 中国驻美使领馆是“间谍窝”？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.07.2020

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中美关系

中国驻美使领馆是“间谍窝”？

美方要求关闭中国驻休斯敦领事馆的实际动机至今并不明朗。助理国务卿史迪威指责该领馆有间谍行为，但没有拿出太多证据。中国驻旧金山领馆则被控窝藏一名军事科学家。而在去年9月，中国驻华盛顿大使馆的两名外交官还因擅闯军事基地被秘密驱逐。

Schließung des chinesischen Konsulats in Houston verfügt (picture-alliance/dpa/AP/D. J. Phillip)

休斯敦消防队没有获准进入中国领事馆

(德国之声中文网) 美国国务院发言人7月22日给出的正式说法是，下令关闭中国驻休斯敦总领事馆是“为了保护美国知识产权和美国人的私人信息”，且“根据《维也纳外交关系公约》，各国有义务不干涉他国内政”。

这一说法很快就遭到中国外交部的反驳，发言人汪文斌说，中方一贯坚持不干涉别国内政的原则，“反观美方，去年10月和今年6月两次对中国驻美外交人员无端设限，多次私自开拆中方的外交邮袋，查扣中方公务用品。由于近期美方肆意污名化和煽动仇视，中国驻美使馆近期已经收到针对中国驻美外交机构和人员的炸弹和死亡威胁。美驻华使馆网站更是经常公然刊登攻击中国的文章。相比之下，是谁在干涉别国内政，是谁在搞渗透、搞对抗，事实一目了然。”

晚些时候，美国助理助理国务卿史迪威(David R. Stilwell)在接受《纽约时报》采访时表示，中国驻休斯敦领事馆有从事“颠覆活动”的历史，是中国盗取美国科研成果的“中心”。史迪威举例说，驻休斯敦的中国总领事和另外两名外交官最近被发现使用假身份，护送中国旅客来到休斯敦机场的包机登机口区域。他还声称，最近几个月以来，中国加快了试图窃取美国科研信息的步伐，并怀疑与新冠疫苗的研发有关。除了这两个例子，史迪威并没有提供更为详细的信息来证实中国领馆存在颠覆或间谍行为。

USA Botschaft von China in Washington (Getty Images/AFP/R. MacPherson)

中国驻华盛顿大使馆

中国外交官都是间谍？

参议员卢比奥(Marco Rubio)更是在接受美国《福克斯新闻》电视采访时指责中国驻休斯敦领事馆"就是一个间谍窝"，“早该被勒令关闭”。他说，这座领事馆“根本不是什么外交机构，而是共产党大规模间谍网络以及渗透影响力行动的中心据点”；而现在中领馆被要求关闭，“那些间谍们只剩72小时，要么离开，要么被捕。”卢比奥在采访中也没有提供具体的证据来证实上述说法。

《纽约时报》还获得了一份美国执法部门撰写的内部文件，其中显示，美国联邦调查局(FBI)正在调查和中国驻休斯敦领馆有关的数起案件，包括企图非法获取或转移科研成果、试图诱使50多名学者向中国提供敏感科研信息、胁迫被北京通缉之在美中国公民回国等行为。

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继美国周三传出下令中国关闭驻休斯敦的总领事馆後，美国媒体报导，法院文件显示，中国驻旧金山领事馆涉嫌窝藏一名被美国联邦调查局控诉签证诈欺的中国军事科学家。专家除了认为中国此举非比寻常外，也担忧这起新的案件会使美中关系雪上加霜。

中国官方表示，美国要求中方72小时内关闭其休斯敦总领事馆，这是美方对中方采取的“前所未有的升级行动”。在社交媒体上，网友们反应激烈。而在该消息传出之际，消防人员曾试图进入领馆救火。中国领馆人员据称似乎在院中用明火焚烧文件。

美国国务院周四以“对等原则”为由，要求俄罗斯关闭驻旧金山领事馆。此前，俄罗斯已经驱逐了数百名美国外交官。

中国驻休斯敦总领事蔡伟在接受美国广播公司(ABC)与《国际聚焦》杂志联合采访时指责美方“蓄意破坏中美关系，十分蛮横无理”，表示“谎话即使重复一千遍，也成不了事实。美方一些政客为了所谓政治正确，满嘴扯谎，但却置民众生死福祉于不顾，到头来必将害人害己，还是趁早收起这套把戏吧！”

中国驻华盛顿大使馆也发表声明称，“中方一贯坚持不干涉别国内政”，中国驻美使领馆“始终根据《维也纳外交关系公约》和《维也纳领事关系公约》规定在美履职”，“美方有关指控毫无根据，纯属无稽之谈，所用的借口牵强附会，完全不成立，正可谓欲加之罪，何患无辞。”

因擅闯军事基地遭驱逐

除了休斯敦领事馆，中国驻美国的其他使领馆人员也被怀疑有间谍行为。美国网络媒体Axios周三报道，一份7月20日的法院文件显示，中国驻旧金山的领事馆目前涉嫌窝藏一名被美国联邦调查局控诉签证欺诈的中国军事科学家：当事人早前申请签证时曾称自己与中国军方无任何关系，但联邦调查局后来却发现她曾为中国空军军医大学工作。

《纽约时报》去年还曾爆料称，两名中国驻华盛顿大使馆的职员9月遭到了美国国务院的秘密驱逐，他们被控与妻子驱车驶入弗吉尼亚州一处敏感的军事基地。美方认为，几人中至少有一名是"披着外交官身份的中国情报人员"。《纽约时报》指出，这是1987年以来，美国首次驱逐中国驻美外交官。

烧毁文件并非反常行为

周二，在美方向中国驻休斯敦领事馆下关闭令数小时后，使馆工作人员被周边居民发现在焚烧纸质文件，接到报警抵达领馆门口的当地消防队则未被允许进入。在推特等社交媒体上，许多网民都猜测中国外交官是否正在匆忙销毁间谍行为的证据，美国总统特朗普也在回应相关问题时说：“我们认为中国驻休斯敦的总领事馆有火灾，我想他们应该是在焚烧文件或是纸类，而他们这个举动也让我好奇那些文件内容为何。”

USA San Francisco - Russisches Generalkonsulat (Getty Images/J. Sullivan)

2017年9月1日，被限时关闭的俄罗斯驻旧金山领事馆顶部冒出黑烟，外界怀疑外交人员正在焚烧文件

不过，指控中国领事馆就是“间谍窝”的参议院卢比奥在福克斯新闻的电视采访中则说，任何一个国家在不得不撤离其驻外使领馆时，都会执行类似的机密文件销毁预案，“比如我们美国的使领馆是由驻扎的海军陆战队人员来执行销毁程序，比如粉碎纸张、烧毁文件、破坏电脑。前些年俄罗斯驻旧金山领事馆被关闭时我们也看到过类似的情况。”

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