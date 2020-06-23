中国首次火星探测任务"天问一号" 你了解多少？

（德国之声中文网）中国2020年的"天问一号"火星探测任务将完成火星环绕、着陆和巡视探测三大任务。天问一号预定于今年7月和8月间择机发射，2021年2月开始执行火星探测任务。

命名由来

据中国官方媒体新华社报道，这项火星探测任务的名称源于自战国时期诗人屈原的长诗"天问"，表达了中华民族追求真理的坚韧与执着；体现了对自然和宇宙空间探索的文化传承；寓意探求科学真理征途漫漫，追求科技创新永无止境。

中国的首次火星探勘

天问一号是中国的首个火星探索任务，通过一次发射任务进行火星环绕和着陆巡视。一年多前（2019年1月），中国的"嫦娥四号"成功在月球背面着陆。

天问一号被形容为雄心勃勃的太空任务，不仅是因为它配备轨道飞行器和火星探测器，将一次性完成"绕、落、巡"，还因为这场任务从正式立项到执行只经过六年的时间。

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天问一号何时发射？

目前的预定日期是7月23日，视天候状况等发射条件而定，也可能在8月中旬。

发射地点在哪里？

中国海南文昌航天发射场。

运载工具是什么？

运载工具是中国自产的长征五号系列运载火箭。

何时会抵达？

预计于2021年2月进入火星轨道。

着陆地点？

2019年底，中国锁定了位于火星乌托邦平原的2个初步站点。

为何在此时发射？

每隔18到24个月，月球和火星之间航行距离会从9个月缩短至7个月。若无法在这段"发射窗口"期间升空，探测任务将必须再等两年。

中国面临来自阿联酋、美国以及印度和以色列等国家的激烈竞争，各国都积极展现太空探索的实力。此外，2020年标志着中国开启太空时代50年。

中国国家航天局局长张克俭今年四月曾对新华社记者表示，过去50年来，中国广大航天工作者"牢记初心、攻坚克难，不畏艰险、不惧挑战，走出一条独具特色的自力更生、自主创新之路"。

火星任务

与许多火星任务的目标相同，天问一号将探索这个红色星球，从而使科学家能进一步了解地球。

距今约40亿年前，火星大气改变，液体蒸发，但科学家无法解释原因。如今火星上可能还残留液态水。

阿联酋的"希望"火星任务的目标也是深入探索火星大气层，特别是氧气及氢气是如何从火星上消失以及消失的原因。

除此之外，中国希望以天问一号火星任务作为敲门砖，在2030年左右展开火星样本返回任务。

火星探测设备

天问一号的火星探测器上将装载13个有效载荷。有效载荷一般上可以是通讯仪器或地球观测卫星，而在此次的任务中，有效载荷是任务所使用的设备。例如一个遥感相机和一个探地雷达。

在着陆器和巡视器脱离火星探测器并在火星表面着陆后，配备的仪器包括探地雷达（SPR）。

顾名思义，探地雷达的主要功能是调查火星地表下的土壤，侦测其厚度及组成成分。





天问一号是由环绕器和着陆巡视器所组成

巡视器重量约为200公斤，由太阳能板供电。若在火星北半球降落，供电系统可能会受到影响，比较理想的情况是在赤道着陆。

巡视器将以雷达探索地面，进行土壤化学分析并寻找生物分子及生物信号。

其它设备还包括火星地表磁场探测器和一个气候探测仪。

国际合作

中国一直乐于强调在天问一号项目中与国际伙伴的合作。除了俄罗斯外，中国也与奥地利空间研究所（IWF）等机构合作。奥地利空间研究所为探测器的磁力计作出了贡献，也协助校准飞行仪。

与此同时，联合国外层空间事务厅（UNOV）、国际宇航大会、欧洲空间局、亚太空间合作组织、巴西、法国、巴基斯坦和俄罗斯在天问一号发射前已向中国发出祝贺视频或贺电，并表达深化合作的愿望。

成功机率

1970年，中国成功发射了第一颗人造地球卫星"东方红一号"。自此之后，中国在太空竞赛中活跃了半世纪。2003年，继苏联和美国之后，中国成为第三个将人送入太空的国家。

2009年1月，中国的嫦娥四号登陆月球。自美国太空总署的阿波罗计划于上世纪60年代末、70年代初完成人类首次登月任务后，中国是唯一一个登上月球的国家。

中国的长征五号火箭在2017年发射失败后曾遭到诸多质疑，但随着2019年12月的长征五号遥三运载火箭的成功发射，质疑的声浪逐渐平息。但是登陆火星是截然不同的全新挑战。其他航天经验丰富的国家都遭遇过失败，例如2016年欧洲和俄罗斯合作的ExoMars任务，日本也曾经尝试探测火星失败。

另外，中国的太空计划还不仅于此。中国计划在2036年之前派遣宇航员登陆月球。