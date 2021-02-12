 中国驻缅大使：″网上流传中方介入是无稽之谈″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.02.2021

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时政风云

中国驻缅大使："网上流传中方介入是无稽之谈"

中国驻缅甸大使陈海近日接受缅甸媒体采访时表示，缅甸目前的政治局势 “完全是中方不愿意看到的”，并驳斥了关于中国参与了军方政变的传言。

Myanmar | Proteste nach Militärputsch

近些天，一些缅甸抗议者指控北京支持缅甸军政府。中国驻缅大使对这种说法做出回应

（德国之声中文网）中国大使陈海称，网上关于中国参与了缅甸军事政变之说完全是"无稽之谈"。在中国使馆脸书上发表的他接受缅甸地方媒体采访中，陈海大使强调，中国同缅甸军方和前文官政府均有 "友好关系"。

DW.COM

缅甸军事政变同中国有关联吗？一个军人执政的缅甸难道真的符合中国的利益吗？

缅甸军方1日发动政变後，国际社会仍在商讨该如何回应。专家向德國之聲表示，政变虽然可能为中国在缅甸的政经利益带来变数，但欧美国家若施行制裁，可能会将缅甸进一步推向中国。

东南亚国家越南和缅甸几乎同时发生的两件事情将不仅影响它们各自的发展进程，也有很大的外溢效应。而这个外溢效应的最大受益者可能是它们共同的北方邻居中国。中国的受益不但是地缘意义上的，也是体制和意识形态上的。这后一点，现在还少有人注意。

缅甸发生军事政变后，国际社会一片震惊和忧虑，普遍对缅甸军方发出谴责。中国则祭出一贯的不干涉内政立场。或许北京会成为最终的受益者？

陈海呼吁各方保持冷静克制，不要做激化矛盾、升级紧张。他也称，当前最重要的是找到解决缅甸国内政治危机的有效办法，中国正在并将继续为此发挥建设性作用。

他说："对于此次缅甸政局出现的变化，我们事先并不知情。民盟和军队都同我们有友好关系，出现现在的局面完全是中方不愿意看到的。"

对于中国而言，缅甸有着重要的经济、战略利益。中国一贯支持缅甸，抵抗西方的批评。

在西方国家纷纷谴责2月1日军方政变之时，中国则持谨慎态度，强调稳定的重要性。不过，中国还是同意了联合国安理会的一项声明，该声明呼吁释放民选领导人昂山素季和其他被拘者，并对缅甸实施紧急状态深表忧虑。

连日来，数十万人上街游行，抗议政变。近些天，其中一些示威抗议活动在仰光的中国使馆外举行，抗议者指控北京支持缅甸军政府。

针对一些传言称中国空运技术人员和部队至缅甸、帮助缅甸建造防火墙等，陈海大使斥为"无稽之谈"，他说，这些飞机是中缅间正常的货运航班，运载的是缅甸对华出口的海鲜等货物。

这位大使称，这些谣言能在缅甸有市场，"只能说明其背后有别有用心的势力在操控和煽动"。他也表示，"我们希望缅甸的一切事情都好，不希望缅甸出现不稳定甚至陷入混乱的局面"。

观看视频 01:07

缅甸反政变人士 街头抗议

凝炼/王凡（路透社）

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