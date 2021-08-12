中国驳回加拿大抗议 “敦促加方认清形势”

（德国之声中文网）中方发表的一份声明中称: “加方对中方的指责无理之极、荒谬之极、傲慢之极。我们对此表示极大愤慨，予以最强烈谴责。”周三加拿大总理特鲁多（ Justin Trudeau）称中国法庭对加拿大籍商人斯帕弗（ Michael Spavor）的判决“毫无公平可言，完全不可接受。”

特鲁多形容相关的法庭审理“缺乏透明度，不符合国际法要求的最低标准。”“我们的首要目标仍然是立即释放斯帕弗先生以及同样遭任意拘押的康明凯先生，我们将尽全力，让他们尽快回家。”

2018年12月1日，加拿大应美国要求逮捕了华为高管孟晚舟，美方指控孟晚舟涉嫌违背了对伊朗的贸易制裁。稍后不久，加拿大商人斯帕弗以及前外交官康明凯即在中国境内被捕。

中国外交部否认了有关上述两名加拿大人遭任意拘押的指控，并宣称他们的合法权益“完全有保障”。中国外交部发言人华春莹指责加拿大方面在搞“麦克风外交，试图拉帮结伙向中方施压”。中方发表的一份声明称：“中方敦促加方认清形势，切实尊重中国司法主权，停止在法律问题上搞“双重标准”，停止对中国攻击抹黑，以免进一步损害中加关系。”

周三，中国一家法庭以危害国家安全罪名判处斯帕弗11年监禁。中国官方没有透露同案情相关的更多细节，只是指控斯帕弗曾向康明凯转交过敏感信息。上述两人均被单独关押，同加拿大外交官见面的机会也极其有限。

一段时间以来，加拿大等西方国家就人权、新冠疫情以及南中国海等一系列议题，同北京发生了严重争执。美国此前曾警告本国公民前往中国时“会面临遭任意拘押的较高风险。”中国还以贸易限制和其他手段向上述国家施加压力，此前中国曾试图限制菜籽油和其他加拿大产品的对华出口，进一步对特鲁多政府施加压力。

来自美国、日本、英国、澳大利亚、德国以及欧盟等多个国家的外交官周三前往加拿大驻华大使馆以示声援。美国国务卿布林肯在一份声明中称，“任意拘押外国公民，作为向外国政府施压的筹码，这是完全不可接受的。”

在另外一起刑事诉讼中，加拿大人谢伦贝格最初因被控走私毒品被判处15年监禁，但在孟晚舟被捕后不久，2019年一月他又被改判死刑。谢伦贝格的上诉周二被驳回，法庭维持死刑判决。

孟晚舟是华为的首席财政官，同时还是华为创办者任正非的女儿。美国方面指控孟晚舟对汇丰银行隐瞒华为的伊朗业务，从而违反了对伊制裁令。孟晚舟的律师宣称此案存在政治动机。一般认为，加拿大法官将在今年年内就会对是否向美国递解孟晚舟做出初审裁决。

中国政府认为，逮捕孟晚舟是美国遏制中国科技发展的一个组成部分。华为是中国第一家拥有全球影响力的网络设备和智能手机生产商，也是中美两国就技术和信息安全领域一系列争端的焦点。



（美联社，路透社）

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