀廷 (资料图片)

"占中"戴耀廷被批准保释

"反送中"运动仍在进行中，2014年"占中运动"的后续事件也有新进展。占中发起人戴耀廷获上诉庭批准保释， 将与其他8名同案被告在明年2月接受上诉案的聆讯。戴耀廷在离开监狱后对媒体表示，对上诉有信心。

据香港电台引述，戴耀廷表示已经离开所爱的家人一段时间，会先将时间给家人，另外还需要时间理解服刑期间香港发生的事。至于是否参加民阵发起的周日游行，他表示要先了解更多情况再做决定。当时民阵游行申请被拒绝的消息尚未传出，

戴耀廷表示，见到这么多香港人愿意为香港作牺牲，他对香港的未来充满希望，认为香港一定可经过现在的艰难时刻。

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