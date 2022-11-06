中国驻瑞大使：在乎瑞中关系就不要实施制裁

（德国之声中文网）欧盟去年指控中国官员在新疆地区大规模关押维吾尔族穆斯林并侵犯人权，宣布对其实施制裁。这是继1989年天安门血腥镇压 、欧盟对中国实施武器禁运后，欧盟首此针对中国祭出制裁。

中国驻瑞士大使王世廷对《新苏黎世报周日版》表示："任何真正在乎两国友好关系并制定负责任政策的人，都不会同意制裁。"

他还补充说："如果瑞士实施制裁，而且情势朝不受控制的方向发展，中瑞关系将因此受损。"

瑞士经济秘书处负责人今年七月接受媒体采访时表示，如果中国进犯台湾，她预计瑞士会跟进欧盟对中国采取的任何惩罚措施。

去年公布新对华战略时，瑞士几乎没有宣布具体政策变化，而强调双边关系的重要性。但与过去相比，瑞士更公开地谈论对中国人权纪录的不赞同。

1950年，瑞士是首批承认中华人民共和国的西方国家之一。2010年至今，中国一直是瑞士在亚洲的最大贸易伙伴，也是在全球仅次于欧盟和美国的第三大贸易伙伴。

2014年7月，中国和瑞士签订的一项双边自由贸易协定生效，两国今年还推出了一个股票上市和交易的联合平台。

(路透社）

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