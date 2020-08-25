 中国驻澳公使：澳在新冠病毒问题上背叛了中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.08.2020

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时政风云

中国驻澳公使：澳在新冠病毒问题上背叛了中国

中国驻澳大利亚大使馆公使王晰宁周三发表讲话时对澳大利亚发出警告，不要给中澳关系蒙上阴影。他表示，澳洲监管部门没有批准一家中国公司对澳洲企业的收购，北京对此感到失望。此外，他还对堪培拉提出对新冠病毒展开国际性独立调查提出批评。

Australien | Wang Xining | PK im National Press Club (picture-alliance/AP Photo/M. Tsikas)

中国驻澳大利亚大使馆公使王晰宁称，澳洲推动调查新冠病毒源头是"单独针对中国"，"澳大利亚在这个问题上的态度帮助美国对中国施加了更大的压力"


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中国将对从澳大利亚进口的葡萄酒展开反倾销调查，这已经是今年以来北京锁定的第三个澳大利亚工业领域。在此之前，中国曾对澳大利亚的进口牛肉和大麦实施了贸易限制。

中国宣布对从澳大利亚进口的葡萄酒展开反倾销调查，令两国之间本已矛盾重重的双边关系进一步加剧紧张。

澳大利亚的新南威尔士大学周末在中国学生於网路上抗议後，删除了一篇关於香港评论文章的推文，并两度从官网下架该篇文章。德国之声所取得的证据显示，中国学生曾针对此事联系中国领事馆，并透过多个渠道向该校施压。

两国在会谈中提及香港及南海问题，双方表明将扩大军事合作来维系区域安全。但澳大利亚也重申在扩大合作同时，坎培拉无意伤害与中国的关系。

香港原本与全球19国签有移交逃犯协议，而新西兰是继加拿大、澳洲和英国后，又一叫停有关引渡协议的「五眼联盟」国家。北京于周二宣布，香港暂停与加拿大、澳大利亚和英国的移交逃犯协定和刑事司法互助协定。

澳大利亚，这个吸引了大量中国移民进入的国家，作为继美国、英国、加拿大之后的英语国家，加入了大声讨伐中国政府的行列。近日澳大利亚向联合国正式提交了一份声明，就中国对南海宣称拥有主权的做法发出了明确且强硬的抵制。

（德国之声中文网）最近几个月澳大利亚和中国关系日益紧张，特别是在澳大利亚发出对新冠病毒进行独立调查的呼吁之后。中国驻澳大利亚大使馆公使王晰宁驳斥中国试图在澳大利亚政坛施加影响的说法，称北京的观点是坦率的，不影响民众对政治制度的选择。本周三，他在堪培拉的国家新闻俱乐部发表讲话时说："我看不出有什么理由抱怨你们制度上和认知的脆弱性"。他还补充说，"我们不应该让冷漠的心和黑暗的思想给我们的伙伴关系蒙上阴影。"

这个礼拜，中国蒙牛乳业撤回了对日本麒麟控股株式会社下属的澳洲雄狮乳品饮料公司（Lion Dairy and Drinks）的收购计划。在此之前有媒体报道，澳大利亚政府拒批该收购案。

这是该事件后中国官员首次发表评论。王晰宁表示，他希望澳大利亚能为中国人提供一个公平的环境。他补充说，保持与澳大利亚的良好合作关系并不容易："每对已婚夫妇都知道……丈夫和妻子之间的不和将给家庭带来伤害，而两国不和将给数百万人带来影响。"

王晰宁否认了中国对澳大利亚上商品进行"经济胁迫"的指控，他表示北京认为澳洲推动调查新冠病毒源头是"单独针对中国"。他补充说，"澳大利亚在这个问题上的态度帮助美国对中国施加了更大的压力"。

王晰宁还引用莎士比亚名剧凯撒大帝打了一个比喻，认为澳大利亚此举背叛了中国，相当于凯撒大帝（Julius Caesar）遭到背叛遇刺那样，这出剧中有一几句著名的台词叫做"Et tu, Brute?"，凯撒发现养子布鲁图（Brute）背叛自己的时候说了这句"还有你吗，布鲁图？"，王晰宁讲话也引用了这一句，他说："And you, Brutus?"

王晰宁指出，除了武汉之外，澳大利亚的部长们没有考虑任何其他病毒来源。他补充说，虽然该病毒最初是在中国发现的，但没有被证实是源头地点，这一点要靠科学家来确定。

美国总统选举后中澳关系是否会回暖的问题上他拒绝评论，表示对另一个国家的选举发表评论就等于干涉该国内政。王晰宁说，中国尊重澳大利亚与美国的战略联盟："结盟并不是问题所在，重点是，你是否利用紧密联盟去针对第三方。"

他说，如果我们发现任何倾向于利用一个联盟的力量来针对或给中国施加，这正是一些美国政治人物正在做的事情，我们就会清楚地表达我们的立场。

上个星期，北京宣布对澳大利亚葡萄酒进行反倾销调查，堪培拉认为这种说法没有根据的。

此外，中国还对澳大利亚大麦征收关税，暂停部分牛肉进口，并告学生和游客切勿前往澳大利亚，因为种族歧视言行"明显增加"。

文木 / 洪沙 （路透社，美联社）

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