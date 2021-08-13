中国驻美大使秦刚：中美应“排除干扰、聚焦合作”

（德国之声中文网）中国新任驻美国大使秦刚8月31日就中美关系发表主旨演说时表示：“美国上届政府采取的极端对华政策，给中美关系造成严重破坏，而这一局面迄未得到改变，甚至还在延续。” 他同时驳斥了“中国在赌美国输”的说法。秦刚称：“中国从来不把自己的命运押宝在别国身上，也从来没有挑战和取代美国、称霸世界的野心。”

中国官方的中新社报道称，秦刚是应邀出席美中关系全国委员会董事会为其履新举行的视频欢迎活动上发表上述讲话的。

秦刚表示，基辛格博士秘密访华和中美乒乓外交五十周年之际，“当前中美关系又走到一个新的历史关口，面临空前复杂严峻的局面。” 他表示，美国有人认为，美国要从实力地位出发与中国打交道，可以像战胜前苏联一样赢得对华“新冷战”，“这是对历史和中国的严重无知”，“中国不是前苏联，前苏联的命运就是国霸必衰的前车之鉴”。

对于中美关系的前景，秦刚呼吁“中美决不应走向误解误判和冲突对抗，必须寻求不同政治制度、不同文化、不同发展阶段的两个大国相互尊重、和平共处之道。” 但他同时也敦促美方要认真对待中方提出的“三条底线”、“两份清单”，特别要在涉台、涉港、涉疆、涉藏、南中国海等问题上谨言慎行，尊重中国的主权、安全、发展利益，停止干涉中国内政，不要触碰和挑战中方的红线。

现年55岁的秦刚今年7月底赴华盛顿出任中国驻美大使一职。当时《明镜》周刊曾发表评论称：“秦刚是北京派往中美冲突第一线的头号人物。而当前的中美对抗有可能会对今后几年、甚至几十年的国际局势造成深刻影响。有鉴于此，中国政府确定的驻美大使人选，也是解读中国对美立场的重要线索。”

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