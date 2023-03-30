中国驻欧盟大使警告不要限制对华贸易

德国之声中文网）据《金融时报》报道，中国驻欧盟大使傅聪在接受该报采访时指责美国 "不惜一切代价 "破坏欧盟与中国之间的正常关系，欧洲保护主义上升。"谁会在头脑正常的情况下放弃像中国这样一个繁荣的大市场？" ，他说，

他告诫欧洲政府和政治家要看清自己的利益所在，抵制来自美国的“无端压力”，并警告其不要破坏对中国的积极的商业情绪，否认将自食其果。

暗示北京可能进行报复

《金融时报》写道，傅聪还特别提到荷兰，指其 "屈服于美国的压力"，今年宣布限制向中国出口其高端半导体设备。他暗示北京可能进行报复：“他们需要注意这样一个事实，即中国不会坐视自己的利益被践踏而不采取‘任何行动’作为回应。”

中国驻欧盟使团网站3月30日发表有关傅聪大使接受《金融时报》专访的新闻稿，其中没有具体点荷兰的名。新闻稿写道，“欧盟近年出台系列贸易政策工具，保护主义上升。中欧关系受到影响，问题不在中方。将中欧经贸关系政治化，违背欧洲各界期待，也损害欧洲自身利益。欧洲有关国家在美国施压下对向中国出口半导体设备设限，这违背市场经济原则，违背自由贸易的立国之本。欧盟应坚持战略自主，发展欧美关系不应以损害中欧关系为代价。”

欧委会主席：不与中国脱钩，但要去风险

同样在3月30日，欧委会主席冯德莱恩在布鲁塞尔两个欧洲智库主办的活动中发表演讲。她表示，中国正在寻求一种以中国为主导的国际新秩序，欧盟必须更加坚定地捍卫自身的安全和经济利益，包括必须通过更严格的对华投资规则，防止欧洲公司的资本和专业知识帮助 "提高系统性竞争对手的军事和情报能力”。

冯德莱恩强调，中国仍然是一个极为重要的贸易伙伴，与中国脱钩既不可行，也不符合欧洲的利益，但她同时指出，中国和欧洲之间的经济关系正变得越来越不平衡，中国“明确地将军事和商业领域融合在一起”的做法给欧洲安全带来了风险，因此需要去风险，并且更好地运用现有工具，以维护欧洲经济利益。

欧委会主席冯德莱恩3月30日在布鲁塞尔发表演讲

根据德国经济研究所本周发表的一份报告，德国公司去年在中国的投资达到了创纪录的115亿欧元。欧盟最近提出的减少对中国进口的依赖，包括改善关键原材料的供应，促进欧盟内的绿色技术的发展。新的贸易保护工具让欧盟可以对经济恐吓实施报复，并遏制受中国国家补贴的生产商进入欧盟市场。

对俄乌的立场

据中国驻欧盟使团网站消息，傅聪大使在接受《金融时报》专访时再次阐述了中国对乌克兰危机的立场：“中方立场归根结底就是劝和促谈，当务之急是停火止战、挽救生命。中俄关系不结盟、不对抗、不针对第三方，不是军事同盟。”他还表示，“中欧关系是多维度的，不能仅从乌克兰危机视角看待中欧关系，将两者捆绑有政治意图。“

《金融时报》报道说，傅聪在接受该报采访时表示："我不认为将与中国的关系完全与乌克兰危机联系起来是一种理性的做法。"他还补充说，俄罗斯的 "合法安全利益 "必须得到尊重。

在3月30日布鲁塞尔的演讲中，冯德莱恩表示，中国在俄乌冲突中的表现将是欧中关系的一个决定性因素。她呼吁中国为乌克兰 "公正的和平 "而努力并强调，俄罗斯武装部队必须撤出，乌克兰的领土完整必须得到维护，”任何实际上会巩固俄罗斯对乌克兰领土的吞并”的提议都不是一条可行之路“。

她还指出，尽管俄罗斯对乌克兰进行了“残暴和非法的入侵”，但中国与俄罗斯的关系已变得更加紧密，甚至北京正在成为占据主导地位的一方。

冯德莱恩下周将和法国总统马克龙一道访问中国。此外，未来几周还将有多位欧洲重要官员访问中国。欧洲官员称，他们的一个主要目标是敦促中国领导人在俄乌战争问题上采取更平衡的立场，并警告说，如果中国做出任何支持俄罗斯在乌军事活动的决定，将对双边关系产生严重后果。

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