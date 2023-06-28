中国食堂盒饭中再现老鼠头 引发食品安全担忧

（德国之声中文网）据官方媒体周二（6月27日）报道，中国又一家食堂的午餐中发现了老鼠头。这是中国网络上一个月内爆出的第二起类似事件，引发了网民继上一次“指鼠为鸭”闹剧之后的嘲讽和全国范围内对食品安全的讨论。
官媒援引重庆市秀山县市场监管局的声明称，当地的中医院食堂的盒饭中发现了一只老鼠头。据《中国日报》报道，网上发布的一段视频显示，老鼠头出现在当地特色菜“魔芋烧鸭”中。
据当地媒体报道，该医院表示，其食堂是通过政府网站招标进来的第三方餐饮供应机构，之前未发生过这类事情。
当路透社联系到一位不愿透露姓名的医院官员时，他告诉路透社请参阅“官方报告”，没有详细说明。
本月初，有网络视频显示，一名中国南昌江西工业职业技术学院学生在食堂中吃到明显疑似为“老鼠头”的异物。然而，南昌市高新区市场监督管理局执法人员赶到现场“反复比对”，确认“不是老鼠头而是鸭脖”，引发舆论热议。6月17日，省级联合调查组发布调查结果，判定此异物为老鼠类啮齿动物的头部。
这两起事件发生后，人们在社交媒体上表达了对食品安全的担忧。
“从现在起，应在食堂安装摄像头并播放监控视频。”一名微博用户表示。
中国国家市场监督管理总局表示，2022年，全国查处食品安全违法案件51.86万起。
据官方媒体报道，尽管近年来中国的食品安全有所改善，但去年市场监管机构的检查确实发现农产品和餐饮业存在更普遍的问题。
（路透社）
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盘点德国几大食品丑闻
毒鸡蛋
数百万只鸡蛋因发现含有杀虫剂氟虫腈而在德国，荷兰和比利时被下架。如人体大量摄入这种剧毒物质，会对肝脏，肾脏以及甲状腺造成损害。荷兰有大约150个家禽养殖厂被关闭。为安全起见，德国一些超市已经停止供应鸡蛋。
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巴西腐肉
2017年三月，部分欧盟国家宣布禁止进口来自巴西的肉类产品，此前警方在进入销售渠道的巴西肉类产品中发现了腐败变质的问题。更有甚者，一些肉类产品中甚至添加了致癌的化学物质，以掩盖腐臭味道。2016年，德国共从巴西进口了11万4千吨鲜肉和肉产品。不过，德国有关当局声称，在德国销售的这些肉产品绝对没有问题。
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巴伐利亚面包店里的老鼠屎
今年早些时候，德国消费者保护组织”食品观察“宣称，在巴伐利亚几家大型连锁面包房里发现了霉菌和老鼠。食品观察称，在2013年至2016年进行的69次抽查中，他们发现一家面包房的食品中存在老鼠的毛发及咀嚼痕迹。另一家店铺内，面粉上明显有蟑螂爬过的痕迹，而烘焙好的面包卷里则有大量老鼠的粪便。
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想来份马肉汉堡吗？
2013年，数百万欧洲各国的消费者被告知，他们买来的牛肉和猪肉其实是马肉。以”马“充”猪牛"的丑闻是爱尔兰警方在深冻牛肉汉堡包中发现马肉后才东窗事发的。深入调查后发现，包括德国在内的很多欧洲国家的熟肉产品中都发现了以马肉冒充的问题。
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带来霉运的草莓
2012年，大约一万一千名德国中小学生突然上吐下泻，究其原因，原来他们都食用了同一品牌的深冻草莓。德国东部大约500所学校受到此次食品中毒事件的波及。不幸中的万幸是，大多数中毒者很快得以恢复，只有32人需要送院治疗。
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二恶英引起的恐慌
2011年初，以德国下萨克森州为主的数千家农场被关闭，原因是他们使用的动物饲料中发现了有毒物质二恶英。德国有关当局称，这些有毒饲料被用于喂养鸡和猪，从而造成了鸡蛋，鸡肉和部分猪肉的污染。部分受到污染的产品已经出口至英国，捷克，荷兰和波兰。
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要命的大肠杆菌
同样在2011年，德国北部的蔬菜受到学名为O104:H4的大肠杆菌污染，四千多人受到感染，症状包括便血和溶血性尿毒症，严重者可导致肾衰竭。大约50多人最终不治身亡。一些迹象显示，下萨克森州一家农场出产的豆芽菜造成了这场波及面甚广的食品污染事件。