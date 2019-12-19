中国驻澳大使为"再教育营"辩护

（德国之声中文网）据法新社报道，中国驻澳大利亚大使周四（12月19日）举行罕见记者会，为新疆人权以及在澳大利亚的间谍指控、政治干预指控作出辩护。

澳大利亚在贸易上依赖于中国，中国是其最大的关键原材料和商品出口市场。

中国驻澳大使成竞业否认国际社会对中国在"再教育营"拘押超过100万维吾尔人及其他以穆斯林为主的少数族群的指责，重申北京此前的表述，称这些设施是职业培训学校，给贫困的西部地区带来经济活力。

他否认这与人权、宗教有关，而是为反恐所采取的预防性措施。

澳大利亚与中国的关系紧张，特别在北京关押澳籍华裔作家杨恒均之后。后者在中国被以间谍罪起诉。本月早些时候，澳大利亚外长佩恩表示，杨恒均无法会见律师、在11个月被关押中戴着镣铐受讯问，是"无法接受的"。

成竞业则否认澳方的指责，称中国安全部门依法处理此案，杨恒均合法权利受到了保护。

这位大使承认中澳之间紧张关系加剧，称2019年是"双边关系混杂的一年"。

据法新社报道，就在此次新闻发布会之前不到两周，澳大利亚首相莫里森成立了一个高级别的情报工作组，来打击外国在澳大利亚的干预。这一举动被广泛视为针对中国。

中国是澳大利亚超过三分之一的出口目的地。成竞业称，双边贸易在澳大利亚帮助创造了64个就业岗位，对澳政府预算扭亏为盈作出很大贡献。他称双方应务实合作。

苗子/李鱼（法新社）