中国驻缅大使："网上流传中方介入是无稽之谈"

（德国之声中文网）中国大使陈海称，网上关于中国参与了缅甸军事政变之说完全是"无稽之谈"。在中国使馆脸书上发表的他接受缅甸地方媒体采访中，陈海大使强调，中国同缅甸军方和前文官政府均有 "友好关系"。

陈海呼吁各方保持冷静克制，不要做激化矛盾、升级紧张。他也称，当前最重要的是找到解决缅甸国内政治危机的有效办法，中国正在并将继续为此发挥建设性作用。

他说："对于此次缅甸政局出现的变化，我们事先并不知情。民盟和军队都同我们有友好关系，出现现在的局面完全是中方不愿意看到的。"

对于中国而言，缅甸有着重要的经济、战略利益。中国一贯支持缅甸，抵抗西方的批评。

在西方国家纷纷谴责2月1日军方政变之时，中国则持谨慎态度，强调稳定的重要性。不过，中国还是同意了联合国安理会的一项声明，该声明呼吁释放民选领导人昂山素季和其他被拘者，并对缅甸实施紧急状态深表忧虑。

连日来，数十万人上街游行，抗议政变。近些天，其中一些示威抗议活动在仰光的中国使馆外举行，抗议者指控北京支持缅甸军政府。

针对一些传言称中国空运技术人员和部队至缅甸、帮助缅甸建造防火墙等，陈海大使斥为"无稽之谈"，他说，这些飞机是中缅间正常的货运航班，运载的是缅甸对华出口的海鲜等货物。

这位大使称，这些谣言能在缅甸有市场，"只能说明其背后有别有用心的势力在操控和煽动"。他也表示，"我们希望缅甸的一切事情都好，不希望缅甸出现不稳定甚至陷入混乱的局面"。

观看视频 01:07 缅甸反政变人士 街头抗议

凝炼/王凡（路透社）

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