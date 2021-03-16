中国驻德使馆遭纵火 嫌犯被立案检控

(德国之声中文网) 柏林州检察院一名发言人对德国之声透露了这一消息。他介绍说，嫌疑人是一名42岁男性中国公民，被控3月10日清晨向中国驻德大使馆围栏内投掷多枚燃烧瓶，其作案动机则是"抗议中国的少数民族政策"。德国之声追问"究竟是抗议中国的新疆民族政策还是西藏民族政策"，这名发言人回答说"应该都包括"。

柏林警方在3月10日首先披露了中国大使馆遭遇纵火的消息。根据警方的新闻通稿，嫌疑人当天清晨6点不到时，向中国使馆围栏内投掷燃烧瓶。

使馆工作人员很快就用灭火器扑灭了建筑外墙前的火焰，建筑本身并未被波及。几名保安随后在一个街区外(谷歌地图显示约百余米)制服了嫌疑人，并且将其移交给旋即赶来的巡警。柏林州刑警局此后接管了该案，后来又移交检察机关继续侦查。

中国驻德国使馆在3月11日也发布消息，指出此次袭击未造成任何人员伤亡、嫌疑人被当场抓获。"我馆正就此同德国有关部门保持密切沟通，要求德方立即展开全面调查，并采取切实措施确保中国驻德使领馆馆舍、人员和在德中国公民安全。"

柏林州检察院发言人还表示，依检方申请，嫌疑人已经在3月11日被正式批捕、予以刑事侦查羁押，检控罪名则是"企图纵火"。发言人强调，由于案件还在侦查中，因此暂时无法披露更多信息。

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