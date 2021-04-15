中国驻美使馆官宣: 接种外国疫苗也可申请赴华

（德国之声中文网）中国驻美大使馆更新了领取健康码的步骤，根据新规定，接种了辉瑞、摩德纳和强生疫苗的人也可以申请 “健康码”。此前，中国表示只为接种过中国疫苗的人入境提供便利，这在无法获得中国疫苗的国家引发强烈反弹。

按照中国驻美大使馆之前的规定，接种灭活疫苗后核酸检测阴性、IgM抗体检测阳性，可正常申请健康码，连同“双检测”证明以及疫苗接种证明一并通过“健康码”小程序或网页上传供审核。

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虽然放宽了申请健康码的群体，在美国接种了辉瑞、摩德纳和强生疫苗的人也可以申请 “健康码”。不过中国驻美国大使馆再次强调了要慎重考虑疫情期间的感染风险，务必牢记“非必要，非紧急，不旅行”。根据中国驻美大使馆官方网站4月16日公布的《关于接种新冠疫苗后乘机赴华人员检测要求的说明》，接种美国现有的BioNTech/辉瑞、莫德纳（Moderna）、强生(J&J)这些非灭活疫苗的人，拟赴华人员如选择接种，需在完成规定接种次数后安排赴华行程。

本周一（4月19日）《华盛顿邮报》致电中国驻芝加哥领事馆，对方表示，接种疫苗不是进入中国的必要条件，已经接种过疫苗的人，他们的健康码中会记录这些信息。根据《关于接种新冠疫苗后乘机赴华人员检测要求的说明》，接种了辉瑞、莫德纳、强生之后，针对S蛋白的lgM抗疫检测可能成阳性，与感染所致的阳性难以区分，所以已经完成接种且lgM抗体检测结果呈阳性者，在申请健康码时，须提供针对N蛋白的lgM抗体检测报告。赴华旅客申请健康码需要提供的文件还包括疫苗接种声明书、接种凭证、核酸检测报告、lgM抗体检测报告、机票等等。

中国驻美使馆官宣允许接种非中国疫苗的人可申请健康码赴华的消息引起了不少网民的关注，有人在新浪微博上乐观地表示：“事态正在往积极的方向发展，回归常态只是时间问题。” 也有人说：“原来还是要隔离？？太作了，上班族谁来这么多假期。潜台词还是嫌弃你，让你知难而退。”

《华盛顿邮报》指出，中国比大多数国家更早控制了新冠疫情，而且比美国早几个月开始大规模接种疫苗。不过近来中国卫生专家多次发出警告表示，中国疫苗的有效性相对低，考虑到庞大的人口基数，疫苗供应有限，中国在疫苗推广方面可能会落后于其他国家。

《华尔街日报》几天前曾报道，中国计划在7月之前批准BioNTech/辉瑞，这将是中国批准的首款外国疫苗。该媒体指出，批准这款疫苗的決定也和2022年北京冬奥会有关。知情人士对该媒体透露《華爾街日報》表示，北京希望参加比赛的大多数运动员都接种BioNTech/辉瑞。

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中国很早就是疫苗护照的支持者，也提倡疫苗互认。中国外长王毅上个月说，中国希望与其他国家谈判互认疫苗，加快国际旅行的回归。

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