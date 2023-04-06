中国驻欧大使傅聪：友谊无上限是一种修辞表达

（德国之声中文网）俄罗斯侵略乌克兰战争开始的前几周，普京出席在北京举行的冬奥会，并在京同中方发表联合公告，宣布两国的"友谊无上限"。战争进行了一年之后，中国仍然没有在公开场合谴责侵略者普京。

傅聪对此说道，之所以没有谴责入侵，是因为中国能够理解俄罗斯关于防御北约入侵的主张；同时中国政府相信，比起西方领导人的说法，"战争的根源要复杂得多。"

至于同俄罗斯没有上限的友谊，他说，这仅仅是一种"修辞"，至今，中国没有向俄罗斯提供军事援助，也并不承认其吞并乌克兰领土的行为，包括对克里米亚和顿巴斯地区。他说，中国在战争中并不站在俄罗斯一边，一些人"因为所谓友谊或关系'没有上限'的说法，就故意曲解这一点"。

一年以来，习近平已多次同普京进行了面对面以及视频会谈，包括3月份访问莫斯科。习近平虽然提到会在合适的时候同乌克兰总统泽连斯基进行电话沟通，可事实上直到今天还没有发生。周四（4月6日）冯德莱恩在北京表示，她完全站在受到侵略的乌克兰一边，支持泽连斯基总统，并敦促习近平同乌克兰总统沟通。

「不设限」的中俄友谊 红线在哪里？

傅聪说，"我知道人们都在关注元首通话的事情，""习主席没有与泽连斯基通话，并不意味着中国在乌克兰问题上站在俄罗斯一边。"他坚称没有通话无伤大雅，还说习近平日程繁忙，而两国的较低级别接触一直很频繁。

美国国务卿布林肯在慕尼黑安全会议期间，首先提到美国担心中国向俄罗斯提供致死武器。欧盟方面，包括德国，都将中国向俄罗斯输送战争武器当作不可逾越的红线，冯德莱恩在访华前的原则性讲话中甚至说，北京的表现将决定欧中关系的走向。

傅聪指出，布林肯是在"散布谎言"。他说，中国现在或将来都不会提供让俄罗斯在乌克兰使用的武器。

有关《欧中投资协议》，“中国乐意探索各种办法”

就2020年完成谈判、但目前被欧洲议会搁置的《欧中投资协议》，冯德莱恩的态度是：随着时间的推移、世界出现的变化，欧盟必须重新评估这个协议。傅聪则表示，中国对此持开放态度。

2021年3月，欧洲议会因中国在新疆侵犯人权而对数名官员给予制裁，中国随即对欧洲的多个机构与个人宣布反制裁，此后，经过6年艰苦谈判的《欧中投资协议》在欧洲议会中断了审批表决的程序，直到今天。不久前有媒体报道，傅聪提议双方同时取消制裁，开启协议的表决程序。

他在接受《纽约时报》采访谈到这个问题时说，"如果他们觉得中国迈出一步，自己才能迈出另一步，那我们愿意考虑，也可以探讨，我们很乐意探索各种办法"。据悉，傅聪曾表示，中国可以单方面解除制裁，前提是让协定顺利达成，并得到某种形式的互惠回报。不过，冯德莱恩在同习近平会晤后举行的新闻会上说，他们没有谈及这个问题。

（纽约时报等）

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