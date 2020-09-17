中国驻德大使：拒绝别国指手画脚

（德国之声中文网）德国总理默克尔接手欧盟轮值主席前就已明确表示，欧中关系将是德国轮值主席国任期内的工作重点。然而，由于香港及新疆等地的人权状况日益恶化，欧盟和中国的分歧也越来越明显。

中国驻德大使吴垦驳斥了欧盟和德国对中国人权状况的批评。吴垦在接受德新社采访时表示，每个国家都应首先处理好自家的事情。"我们认为，每个国家都应先做好自己的事情，而不是对其他国家指手画脚。"当被问及，德国有那些需要处理的自家事务时，这位大使表示："一系列报道显示，德国在极右势力、种族主义以及反犹主义方面存在着诸多问题。"

面对德国和欧盟对香港国安法提出的批评，吴垦再度为这一法规进行辩护，他指出："德国刑法中也有类似的规定和原则。"他指责德国政界在评估香港反对派示威活动时采用"双重标准"：数周前，示威者试图冲击柏林议会大厦时，德国各大政党及媒体均对此予以谴责。"但去年香港一个群体冲击立法会时，德国很多人却单方面批评香港警方。这是彻头彻尾的双重标准。"

中国驻德大使吴垦

本周四和周五即将在布鲁塞尔举行的欧盟峰会上，中国将是核心议题之一。而此前不久，德国总理默克尔、欧盟委员会主席冯德莱恩以及欧盟理事会主席米歇尔刚刚同中国国家主席习近平举行过视频会议。当前中欧的一个争执焦点就是香港问题。

送中条例引发抗议浪潮一年之后，北京于今年六月底颁布了香港国安法。一般认为，这项法律是对香港自治地位的严重侵犯。香港主权于1997年交还中国之后，这里一直本着"一国两制"原则实行高度自治。香港国安法主要针对那些被北京视为分裂、恐怖和阴谋活动。



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