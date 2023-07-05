 中国驻乌克兰大使馆转发核事故应对指南 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.07.2023

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中国驻乌克兰大使馆转发核事故应对指南

乌克兰扎波罗热核电站目前仍面临严重安全威胁。乌克兰和俄罗斯双方都指责对方计划短期内袭击核电站。本周三，中国驻乌大使馆在其官方网页上转发乌克兰卫生部发布核事故应对指南，并提醒中国公民“切勿来乌”。

扎波罗热核电站是欧洲最大的核电站，装机容量6000兆瓦。自2022年3月初以来一直在俄罗斯控制之下。去年9月以来，所有六个反应堆都已关闭。

扎波罗热核电站是欧洲最大的核电站，装机容量6000兆瓦。自2022年3月初以来一直在俄罗斯控制之下。去年9月以来，所有六个反应堆都已关闭。

（德国之声中文网）莫斯科和基辅两方都指责对方有意在短期内袭击位于乌克兰南部的欧洲最大的核电站——扎波罗热核电站。乌克兰总统泽连斯基在周二（7月4日）晚间公布的每日视频讲话中说：“我们通过情报部门掌握到信息，俄罗斯军方在扎波罗热核电站的几个反应堆的顶端上放置了类似于爆炸物的物质。”

泽连斯基表示，俄罗斯方面可能模拟了对核电站的攻击，而乌克兰可能会被指控为幕后操纵者。他要求国际社会向俄罗斯加大压力阻止这一切的发生。

而莫斯科方面则指责，乌克兰军方正在策划袭击扎波罗热核电站。

乌克兰方面坚信，俄罗斯故意炸毁为扎波罗热核电站供应冷却水的重要建筑。许多国际专家也认为这很有可能，但是莫斯科坚决否认，并指责这是基辅所为。

乌克兰总统顾问波多利亚克（Mychajlo Podoljak）周二晚间在接受乌克兰电视台采访时批评国际原子能机构总干事格罗西（Rafael Grossi）时说：“那个人（格罗西）在处理核心风险的问题上完全发挥不出作用。”他说，国际原子能机构如果对俄罗斯原子能国有公司Rosatom施加压力，就可以迫使俄军撤军，并且清除扎波罗热核电站的地雷。

上周，格罗西表示，到目前为止，国际原子能机构专家尚未发现扎波罗热核电站埋有地雷或其他爆炸物的明显迹象，但专家们在现场仍需要额外的通道以便进行进一步的检查。

波多利亚克把格罗西称作“那个人”，批评他是“小丑作秀”。

扎波罗热核电站是欧洲最大的核电站，装机容量6000兆瓦。自2022年3月初以来一直在俄罗斯控制之下。去年9月以来，所有六个反应堆都已关闭。

国际原子能机构总干事格罗西今年6月考察扎波罗热核电站。

国际原子能机构总干事格罗西今年6月考察扎波罗热核电站。

乌克兰总统幕僚长：中国的立场“十分重要”

泽连斯基的幕僚长叶尔马克（Andriy Yermak）周三表示，面对俄罗斯潜在的核威胁，中国的立场“十分重要”。

叶尔马克在社交通讯软件Telegram上贴出《金融时报》发表的一篇文章的截屏，文章报道称，中国国家主席习近平警告俄罗斯总统普京不要在乌克兰采取核打击。

叶尔马克写道：“（这是）（中国）对来自疯狂的俄罗斯恐怖分子的核威胁的一个重要立场。”

中国驻乌大使馆提醒中国公民“切勿来乌”

周三，中国驻乌克兰大使馆在其官方网页上转发了《乌克兰卫生部发布核事故应对指南》。《应对指南》提醒，如所在地区发生核事故，潜在辐射事故区的居民须做好可能撤离的准备；如当局正式宣布发生核辐射紧急情况，请留在室内或尽快进入室内；请继续关注当局进一步公告并遵循当局指示。《指南》还建议在撤离时随身携带的物品包括：文件及其副本（身份证件、医疗文件、动产和不动产所有权证明文件、紧急情况下联系人电话），面罩或呼吸器，急救箱和一周的药品（如果您患有慢性病），湿纸巾，可更换的衣服和鞋子，最低限度的水和食物。

《指南》还提到：“用保鲜膜或胶带将随身行李紧紧包裹，以便加快在卫生站的净化过程。如您处于核事故区域，只有得到当局相关指示后才能离开建筑物。地方当局将通报疏散点的位置，以及自驾车辆疏散时最安全的出行路线。”

中国驻乌克兰大使馆在转发这份《核事故应对指南》之后还强调，“使馆郑重提醒：乌克兰当前仍处于战时状态，请我公民切勿来乌，在乌驻留人员应密切关注形势和当局发布的安全提示，提前按有关提示做好应急避险预案，不可心存侥幸，牢记安全第一”。

同一天，中国大使馆还发布“关于要求在乌中国公民立即完成备案登记的通知”。通知称，“当前，乌安全形势十分复杂，依然处于高风险，现要求所有在乌中国公民进行新一轮备案登记。使馆郑重提醒，所有在乌同胞必须高度重视这项工作，按通知要求尽快完成。”

（德新社、路透社）

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IAEA总干事：扎波罗热核电站“物理完整性”遭破坏

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