中国驻加使馆:"反任意拘押"宣言"贼喊抓贼"

2月15日包括加拿大、澳大利亚在内的58个国家共同签署了反对任意拘押外国人的宣言。中国驻加使馆回应称，加拿大“拉拢一些国家反对任意拘押”，自己却任意拘押中国公民孟晚舟，是“是何等的虚伪和卑鄙”。
（德国之声中文网）据路透社报道，58个国家的外长共同签署了一份不具约束力的宣言。这份宣言谴责那些被加拿大外长马克·加诺(Marc Garneau)称为不可接受的行为做法。
加诺在电话中表示，“让人们同他们的家人分离，把他们当作讨价还价的筹码，这样做既不合法也不道德”。他还表示，签署共同宣言的尝试和努力还是第一次。
签署这项宣言的国家除了加拿大还包括美国、日本、英国、澳大利亚和欧盟几乎所有成员国。
澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）在一段视频声明中表示：“任意拘留的做法违反国际法。”她说：“各国必须承担起维护国际人权的义务和责任，这其中就包括在其管辖范围内对外国人和持有双重国籍人士人权的维护。”
加拿大外长加诺表示，这一声明不针对任何国家。签署宣言的目的只是为了向那些拘留外国人的国家以及有可能实施这种做法的国家施加更多的外交压力。
但是一名加拿大官员表示，这项倡议是由于对中国、伊朗、俄罗斯和朝鲜等国家拘押外国人的担忧而提出的。
加拿大一名官员认为，这项宣言可能有助于对中国施加压力。这名不愿透露身份和姓名的官员说：“我们想让他们感觉有点不舒服。我们向让他们知道，很多国家都认为他们这种做法是不可接受的。希望随着事件的推移，宣言有助于改变那些行为。”
2月16日，中国驻加拿大使馆在其官方网页上发表答记者问。文章中称， “加拿大拉拢一些国家发表所谓反对‘任意拘押’宣言，并刻意安排有关人员在“宣言”启动仪式上诬称中方“任意拘押”加公民康明凯、迈克尔，这完全是混淆是非、别有用心”。
文章称孟晚舟事件是“彻头彻尾的政治事件”，“加方一方面标榜自己‘坚持法治’、‘反对任意拘押’，另一方面却充当美方帮凶任意拘押中国公民，企图把孟晚舟用作美方打压中国企业的筹码。这种贼喊捉贼的行径是何等的虚伪和卑鄙！”
文章强调“中国是法治国家”，“加方企图搞‘麦克风外交’、在国际上拉帮结伙向中方施压完全是徒劳的，只能是死路一条 ”。
2018年加拿大警方根据应美国政府司法互助要求逮捕在温哥华转机的中国华为公司副董事长兼首席财务官孟晚舟。此后北京方面拘留了两名加拿大人。自此两国间矛盾不断。加拿大官方称中国在搞“人质外交”，而北京方面则坚称两起案件之间并无任何关联和可比性。
上周，美国国务院呼吁中国释放仍被关押的两名加拿大人并驳斥中国对美国“使用胁迫方式作为政治工具”的指责。
另外，澳洲籍华裔主播成蕾在中国被拘留6个月后，于今年2月初被中国司法部门以“非法或意图提供国家机密给外国机构或个人”逮捕。澳大利亚方面认为，成蕾在中国遭逮捕是中国官方针对澳大利亚使用的“人质外交”。
去年12月，英国议会外交委员会呼吁伦敦政府将伊朗列为“任意拘押外国人”作为人质的国家。
同时具有英国和伊朗护照的救援组织成员扎哈里雷克里夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）2016年在伊朗遭伊斯兰革命卫队逮捕。之后她被控“涉嫌密谋推翻伊朗政权”被判入狱5年。2019年3月，英国外交部授予扎哈里雷克里夫外交保护，使该案件被提升为两国政府之间的争端。
签署共同宣言的倡议由加拿大前外长商鹏飞（Francois-Philippe Champagne）提出。他表示，各国协力合作有助于更好地关注那些被拘押者。
洪沙/乐然 （路透社）
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