中国驳回对其运载火箭残骸的安全警告

（德国之声中文网）中国一官媒驳斥了有关建造中国空间站所使用的运载火箭返回地面时坠落碎片可能带来危险的警告。惯常充当宣传喉舌的英文版《环球时报》周四（5月6日）援引空间专家的话报道说，火箭残骸 "非常可能落入国际水域，人们无须忧虑。"

新近，运载能力强大的新型 "长征 5B"火箭成功将核心舱 "天和"送入太空。由此，这个年轻的空间国家迈出了建造本国空间站的第一步。

西方一些空间专家日前警告说，重达20吨的 "失控 "火箭主体可能于本周末或下周一重新进入大气层，其碎片有可能产生危害。

根据总部位于德国达姆施塔特（Darmstadt）的欧洲航天局（Esa）航天残骸办公室的说法，德国预计不在风险区内。该机构称，风险区将涵盖北纬41度和南纬41度内的所有地表部分。在欧洲，西班牙、意大利和希腊的部分地区属于该风险区。

《环球时报》称，火箭残骸回落地球 "在航天、航空中很常见"。该报认为，相关警告不过是西方人关于 "来自中国的太空威胁"的炒作。该报引述该国航空航天杂志主编王亚南报道说，在计算火箭残骸的飞行轨迹时，中国航天机构细心考虑了从火箭的设计、发射场的选择到轨道和高度的确定等因素。

根据该报道，王亚南称，大部分残骸在重新进入地球大气层时基本烧毁，只留下极小部分，最大可能掉落在远离人类活动的地方，比如海洋中。《环球时报》报道说，专家们还指出，火箭壳体主要由轻质材料制成，绝大部分在再入大气层时即被烧毁。

（德新社，路透社）

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