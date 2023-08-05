中国驻俄使馆批评俄方对中国公民“野蛮执法”

（德国之声中文网）中国驻俄罗斯大使馆就5名中国公民入境受阻对俄罗斯提出批评，称其“野蛮执法、过度执法”与当前中俄关系友好大局不符。

中国驻俄罗斯大使馆周五（8月4日）在其微信公众发帖称，7月29日，5名中国公民拟驾车自哈萨克斯坦经阿斯特拉罕州卡拉乌泽克口岸入境俄罗斯时遇阻，被注销旅游签证、拒绝入境。

该使馆称，其相关部门分别约见俄罗斯外交部、联邦边防总局、联邦安全总局等部门提出交涉，“明确指出俄方在此次事件中出现的野蛮执法、过度执法行为严重损害中国公民合法权益，与当前中俄关系友好大局不符”。

该使馆称，俄方表示上述事件为单一事件，俄方欢迎中国公民赴俄，对中国公民无任何歧视性政策和行为。出现拒绝入境情况原因是“相关中国公民签证申请的前往目的地与实际目的地不符，违反俄相关法律规定”。

自习近平和普京于2022年2月宣布建立“无上限”伙伴关系以来，北京和莫斯科曾多次表示两国关系牢固。

中国外交部周五表示，将派遣高级官员、中国政府欧亚事务特别代表李辉前往沙特阿拉伯，参加周末在吉达（Jeddah）举行的乌克兰问题国际会议，在没有俄罗斯参与的情况下寻求乌克兰和平方案。对于乌克兰及其西方盟友来说，这是一个外交胜利。

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（路透社）

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