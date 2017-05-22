中国首座南极机场即将动工

(德国之声中文网) 计划动工的这座机场，位于距中国南极中山站28公里处的冰盖上。由于冰盖与基岩之间存在相对运动，科考人员已经在长期观测后选择了一处冰盖运动比较均一、运动幅度相对较小的场址。施工时，工程人员需要对几十米厚的松软积雪进行吹雪、压实处理。

《科技日报》指出，机场建成后，将首先为"雪鹰601"极地固定翼飞机提供起降场地，"为我国熟悉南极机场运行体系、构建南极航空网体系、未来我国大型飞机以及多架飞机机队运行提供保障。"

"雪鹰601"是一架中国于2014年购置的美制巴斯勒BT-67小型双引擎运输机，经过特殊改装之后，成为了南极科考专用飞机。这架飞机即承担南极各中国科考站的快速运输及应急救援任务，也是重要的科研观测平台。

近几年，"雪鹰601"一直是在四座南极中国科考站附近的临时简易机场起降。而此次计划修建的则是南极冰盖上的永久机场。《科技日报》引述不具名业内人士观点指出，新机场将确保作为科考大国的中国"自主开展南极活动的后勤保障能力"，它"连接着我国南极战略需求、科考需求，也能为我国在南极拥有空域管理发言权提供必要条件"。

加大南极投入

目前，南极洲已经有数十座供固定翼飞机起降的机场，其跑道一般都为冰雪或碎石道面。中国的四座南极科考站此前并没有机场，"雪鹰601"都是在临时跑道上起降，或是租用俄罗斯等国的极地机场停泊。更早前，中国南极科考的航空运输则依靠直升机或其他国家的飞机。2011年11月，一架中国科考队的直升机还曾在中山站附近海冰上坠毁，所幸事发时飞行高度较低，仅造成一名机组人员轻微擦伤。

中国近期大幅加强了南极、北极科考投入。建于80年代的南极长城站、中山站目前已经完成了大规模的现代化改建，最近十年还在南极内陆地区新建了昆仑站以及泰山站。第五座科考站也正在建设中。

《南极条约》各缔约国中，中国在南极活动的增长速度位居榜首。条约禁止各国在南极开展军事活动、采矿活动，但是，该条约将于2048年到期。《纽约时报》就曾指出，中国方面希望届时能够利用南极地区丰富的矿产、渔业、淡水资源。

新西兰坎特伯雷大学(University of Canterbury)的政治学教授布雷迪(Anne-Marie Brady)指出，10年前，中国在南极还只是一个小角色，但是现在则已经是主角。她在其著作《极地大国中国》中指出，"中国正在南极洲进行长远打算，让其他国家猜测其真实意图和利益是它的策略之一"。

北极的现实经济利益

在北极，中国更是雄心勃勃。早在2004年，中国就在斯瓦尔巴群岛建立了北极黄河站。今年1月，中国政府还发布了《中国的北极政策》白皮书，强调作为"北极事务的重要利益攸关方"，要在"一带一路"框架下，与各方共建"冰上丝绸之路"。

由于气候变化的缘故，以往长年冰封的北极航道如今的通航期越来越长，中国商船正越来越多地取道北极往返于亚欧之间，缩短航程、节约油耗，并且避开马六甲海峡、亚丁湾等局势不安定的水域。而随着全球气候变化以及科技的进步，许多极寒地区的油气矿产资源近年来的开采成本也显著降低。根据俄罗斯北极水道管理局的数据，中国商船近年来频频停靠北冰洋沿岸的俄罗斯港口，这些商船以运送天然气的船只为主，此外还包括一些能够装运大型石油天然气开采器械的特种船只。

中国对北极的兴趣已经引起了美国方面的警觉。去年8月1日，时任美国海岸警卫队司令祖孔夫特(Paul Zukunft)在一次演讲中表示，中国正在南海地区采取咄咄逼人的态势，而南中国海的今天可能就是北冰洋的明天。他指出，中国的"雪龙号"科考船已经多次进入美国在北冰洋的大陆架延伸区域进行勘察。