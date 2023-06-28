中国食堂盒饭中再现老鼠头 引发食品安全担忧

（德国之声中文网）据官方媒体周二（6月27日）报道，中国又一家食堂的午餐中发现了老鼠头。这是中国网络上一个月内爆出的第二起类似事件，引发了网民继上一次“指鼠为鸭”闹剧之后的嘲讽和全国范围内对食品安全的讨论。

官媒援引重庆市秀山县市场监管局的声明称，当地的中医院食堂的盒饭中发现了一只老鼠头。据《中国日报》报道，网上发布的一段视频显示，老鼠头出现在当地特色菜“魔芋烧鸭”中。

据当地媒体报道，该医院表示，其食堂是通过政府网站招标进来的第三方餐饮供应机构，之前未发生过这类事情。

当路透社联系到一位不愿透露姓名的医院官员时，他告诉路透社请参阅“官方报告”，没有详细说明。

本月初，有网络视频显示，一名中国南昌江西工业职业技术学院学生在食堂中吃到明显疑似为“老鼠头”的异物。然而，南昌市高新区市场监督管理局执法人员赶到现场“反复比对”，确认“不是老鼠头而是鸭脖”，引发舆论热议。6月17日，省级联合调查组发布调查结果，判定此异物为老鼠类啮齿动物的头部。

这两起事件发生后，人们在社交媒体上表达了对食品安全的担忧。

“从现在起，应在食堂安装摄像头并播放监控视频。”一名微博用户表示。

中国国家市场监督管理总局表示，2022年，全国查处食品安全违法案件51.86万起。

据官方媒体报道，尽管近年来中国的食品安全有所改善，但去年市场监管机构的检查确实发现农产品和餐饮业存在更普遍的问题。

（路透社）

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