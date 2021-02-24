中国驻澳公使：“中国不是一头奶牛”

（德国之声中文网）中国驻澳大利亚公使王晰宁周三（4月21日）在堪培拉国家新闻俱乐部的发言引发关注。王晰宁在演说时强调，中国随时为捍卫自身利益做好准备。“中国不是一头奶牛。我不认为任何人会认同的一种做法是，在中国正当壮年时挤奶，最终再谋划宰杀它。” 他表示，中国对协同合作持开放态度，但会极力捍卫国家利益。



据澳大利亚广播公司（ABC）报道，王晰宁在演讲时再次批评澳大利亚封杀华为的做法，并称澳洲的决定导致双边关系急剧恶化。他认为澳大利亚之所以做出这样的决定，目的是想帮助美国保住技术优势。

澳大利亚在2018年以国家安全考量为由，禁止华为参与5G建设。这一决定令原本已恶化的中澳关系雪上加霜。此后，中国也对澳大利亚发动多次贸易打击。

王晰宁指责澳大利亚甚至说服其他国家效仿，“勾结美国以极为非法、不道德的方式打压中国公司”。他还表示，中国没有故意破坏中澳关系，反倒是在过去几年中，经常看到许多中国利益受到损害的状况。

维多利亚州与中国“一带一路”合作项目被取消

此外，王晰宁再次批评澳大利亚政府在过去数年中阻挡多个中国投资提案。《卫报》澳大利亚版引述王晰宁称，只要澳大利亚为中国企业提供一个“公平和非歧视性的商业环境”，并确保不妨碍交流项目，他不认为双边恢复“正常”关系会有任何阻碍。

在王晰宁发表演说的同日，澳大利亚外交部宣布取消维多利亚州与中国的“一带一路”合作项目。澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）判定四个项目案“不符合澳大利亚外交政策以及不利外交关系”，包括维多利亚州2018年和2019年与中国达成的两项协议。

“中国欢迎世界各地记者”

王晰宁在周三的演说中表示，澳大利亚封杀华为，导致该国无法获得顶尖技术。他还指出，在市场数字化方面，澳大利亚在经合组织成员国中排名倒数第二，宽带速度甚至比不上某些发展中国家。

他同时也否认华为可能构成安全威胁的指控，并乐见华为工程师与澳大利亚安全和情报机构的代表进行辩论。他质疑澳洲为何敢于声称华为会构成安全威胁，“分明是美国、英国、澳大利亚有着窃听他人并窥视他人内宅的悠久传统”。



周三出席国家新闻俱乐部活动的也包括《澳大利亚金融评论》的前驻华记者史密斯（Michael Smith）。史密斯与ABC驻华记者波特尔斯（Bill Birtles）去年9月紧急从中国撤离。

史密斯质疑，中国如今已经没有提出与共产党意见相左的看法的余地，“波特尔斯和我成为了中澳间针锋相对政治游戏的棋子”。但王晰宁否认中国政府不再欢迎外国记者的说法。“我们的政策是欢迎世界每一个角落的记者，也包括来自西方国家的记者。”

在被问及澳籍记者成蕾被拘捕一事时，王晰宁只表示成蕾是因为涉嫌违反国安法，正按照中国的法律程序处理。但他并未直接回答成蕾是否能再见到她的孩子。

网友热议：“中国不是奶牛，是......”

王晰宁“中国不是一头奶牛”的发言在推特上引起网友的热议。国际战略研究所的东南亚问题专家康纳利（Aaron Connelly）就写道：“不是羔羊、不是奶牛。可能是头狼，还不清楚。”





推特用户@ki_sekiya则表示：“中国不是一头奶牛……说这话的国家也在压榨维族人和其他少数群体，剥削他们的自由和劳动。”

还有网友写道：“中国或许不是一头奶牛，但肯定很会吹牛…”





另一名推特用户@elisethoma5则贴出一则日前的新闻指出，中国驻爱尔兰大使馆此前在推特上分享了一篇伊索寓言中的《狼与小羊》故事，反驳中国在进行“狼战外交”，并且提问“谁是狼呢？” 而该则推文最后又强调“中国不是羔羊”。这名用户总结道：“中国外交官员逐渐主动将中国不是哪些农场动物都罗列出来了。”





（ABC、卫报、美联社）

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