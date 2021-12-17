中国食品进口新规2022年生效 制造商担忧商品卡关

（德国之声中文网）中国今年4月出台的《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定》将於明年1月1日开始实施。该规定要求所有境外生产食品的企业都要申请注册，才能让食品进入中国市场，但因为规定的释义今年10月才发布，部分食品制造商担忧商品可能无法进入中国市场。

一位来自欧洲国家的驻北京外交官正协助欧洲的食品生产商应对新措施，他对路透社说：「我们将在1月1日之后面临重大干扰。」近年，随着庞大的中产阶级需求的增长，中国的食品进口量激增，根据美国农业部的一份报告，2019年的进口额为890亿美元，使中国成为世界第六大食品进口国。

中国多年来一直试图实施涵盖食品进口的新规则，引发了出口商的反对。中国海关总署（GACC）负责监督这些规则的最新迭代，但却几乎没有解释为什么所有的食品，甚至那些被认为是低风险的食品，如葡萄酒、面粉和橄榄油，都在要求范围内。

专家表示，中国政府此举是为了更好地监督抵达中国港口的大量食品，并将食品安全的责任交给制造商而不是政府。中国海关总署在一份发给路透社的声明中指出，其在4月之前曾就这些规则征求公众意见。

该机关说，它已经「充分考虑并积极接受了合理的建议」，并严格遵守世贸组织关于实施食品安全措施的协议。它还补充说，它也对公司的问题做出了回应。

欧盟驻华代表团农业参赞彭达明（Damien Plan）对路透社说，欧盟今年已经给中国海关发了四封信，要求更明确的规定和更多的实施时间。他指出，上周，中国海关总署同意实施应只适用于1月1日或之后生产的货物，有效地对已经发货的产品给予了延迟，尽管该机关还没有发布正式通知。

尽管如此，一些外交官和出口商表示，他们认为这些规则对海外产品来说是贸易障碍。长期促进美国食品出口的美国西部农业贸易协会（WUSATA）执行董事安德森（Andy Anderson）说：「我们从来没有遇过中国如此严厉的规定。这些规则宛如非关税贸易壁垒。」

去年，由于中国新冠病毒检测和消毒的相关措施，食品，特别是冰鲜和冷冻食品，在中国已经面临严重的通关延误。包括未烘烤的咖啡豆、食用油、磨碎的谷物和坚果等食品是被认为是高风险的14个新类别，出口国的食品当局必须在10月底前进行登记。

生产低风险食品的设施可以在11月推出的一个网站上自行登记，但仍有一些问题存在。正在帮忙企业进行注册的瑞旭集团业务发展经理李翔 (音译) 说：「中文系统现在已经开始运作，但英文系统还在试用阶段。」

中国政府的相关规则只适用于生产出口到中国的成品的设施，但规定并未替改变采购或标签提供灵活性。

美国酒类产品委员会国际贸易副总裁Robert Maron告诉路透社，一些美国酒商已经注册，但对标签的相关要求仍不清楚。他说：「这些公司没有太多的时间来了解相关要求是什么，我想这是我们的成员最关切的部分。」

瑞旭集团的李翔则说，到目前为止，还没有爱尔兰威士忌制造商在瑞旭集团的协助下注册成功。他说：「目前从中国当局得到的消息是，不会有宽限期。」

(路透社等)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。