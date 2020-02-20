中国驱逐《华尔街日报》记者 美批做法「不成熟」

（德国之声中文网）针对中国吊销《华尔街日报》三名驻京记者的记者证，美国国务卿蓬佩奥谴责，并表示希望中国有一天能让公民像美国人一样「有同样获得正确信息的管道」。

他在声明中说:「成熟负责的国家了解一个自由的新闻媒体才能报导事实和表达意见......正确的回应该是要呈现相反的论点而不是限制言论。」

空前报复

本周三（2月19日），中国外交部发言人耿爽在网上记者会上宣布，中方决定从即日起，吊销《华尔街日报》三名驻京记者的记者证。

中国外交部做出这一决定起因于2月3日《华尔街日报》刊发的一篇美国巴德学院教授米德(Walter Russell Mead)撰写的评论文章。耿爽在周三的记者会上表示，" 该文诋毁中国政府和中国人民抗击疫情的努力，报社编辑还为文章加上了《中国是真正的"亚洲病夫"》这种带有种族歧视色彩的耸人听闻标题，引起中国人民的极大愤慨和国际社会广泛谴责"。

耿爽在会上说：" 中方已就此多次向《华尔街日报》提出严正交涉，阐明中方的严正立场，要求《华尔街日报》认识到错误的严重性，公开正式道歉并查处相关责任人，同时保留对该报采取进一步措施的权利。但遗憾的是，《华尔街日报》迄今仍在推诿、搪塞，既未公开正式道歉，也未查处相关责任人。 "

他表示："中方依法依规处理外国记者事务。对于发表种族歧视言论、恶意抹黑攻击中国的媒体，中国人民不欢迎。鉴此，中方决定从即日起，吊销《华尔街日报》三名驻京记者的记者证。"

华尔街日报中文网上发表的相关文章中证实，" 《华尔街日报》中国分社社长Jonathan Cheng表示，同为美国公民的分社副社长Josh Chin和记者Chao Deng以及澳大利亚籍记者Philip Wen已被勒令在五天内离开中国"。

驻华外国记者协会（FCCC）表示，吊销三名记者的记者证是一种空前的报复形式。该协会在一份声明中指出，" 针对《华尔街日报》记者采取的行动 是中国当局采取的一种极端且显而易见的新尝试，通过报复驻华记者起到恫吓外国新闻机构的作用"。

美联社报道称，同多数外国媒体一样，《华尔街日报》的网页在中国也遭到屏蔽。近些年，中国曾多次拒绝向外国记者发放或者延长记者证。但这次却也是在最近的记忆中中国首次吊销境外记者记者证并限期离境。美联社分析认为，这体现出中国外交事务正在走一条新的强硬路线。中国要让那些在涉及台湾、香港、西藏、人权等一切敏感问题及领域不遵守中国政策的企业和国家都付出经济及外交代价。

中国国家主席习近平曾多次强调，在涉及国家领土、主权及尊严的问题上，中国不会让步。美联社的报道中举例称，去年秋天，美国NBA球赛休斯顿火箭队经理莫雷在推特上发文支持香港反修例示威者。此后中国官方媒体和网络平台均表示， 不再直播休斯敦火箭队的比赛，并中止一切合作。

去年8月底，法新社曾报道，《华尔街日报》一位名叫王春翰的新加坡籍驻华记者被中方拒绝延长工作签证，导致他必须离境。当年7月，王春翰曾报道中国国家主席习近平的表弟齐明在澳洲豪赌并遭当地政府调查。