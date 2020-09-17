 中国驻德大使：拒绝别国指手画脚 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.09.2020

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时政风云

中国驻德大使：拒绝别国指手画脚

从港版国安法，到新疆和西藏局势，欧盟同中国在人权议题方面的争议越来越多，而中国的立场也一如既往，即反对"干涉内政"。周四召开的欧盟峰会上，对华关系将是重点议题。

EU-China-Gipfel zu Markenschutz (Reuters/Y. Herman)

上周举行的欧盟中国峰会视频会议

（德国之声中文网）德国总理默克尔接手欧盟轮值主席前就已明确表示，欧中关系将是德国轮值主席国任期内的工作重点。然而，由于香港及新疆等地的人权状况日益恶化，欧盟和中国的分歧也越来越明显。

中国驻德大使吴垦驳斥了欧盟和德国对中国人权状况的批评。吴垦在接受德新社采访时表示，每个国家都应首先处理好自家的事情。"我们认为，每个国家都应先做好自己的事情，而不是对其他国家指手画脚。"当被问及，德国有那些需要处理的自家事务时，这位大使表示："一系列报道显示，德国在极右势力、种族主义以及反犹主义方面存在着诸多问题。"

面对德国和欧盟对香港国安法提出的批评，吴垦再度为这一法规进行辩护，他指出："德国刑法中也有类似的规定和原则。"他指责德国政界在评估香港反对派示威活动时采用"双重标准"：数周前，示威者试图冲击柏林议会大厦时，德国各大政党及媒体均对此予以谴责。"但去年香港一个群体冲击立法会时，德国很多人却单方面批评香港警方。这是彻头彻尾的双重标准。"

Botschafter Chinas in Deutschland Wu Ken (picture-alliance/dpa/C. Soeder)

中国驻德大使吴垦

本周四和周五即将在布鲁塞尔举行的欧盟峰会上，中国将是核心议题之一。而此前不久，德国总理默克尔、欧盟委员会主席冯德莱恩以及欧盟理事会主席米歇尔刚刚同中国国家主席习近平举行过视频会议。当前中欧的一个争执焦点就是香港问题。

送中条例引发抗议浪潮一年之后，北京于今年六月底颁布了香港国安法。一般认为，这项法律是对香港自治地位的严重侵犯。香港主权于1997年交还中国之后，这里一直本着"一国两制"原则实行高度自治。香港国安法主要针对那些被北京视为分裂、恐怖和阴谋活动。

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德国外长: 今后还会这样做

德国外长马斯与香港示威运动代表人物黄之锋见面后引发的德中口水战，又有新进展：德国驻华大使周三被中国外交部召见。中国驻德大使吴恳则说，有确凿的证据显示，境外势力介入了香港的示威运动。马斯本人在周四回应说，未来会继续与人权活动人士会面。  

北京发出威胁 捷克召见中国大使抗议

本周日，捷克议长率高级别代表团抵达台湾。目前正在欧洲访问的中国外交部长王毅称，议长此举是「与中国14亿人民为敌」，中方将会让其「付出深重代价」。这一言论引发了捷克方面的强烈反弹，并召见中国驻捷大使表示抗议。  

英国介入国安法争议 北京以投资要胁

中国驻英大使刘晓明再次出面严批伦敦插手干预香港事务，他也警告任何禁止华为进入英国5G电信市场的决定都将向中国企业发出 「非常糟糕的信息」。  

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新疆管制严格，外国团体若要访问，皆须经中国同意。习近平在14日表示愿意开放欧盟人员到新疆视察，但外交部发言人却仍延续过去态度，严辞反驳外国人权相关指控。

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据新华社报道，在周一举行的欧中视讯峰会上，双方就拖延许久的欧中投资协议谈判形成了共识，表示力争在今年年底前达成协议。然而，欧盟方面在新闻发布会上却强调，中方必须在市场对等方面有所让步，方能有望签署协议。

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