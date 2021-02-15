中国驻加使馆:"反任意拘押"宣言"贼喊抓贼"

（德国之声中文网）据路透社报道，58个国家的外长共同签署了一份不具约束力的宣言。这份宣言谴责那些被加拿大外长马克·加诺(Marc Garneau)称为不可接受的行为做法。

加诺在电话中表示，“让人们同他们的家人分离，把他们当作讨价还价的筹码，这样做既不合法也不道德”。他还表示，签署共同宣言的尝试和努力还是第一次。

签署这项宣言的国家除了加拿大还包括美国、日本、英国、澳大利亚和欧盟几乎所有成员国。

澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）在一段视频声明中表示：“任意拘留的做法违反国际法。”她说：“各国必须承担起维护国际人权的义务和责任，这其中就包括在其管辖范围内对外国人和持有双重国籍人士人权的维护。”

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



加拿大官员：宣言有助于向中国施压

加拿大外长加诺表示，这一声明不针对任何国家。签署宣言的目的只是为了向那些拘留外国人的国家以及有可能实施这种做法的国家施加更多的外交压力。

但是一名加拿大官员表示，这项倡议是由于对中国、伊朗、俄罗斯和朝鲜等国家拘押外国人的担忧而提出的。

加拿大一名官员认为，这项宣言可能有助于对中国施加压力。这名不愿透露身份和姓名的官员说：“我们想让他们感觉有点不舒服。我们向让他们知道，很多国家都认为他们这种做法是不可接受的。希望随着事件的推移，宣言有助于改变那些行为。”

中国使馆： 向中方施压完全是徒劳的

2月16日，中国驻加拿大使馆在其官方网页上发表答记者问。文章中称， “加拿大拉拢一些国家发表所谓反对‘任意拘押’宣言，并刻意安排有关人员在“宣言”启动仪式上诬称中方“任意拘押”加公民康明凯、迈克尔，这完全是混淆是非、别有用心”。

文章称孟晚舟事件是“彻头彻尾的政治事件”，“加方一方面标榜自己‘坚持法治’、‘反对任意拘押’，另一方面却充当美方帮凶任意拘押中国公民，企图把孟晚舟用作美方打压中国企业的筹码。这种贼喊捉贼的行径是何等的虚伪和卑鄙！”

文章强调“中国是法治国家”，“加方企图搞‘麦克风外交’、在国际上拉帮结伙向中方施压完全是徒劳的，只能是死路一条 ”。

“人质外交”

2018年加拿大警方根据应美国政府司法互助要求逮捕在温哥华转机的中国华为公司副董事长兼首席财务官孟晚舟。此后北京方面拘留了两名加拿大人。自此两国间矛盾不断。加拿大官方称中国在搞“人质外交”，而北京方面则坚称两起案件之间并无任何关联和可比性。

上周，美国国务院呼吁中国释放仍被关押的两名加拿大人并驳斥中国对美国“使用胁迫方式作为政治工具”的指责。

另外，澳洲籍华裔主播成蕾在中国被拘留6个月后，于今年2月初被中国司法部门以“非法或意图提供国家机密给外国机构或个人”逮捕。澳大利亚方面认为，成蕾在中国遭逮捕是中国官方针对澳大利亚使用的“人质外交”。

去年12月，英国议会外交委员会呼吁伦敦政府将伊朗列为“任意拘押外国人”作为人质的国家。

同时具有英国和伊朗护照的救援组织成员扎哈里雷克里夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）2016年在伊朗遭伊斯兰革命卫队逮捕。之后她被控“涉嫌密谋推翻伊朗政权”被判入狱5年。2019年3月，英国外交部授予扎哈里雷克里夫外交保护，使该案件被提升为两国政府之间的争端。

签署共同宣言的倡议由加拿大前外长商鹏飞（Francois-Philippe Champagne）提出。他表示，各国协力合作有助于更好地关注那些被拘押者。

洪沙/乐然 （路透社）



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