中国驻乌克兰大使馆连忙改口为哪般？

（德国之声中文网）中国驻乌克兰大使馆周六（2月26日）凌晨在微信公众号上发布通知表示："最近一段时间，随着乌俄战事不断升级，乌社会上极端行为增加，出言不逊甚至持枪射击，给我在乌中国公民造成安全风险。"该使馆还提醒道：尽量不要外出活动，远离军事设施、军队人员和持枪者，以减少安全风险；不要对正在发生的交火及人员进行拍摄，也不得在未征得对方同意情况下拍照；不要随意亮明身份及展示具有识别性的标识。

其中"不要随意亮明身份"这条提醒尤其引人关注，因为就在俄罗斯开始攻打乌克兰的周四当天，中国驻乌克兰大使馆发布的提醒还包括：如有开车长途旅行的情形，可在车身明显处贴上中国国旗。

根据中国外交部网站的消息，在周五（2月25）的例行记者会上，有韩国记者问道：中国驻乌克兰使馆表示，行车时可持中国国旗保护自身安全，请问此举如何保护中国公民免受攻击？然而中国外交部发言人汪文斌并没有正面回答，仅表示："中国驻乌克兰使馆已经及时发布了相关的领事安全提醒。"

官方大力宣传 民众表示不解

虽然中国官方没有具体解释国旗如何保护中国公民免受攻击，但是随后有包括央视在内的多家中国媒体报道称，中国国旗在乌克兰首都基辅已经脱销，中国同胞互相照顾，会分享自己储藏的中国国旗。中国《国防时报》还指出，在乌克兰甚至出现华人国旗被偷的现象。#有了国旗就有了主心骨#和#原来战狼2的这一幕是真的#等字条也一度成为新浪微博上的热搜关键词。这一幕指的是中国电影《战狼2》中，非洲大陆上两派敌对势力正在激烈的交火时，一行人高举五星红旗活着通过交战区。

就在中国官方大力宣传"中国之强大和国旗之重要"的同时，已有不少网民表示："这种宣传非常不妥，在复杂的战地环境里亮身份，是非常不理智的行为。"也有人直接问道："炸弹真的能识别国旗吗"。还有微博用户嘲笑道："笑死了，就为了宣传所谓的自豪感，弃民众安全于不顾。大张旗鼓的告诉别人我们支持俄罗斯你们可以打我了。"

现在，中国驻乌克兰大使馆也改口提醒："不要随意亮明身份及展示具有识别性的标识"。有网民表示不解："昨天还是前天热搜国旗脱销，现在又不让亮明身份我国驻乌克兰使馆这波操作不太严谨啊"。还有推特用户解释："两个建议都是对的：前者对国内；后者对乌克兰华人。"另有微博用户责问道："作为舆论导向的官方媒体，咱能不能先把宣传示范的安全性、合理性搞清楚了再发布？要表忠心也不差这么一条微博、几个小时的确认时间吧？ "

中国误判？

在俄罗斯对乌克兰发起进攻前，已有多国相继撤侨，中国却没有采取撤侨行动。直到战争进入第二天，中国驻乌克兰大使馆才宣布，为因应乌克兰局势恶化，中国准备以包机的方式分批撤侨。但是该大使馆新闻发言人同时也表示，当前乌领空处于封闭状态，空域武装军事活动频繁，多个机场被炸或关闭，飞行安全难以保障，"中国驻乌使馆将努力克服困难，一旦飞行条件能够确保我公民安全，将第一时间接我公民回国"。

为时已晚的撤侨令部分网民质疑："为何不早点撤侨？"也有评论猜测："中国可能对乌克兰形势误判，没有料到普京真的会开战"。就在本周一，俄罗斯承认乌克兰东部由叛军控制的分离主义地区顿涅茨克（Donetsk）和卢甘斯克（Luhansk）为独立国家后，仍有诸如"第一财经"一类的中国媒体发表题为"乌克兰东部局势骤变！专家：战争打不起来，摩擦还会继续"的文章。

本月初中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京签署特别联合声明

《华尔街日报》周六分析道，自从本月初中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京签署特别联合声明展现团结以来，中国不断调整其对乌克兰局势的立场，中国的外交政策圈层坚持认为普京不会真的发动战争，这影响了北京的决定。接近北京外交政策圈层的人士向该报透露，在俄罗斯总统普京访华之前的日子里，政策顾问给中国最高领导层的建议主要集中在中俄伙伴关系可能在中美对抗中给中国带来多少筹码上，而淡化了、甚至完全没有考虑俄罗斯入侵乌克兰的可能性。

中国立场有变？

俄罗斯向乌克兰发动进攻的第三天，将冲突责任归咎于美国及其西方盟友的中国依旧没有明确表明自己的立场。联合国安理会周五表决了一项谴责俄罗斯入侵乌克兰并要求立即无条件撤军的决议草案，正如外界意料，作为安理会五个常任理事国之一的俄罗斯使用了否决权来阻止该决议。中国则选择了弃权。德国外交关系委员会(DGAP)亚洲项目的中国问题学者狄雨霏(Didi Kirsten Tatlow)向德国之声分析，中国的弃权使它之前间接支持莫斯科的立场"变得更加明显"。

周五，习近平在和普京通电话时表示，中方支持俄方同乌方通过谈判解决问题。《华尔街日报》认为，这是北京在如何面对中俄伙伴关系问题上做出的最新调整。

同一天当有记者问道：中方是否认为俄罗斯的军事存在是对乌克兰主权和内政的干涉？中国是否仍旧视乌克兰为一个主权国家？中国外交部发言人汪文斌回答，乌克兰当然是一个主权国家。根据中国外交部周六公布的"中方对当前乌克兰问题的五点立场"，中国外长王毅表示，中方主张尊重和保障各国的主权和领土完整，切实遵守联合国宪章宗旨和原则。这一立场是一贯的，也是明确的，在乌克兰问题上同样适用。

学界的不同声音

虽然中国官方迄今拒绝将俄罗斯对乌克兰的战争称为"入侵"，但是有学者发出了不同的声音。中国历史学家孙江、王立新、徐国琦、仲伟民、陈雁五人周六联名发表一篇谴责俄罗斯入侵乌克兰的文章。据拥有近40万推特粉丝、关注互联网科技领域的中文IT科技博客"月光博客"介绍，这篇原文已被腾讯屏蔽。同为历史学家的欧洲对外关系委员会亚洲项目主任顾德明（François Godement）也在推特上转发了该文。

文章写道："我们，强烈反对俄罗斯对乌克兰发动的战争。无论俄罗斯有千种理由，万般借口，以武力入侵一个主权国家都是对以联合国宪章为基础的国际关系准则的践踏，是对现有国际安全体系的破坏。"

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