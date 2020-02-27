 中国驻以色列大使猝死 中方指因健康理由 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.05.2020

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中国驻以色列大使猝死 中方指因健康理由

被视为「战狼」一员的中国驻以色列大使杜伟，履新不足3个月在特拉维夫官邸猝死，终年57岁。中国官媒判断他因健康原因去世，外交部发言人华春莹发文哀悼。

Du Wei | Chinesischer Botschafter in Israel tot aufgefunden (imago/Xinhua)

（德国之声中文网）中国驻以色列大使杜伟周日（17日）早上，被发现在特拉维夫（Tel Aviv）巿郊海尔兹利亚的官邸内死亡。以色列外交部已经证实此消息，中国官媒《环球网》及央视指初步判断他是因为健康原因意外去世，具体情况仍需进一步调查。

中国外交部发言人华春莹周一（18日）凌晨在推特发文，表示深切哀悼。

58岁的杜伟今年2月才刚前往以色列履职，抵达当地后因新冠肺炎疫情而居家隔离2周。

据以色列《国土报》报道，工作人员发现杜伟死在官邸的床上，没有任何暴力迹象，发现他去世的是他居所的人员。《以色列时报》引述医疗人员报道称，死亡原因可能是心脏病发。以色列警方表示正对其死因进行调查。

《环球时报》总编辑胡锡进撰文表示，杜伟早上没有正常起床，同事们後来进去叫他时发现他已经去世，又引述其同班同学表示，杜伟是一个工作很拚的人，近来天天加班。

Israel Tel Aviv Herzliya Botschafter Du Wei aus China gestorben (Reuters/N. Elias)

中国驻以色列大使杜伟周日被发现猝死于官邸中，警方正展开调查

「战狼」外交官

杜伟被视为中国外交「战狼」团队成员，3月他曾投书《耶路撒冷邮报》，指如果没有中国的行动和牺牲，新冠肺炎疫情会酿成更大灾难。杜伟上周又在该报刊文，谴责美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）的「荒谬言论」，否认中国隐瞒疫情的指控。

根据中国驻以色列大使馆官网资料，杜伟是山东诸城人士，法学硕士，与妻子育有一子。他1989年进入外交部工作，曾先后担任中国外交部欧亚司参赞、中国外交部政策规划司副司长、中国驻乌克兰大使等职。

他近日曾参与多场视讯会议，包括5月12日与以色列外交部主管多边事务的副总司长巴尔开会。

李澄欣/张筠青（综合报道）

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