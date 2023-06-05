中国驻美大使谢锋谈美中关系：「心诚则灵」

(德国之声中文网) 中国驻美大使谢锋周三（6月7日）应邀出席美中贸易全国委员会为其履新举行的欢迎活动，并在发表演讲时表示，他确实感到「不少美国朋友对促进中美合作有压力、有顾虑，担心被批评『政治不正确』」。

谢锋称，「大环境好，大家才能安心发财」，中美关系恶化，工商界首当其冲。他表示希望能多交流，「问题是我现在常常被双边关系中的难题拴住，感觉一天24小时工作都不够用」。

他指出，防止中美冲突对抗、争取中美关系稳定发展，就是维护两国和两国人民的共同利益，就是对世界和平繁荣作出重大贡献。

谢锋表示，美方应尊重中国人民选择的发展道路、政治制度和发展权利，尊重中方的核心利益和重大关切，「不冲突、不对抗、不打新冷战」。他在提到台湾问题时称，没有人比中方更希望和平解决台湾问题，更不愿意看到台海生战生乱。他批评「台湾当局『倚美谋独』和美一些人鼓噪『以台制华』才是对台海和平稳定的最大威胁」。

谢锋也说到，每个国家都重视国家安全，但不能泛化，更不能当成推行保护主义、遏制打压对手的借口。他也暗批美国，「中国有句话叫『心诚则灵』，对话合作要相互尊重、结果导向。一边把对方放在制裁名单里，一边要求对话合作，这是不可接受的」。他指出，中国对话的大门始终敞开，关键是高层交往尤其要做好「全程管理」，「对话前营造良好氛围，对话中积累正面成果，对话后扎实推进落实」。

中美军舰相遇台湾海峡

美国批中国日益「咄咄逼人」

在上周的香格里拉对话上，美国国防部长奥斯汀刚刚批评中国不愿意就军事危机管理进行对话。与此同时，美国和加拿大军舰上周六（6月3日）穿过台湾海峡，并与中国海军军舰在台海相遇。美方表示，中国军舰对美国军舰进行「不安全」的拦截行为，双方相距不到140米。这起事件再次引发中美之间的紧张关系加剧。此前，美国也曾指控一架中国战斗机日前在南海国际空域，对美军侦察机进行了「不必要的挑衅拦截」。

美国周一表示，中国在台湾海峡和南中国海的行动，反映出中国军方的「日益咄咄逼人」，此举增加了发生伤害的风险。白宫发言人柯比（John Kirby）指中国的拦截行动「不安全」和「不专业」，很容易就造成误判或误伤。

柯比表示，如果中国希望传达的信息是美国在该地区不受欢迎，或者希望美国飞机和舰船停止依据国际法的飞行和航行，「这是不可能的」。

德国「每日新闻」（Tagesschau）指出，近期发生的事件表明，除了长期存在的经济竞争之外，美国和中国之间的军事竞争也显著增长。美国在太平洋地区长期以来一直是主导的军事力量，他们希望尽可能维持现状；而当前中国的军事扩张和北京对台湾的口头威胁恐动摇这一现状。但从中国的角度来看，情况完全不同。中国的自信心由于经济和日益增强的军事实力而大幅增长。对于北京来说，华盛顿才是挑衅的一方，因为美国军舰和战斗机不断接近中国领土。

专访：美国是时候表明有对话的意愿

美国寻求「可预测的关系」

尽管紧张局势升级，美国国务院发言人帕特尔（Vedant Patel）表示，拜登政府「希望继续与中国保持可预测的关系」。

帕特尔表示：「拜登总统明确指出，我们不寻求任何新的冷战，我们的竞争不能演变成冲突。」

美中关系正处于低谷。中国对俄罗斯在乌克兰战争中的支持、对台湾的威胁以及持续的贸易战引发了争议。一些独立分析师表示，最近的事件表明，中国正在采取更具攻击性的策略，以应对它所认为的美国及其盟国的军力。另一方面，美国官员过去一年中一直描述中国军队采取更具对抗性的姿态。

美国智库兰德公司（RAND Corporation）的高级防务分析师格罗斯曼（Derek Grossmann）表示：「中国只是在增加误判的可能性-也就是舰船或飞机意外碰撞-这可能会演变为武装冲突。」

为避免这样的情境发生，白宫发言人柯比表示，美国总统拜登将在适当的时候与中国国家主席习近平再次对话，双方肯定会谈及美中关系的挑战，以及双边关系中的机遇。

（路透社、ARD）

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