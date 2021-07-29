中国驻美大使秦刚抵美 非「战狼」但作风强硬

（德国之声中文网）中国新任驻美大使秦刚28日抵达华盛顿履新，当天晚上在驻美大使馆向媒体发表谈话，他表示「中美关系的大门已经打开，就不会关上」，并希望与美国各界架起沟通与合作的桥梁，共同推动中美关系重回正确发展轨道。

他并在驻美使馆网站的「大使欢迎辞」中写道，坚持致力于同美国各界加强沟通丶交流丶合作，促进中美关系健康稳定发展，明显与日前天津会谈期间，中国激烈抨击美国对华政策的态度形成鲜明对比。

非「战狼」却强硬

现年55岁的秦刚被任命为驻美大使前，曾担任中国外交部副部长，主理欧洲事务及礼宾事务。与1980年代以来历届的中国驻美大使不同，秦刚不仅缺乏大使经历，也从未被派驻美国，缺少与美国打交道的经验。

不过，据中国驻美使馆的简历显示，秦刚在中国外交系统任职逾30年，曾两度担任中国外交部发言人，并三度派驻英国。近年来，他也曾多次陪同中国领导人习近平出访会晤外国领导人，显然赢得习近平的信任。

《华尔街日报》曾形容秦刚是个「风度翩翩，个性内敛的职业外交官」，认为他行事谨慎丶没有「战狼」作风。2014年秦刚曾在记者会就媒体提问时任美国总统奥巴马亚太之行是否刻意避开中国时，秦刚回说：「你来，或者不来，我就在这里。」

同年，针对日方指责中国军费预算增长，秦刚强硬回应说，中国人民解放军不是只端着红缨枪的童子军，中国的国防开支适度增加完全合情合理。他说：「国外有些人总是希望中国是长不大的童子军。如果是那样的话，谁来维护国家安全？怎么维护世界和平？如果是那样的话，中国就安宁了？地区就稳定了？天下就太平了？」并强调「即使是童子军，他的个头也是一年比一年长，他的脚也是一年比一年大。你不能让他总是穿着以前的小衣服丶小鞋吧？」

今年2月，面对媒体提问有关「战狼外交」引发的风波时曾说「有国家或个人对中国的抹黑诋毁，他们恐怕都不能用『战狼』来形容，那简直就是『恶狼』」，并强调：「面对针对中国的各种疯狂攻击，中国外交官当然要站出来说不，这和一味示强完全是两码事。有人无故无理骂人，还不让别人还嘴，岂有此理！」.

反击西方批评

《纽约时报》则称，虽然秦刚的态度要比「战狼」外交官温和些，但他为北京对西方压力愈趋强硬的反击，很早就树立榜样。并指出，秦刚善於在记者会上与记者辩论，有时更会用讥讽的方式来回答问题。

并举例，秦刚2009年曾将收复西藏比作林肯总统废除美国黑奴制，当时他说：「在达赖统治的旧西藏，实行的是黑暗的农奴制度，达赖是西藏农奴制度的总头目。1959年中国彻底废除了农奴制度，这和当时林肯总统废除美国黑奴制的性质是一样的。」

秦刚担任中国外交部发言人期间，善于记者会上与记者辩论。

更早前，2008年当秦刚被问及美国乐队「枪与玫瑰」(Guns N’Roses)发行名为《中国民主》(Chinese Democracy)新专辑，秦刚回答称：「据我了解，很多人不喜欢这类音乐，因为它太嘈杂，噪音太大。」并对提问记者说：「我想你应该是一个成熟的成年人了吧？」

有学者认为，与崔天凯大使相比，秦刚可能表现得较为强硬。新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究学院副教授李明江向路透社指出，秦刚可能比崔天凯更强硬，「但鉴於目前中美关系在很大程度上，受到国内压力和战略竞争等结构性因素的制约，大使对两国关系的实际影响力有限。」

布鲁金斯学会高级研究员何雷恩（Ryan Hass）则对《纽约时报》表示，习近平2015年访美期间，秦刚「在他觉得有必要的时刻会毫不犹豫地激怒他人」。当时，何雷恩担任国家安全委员会（National Security Council）的中国事务负责人。

「秦刚非常关注领导人如何被描述以及领导人公开露面所传达的形象，」何雷恩说。「他在习近平对白宫进行国事访问时尤其如此。」

棘手的中美关系

中美关系降至数十年来最低点，这使秦刚得要面对相当艰巨的挑战。他必须在代表北京立场的同时，与华盛顿建立沟通的桥梁。在现时民主共和两党一致对华强硬的气氛下，这项任务殊不简单。

美国商会国际事务主管迈伦·布莱恩特（Myron Brilliant）曾表示：「要在目前极具挑战性的氛围下取得成功，下任中国驻美大使需要成为中美关系之间值得信赖的中介人，而不仅是北京政策的喉舌。」

另外，因为过去没有丰富的美国经验，李明江说：「秦刚在美国政治丶安全和外交界要建立人脉网络需要一些时间。」

《纽约时报》则引述前美国外交官丶现任亚洲社会政策研究所（Asia Society Policy Institute）副所长的丹尼尔·拉塞尔(Daniel Russel)称，秦刚的任命可能反映出「中国制度似乎正处于一个偏向对党坚定忠诚，而非外交方面成就的阶段」。

《纽约时报》称，作为外交部副外长，秦刚一直是中国政策的坚定捍卫者，他在北京曾经召集外国外交官，对他们政府在新疆和其他有争议问题上的声明表示不满。今年3月他就曾经召见欧盟驻华代表团团长对欧盟借口新疆人权问题对华制裁提出严正抗议。

（纽约时报丶华尔街日报等）

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