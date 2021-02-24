中国驻澳公使：“中国不是一头奶牛”

中国驻澳公使王晰宁周三表示，中国不是一头任人宰割的奶牛。他指责澳洲才是导致中澳关系恶化的一方，并强调中国乐见合作，但会极力捍卫自身利益。有网友讽刺道，中国外交官员正主动将中国“不是哪些动物”都列举出来。
（德国之声中文网）中国驻澳大利亚公使王晰宁周三（4月21日）在堪培拉国家新闻俱乐部的发言引发关注。王晰宁在演说时强调，中国随时为捍卫自身利益做好准备。“中国不是一头奶牛。我不认为任何人会认同的一种做法是，在中国正当壮年时挤奶，最终再谋划宰杀它。” 他表示，中国对协同合作持开放态度，但会极力捍卫国家利益。
据澳大利亚广播公司（ABC）报道，王晰宁在演讲时再次批评澳大利亚封杀华为的做法，并称澳洲的决定导致双边关系急剧恶化。他认为澳大利亚之所以做出这样的决定，目的是想帮助美国保住技术优势。
澳大利亚在2018年以国家安全考量为由，禁止华为参与5G建设。这一决定令原本已恶化的中澳关系雪上加霜。此后，中国也对澳大利亚发动多次贸易打击。
王晰宁指责澳大利亚甚至说服其他国家效仿，“勾结美国以极为非法、不道德的方式打压中国公司”。他还表示，中国没有故意破坏中澳关系，反倒是在过去几年中，经常看到许多中国利益受到损害的状况。
此外，王晰宁再次批评澳大利亚政府在过去数年中阻挡多个中国投资提案。《卫报》澳大利亚版引述王晰宁称，只要澳大利亚为中国企业提供一个“公平和非歧视性的商业环境”，并确保不妨碍交流项目，他不认为双边恢复“正常”关系会有任何阻碍。
在王晰宁发表演说的同日，澳大利亚外交部宣布取消维多利亚州与中国的“一带一路”合作项目。澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）判定四个项目案“不符合澳大利亚外交政策以及不利外交关系”，包括维多利亚州2018年和2019年与中国达成的两项协议。
王晰宁在周三的演说中表示，澳大利亚封杀华为，导致该国无法获得顶尖技术。他还指出，在市场数字化方面，澳大利亚在经合组织成员国中排名倒数第二，宽带速度甚至比不上某些发展中国家。
他同时也否认华为可能构成安全威胁的指控，并乐见华为工程师与澳大利亚安全和情报机构的代表进行辩论。他质疑澳洲为何敢于声称华为会构成安全威胁，“分明是美国、英国、澳大利亚有着窃听他人并窥视他人内宅的悠久传统”。
周三出席国家新闻俱乐部活动的也包括《澳大利亚金融评论》的前驻华记者史密斯（Michael Smith）。史密斯与ABC驻华记者波特尔斯（Bill Birtles）去年9月紧急从中国撤离。
史密斯质疑，中国如今已经没有提出与共产党意见相左的看法的余地，“波特尔斯和我成为了中澳间针锋相对政治游戏的棋子”。但王晰宁否认中国政府不再欢迎外国记者的说法。“我们的政策是欢迎世界每一个角落的记者，也包括来自西方国家的记者。”
在被问及澳籍记者成蕾被拘捕一事时，王晰宁只表示成蕾是因为涉嫌违反国安法，正按照中国的法律程序处理。但他并未直接回答成蕾是否能再见到她的孩子。
王晰宁“中国不是一头奶牛”的发言在推特上引起网友的热议。国际战略研究所的东南亚问题专家康纳利（Aaron Connelly）就写道：“不是羔羊、不是奶牛。可能是头狼，还不清楚。”
推特用户@ki_sekiya则表示：“中国不是一头奶牛……说这话的国家也在压榨维族人和其他少数群体，剥削他们的自由和劳动。”
还有网友写道：“中国或许不是一头奶牛，但肯定很会吹牛…”
另一名推特用户@elisethoma5则贴出一则日前的新闻指出，中国驻爱尔兰大使馆此前在推特上分享了一篇伊索寓言中的《狼与小羊》故事，反驳中国在进行“狼战外交”，并且提问“谁是狼呢？” 而该则推文最后又强调“中国不是羔羊”。这名用户总结道：“中国外交官员逐渐主动将中国不是哪些农场动物都罗列出来了。”
（ABC、卫报、美联社）
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驻华外国记者协会本周一（3月1日）发布报告指出，中国去年通过防疫措施以及恫吓和签证限制等手段给外国记者套上紧箍咒，导致新闻自由急剧恶化。外国记者及其中国同事被跟踪、驱逐、逮捕的事件不断发生。
一名澳大利亚前驻华记者表示，两年前，他本人在中国遭遇种种威胁和恐吓，中国当局甚至一度威胁逮捕他14岁的女儿。因工作环境日益险恶，澳大利亚驻华记者目前已经全部离开中国。
驻华外国记者协会本周一发表报告指出，中国当局将签证作为武器对付外国媒体，并加强长期以来使用的恐吓战术。外国记者去年在华工作条件急剧恶化。北京当局则称，《华尔街日报》事件只是「极个别现象」。