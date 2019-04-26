 中国驻德大使吴恳接受德媒专访 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.05.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

中国驻德大使吴恳接受德媒专访

刚履新一月有余的中国驻德国大使吴恳在接受《星期日法兰克福汇报》的专访中说，美国指责华为为北京政府从事间谍活动缺乏任何根据，这一指责的原因在于华为已同美国公司水平相当，而这一点让美国无法忍受。

Deutschland Diplomatie l Akkreditierung des neuen chinesischen Botschafters WU Ken im Schloss Bellevue (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

中国驻德国大使吴恳

（德国之声中文网）吴恳大使在回答有关华为的提问时说，美国在全球发起对华为的围追堵截是一场政治运作，是对中国企业的霸凌行径。"华为同中国政府的关系并不比大众汽车公司跟德国政府的关系更密切，恰恰相反，大众股份的20%掌握在国家手中，而中国政府却没有一分钱的华为股份。"

DW.COM

美国检方周四要求取消华为受控银行欺诈和违法制裁令一案代理律师的辩护资格。华为公司对此表示“强烈反对”。 (03.05.2019)

先前媒体引述「消息人士」报导，英国政府内部关于如何定位华为设备的最新讨论，触发英国政府展开调查，要找出这位泄露重要消息的「消息人士」。不到一个月的时间，英国国防大臣便因此被开除。 (02.05.2019)

记者问，很多人对中国的"一带一路"倡议持怀疑观点，认为中国会扩张霸权主义，中国怎样打消人们的疑惑？吴肯大使答道，有很多报道"都不真实"。一带一路是一个"公开的、参与性、透明的项目"，所有愿意参与的人都是平等的。他说，中国在此并不追求地缘政治的主张，"从某种意义上说，一带一路倡议是当今最大的和平项目。"

记者追问指出，"您对项目做慷慨的融资，而那些实力脆弱的国家则陷入债务危机"。吴恳说，中国的一带一路项目中作为融资方刚刚才有6年时间，合作伙伴所有的债务责任都让中国承担是不公允的。他举例说，中国在菲律宾的融资只占该国总债务的0.65%，占斯里兰卡国际债务的10%。"同其他机构和国家相比小，中国的融资只占很小的比例。中国在帮助这些国家不继续衰败下去，而不是在将它们推进债务陷阱。"

在谈到一带一路为德国帶來什么好处时，吴恳说，杜伊斯堡港口便是一个很好的例子，它是1.1万公里的中欧班列欧洲的顶端。这一班列目前每周通行35列货运列车，连接12个中国境内的城市。中欧铁路贸易的35%的业务在杜伊斯堡报进行。自2014年以来，杜伊斯堡市在物流领域新增3000个工作岗位，中资公司数量从40个增加到100个，超过2000名中国大学生在杜伊斯堡-艾森大学注册。

"您也有一个社会信用帐号吗？"记者问中国大使。吴恳答道，在家里所有帐号都归太太管理。"实际上，社会信用体系还处在建设当中。"他说，中国社会在很大程度上存在着信任缺失的想象，老百姓要求政府对此有所作为。"使用社会信用体系，能重新建立这一信任。因此，大部分中国人士是支持这一社会信用体系的：根据柏林自由大学的一份具有代表性的调查，80%的人支持这一体系。"

吴肯认为，中国人对全方位的社会监督以及人脸识别同德国人的"感受不同"，"由于文化的不同，对中国人来说，最重要的是安全和稳定，其它都次之。管理一个14亿人口的国家，是一项巨大的挑战：仅在北京，每天就有1000万人次乘坐地铁。没有安检和监控摄像头，安全便无法保证。"

 

外部链接

吴恳接受《法兰克福星期日报》专访全文

相关内容

China Peking Rodrigo Duterte und Xi Jinping beim Second Belt and Road Forum

杜特尔特携“大建特建”规划访华 26.04.2019

菲律宾总统杜特尔特接受中国主席习近平的“个人邀请”，出席 “一带一路”国际合作高峰论坛。他称，希望此行有助于推动本国的“大建特建” （Build, Build, Build）规划。

Infografik Chinas neue Seidenstraße Chinesisch

美中驻联大代表就“一带一路”针锋相对 16.03.2019

本周五，美国在联合国安理会上同中国就一带一路倡议起了争端。美国代表表示，一带一路的基建投资带来一系列包括贪污和债务困境在内的“已知问题”。

Symbolbild Euro Yuan

意大利：把欧洲标准带进一带一路 08.03.2019

意大利政府计划与中国签订协议，支持“一带一路”倡议。此举可能招致布鲁塞尔和华盛顿的不满。意大利总理则辩称，此举有望将欧洲标准输入“一带一路”。

广告

媒体看中国

Growth in Chinese Communist Party membership slows to decades low (picture-alliance/dpa/Z. Guorong/F. Haoliang)

墙外文摘：把"五四"变成闹剧和笑话

有评论认为，习近平"五四"讲话阉割了民主的内核，把"五四"运动说成是要"新时代中国青年要听党话、跟党走"，把历史事件变成了闹剧和笑话。  