中国驻德大使吴恳接受德媒专访

（德国之声中文网）吴恳大使在回答有关华为的提问时说，美国在全球发起对华为的围追堵截是一场政治运作，是对中国企业的霸凌行径。"华为同中国政府的关系并不比大众汽车公司跟德国政府的关系更密切，恰恰相反，大众股份的20%掌握在国家手中，而中国政府却没有一分钱的华为股份。"

记者问，很多人对中国的"一带一路"倡议持怀疑观点，认为中国会扩张霸权主义，中国怎样打消人们的疑惑？吴肯大使答道，有很多报道"都不真实"。一带一路是一个"公开的、参与性、透明的项目"，所有愿意参与的人都是平等的。他说，中国在此并不追求地缘政治的主张，"从某种意义上说，一带一路倡议是当今最大的和平项目。"

记者追问指出，"您对项目做慷慨的融资，而那些实力脆弱的国家则陷入债务危机"。吴恳说，中国的一带一路项目中作为融资方刚刚才有6年时间，合作伙伴所有的债务责任都让中国承担是不公允的。他举例说，中国在菲律宾的融资只占该国总债务的0.65%，占斯里兰卡国际债务的10%。"同其他机构和国家相比小，中国的融资只占很小的比例。中国在帮助这些国家不继续衰败下去，而不是在将它们推进债务陷阱。"

在谈到一带一路为德国帶來什么好处时，吴恳说，杜伊斯堡港口便是一个很好的例子，它是1.1万公里的中欧班列欧洲的顶端。这一班列目前每周通行35列货运列车，连接12个中国境内的城市。中欧铁路贸易的35%的业务在杜伊斯堡报进行。自2014年以来，杜伊斯堡市在物流领域新增3000个工作岗位，中资公司数量从40个增加到100个，超过2000名中国大学生在杜伊斯堡-艾森大学注册。

"您也有一个社会信用帐号吗？"记者问中国大使。吴恳答道，在家里所有帐号都归太太管理。"实际上，社会信用体系还处在建设当中。"他说，中国社会在很大程度上存在着信任缺失的想象，老百姓要求政府对此有所作为。"使用社会信用体系，能重新建立这一信任。因此，大部分中国人士是支持这一社会信用体系的：根据柏林自由大学的一份具有代表性的调查，80%的人支持这一体系。"

吴肯认为，中国人对全方位的社会监督以及人脸识别同德国人的"感受不同"，"由于文化的不同，对中国人来说，最重要的是安全和稳定，其它都次之。管理一个14亿人口的国家，是一项巨大的挑战：仅在北京，每天就有1000万人次乘坐地铁。没有安检和监控摄像头，安全便无法保证。"